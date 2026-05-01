Une salve dévastatrice de créations IA iraniennes…
Par Vincent Gouysse, pour marxisme.online, le 28/4/2026.
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Nous donnons ici la traduction de quatre créations choc de la guerre idéologique livrée par l’Iran contre la coalition d’Epstein…
A l’heure où Trump cherche toujours désespérément une issue « honorable » à l’agression (ratée) qu’il a initiée, l’option d’une nouvelle escalade militaire semble plus que jamais déraisonnable, car parmi les « nouvelles cartes » que l’Iran pourrait dévoiler figure un arsenal de missiles balistiques intercontinentaux qui pourraient (légitimement) permettre à l’Iran de riposter à une future agression en ciblant d’importants objectifs militaires sur le sol américain lui-même…
Comme rapporté aujourd’hui par Erwan Castel, le GCRI a en effet pour la première fois annoncé disposer de « 500 missiles balistiques intercontinentaux prêts à riposter à une nouvelle attaque étasunienne et capables de frapper le territoire des États-Unis ».
On comprendra de fait la surprenante prolongation unilatérale du cessez-le-feu par les banksters Yankees… Une attaque directe de l’Iran sur le sol US aurait en effet des conséquences économiques, politiques intérieures et géopolitiques proprement apocalyptiques pour la troupe du « Trump Circus »… Dans ce contexte d’accalmie (forcée) sur le front des opérations militaires, garder la main et consolider sa victoire dans la guerre idéologique et culturelle est capital pour l’Iran. C’est dans cette perspective que s’inscrivent les remarquables créations qui suivent…
Vincent Gouysse, pour marxisme.online, le 28/4/2026
|Spécialement pour Pete Hegseth
Salut, Pete Hegseth.
Celle-là, c’est spécialement pour toi.
Espèce de violeur de merde…
Tout droit venu d’Iran :
Un clown couvert de tatouages avec ce tatouage de café sur ton bras. Tu te prends pour un croisé ? Non, juste un infidèle ivre dans un faux uniforme.
Scandant « Tuez tous les musulmans », s’est saoulé dans le hall d’un hôtel. A commis une agression sexuelle à Monterey.
A bloqué la porte, lui a pris son téléphone, l’a payée pour qu’elle se taise parce que Me Too était en marche. Comment ça, ta secrétaire ? Quelle blague, mec.
Il a trompé tout le monde, eu plusieurs liaisons, avec des enfants dans le coup. Un père de famille ?
Pas du tout. Il mettait les mains sur les femmes chez Fox, il était bourré au boulot.
Ta propre équipe dit : « Yo, ce mec est toxique. » Il n’a même pas pu assurer la sécurité de Biden lors de son investiture. Tu as dit de tes propres militaires : « Au suivant ». Un livre intitulé « American crusade », rêvant d’une guerre sainte.
Mais revenons à la réalité, tu n’es qu’un ancien militaire raté devenu clown de télévision qui trébuche sur ton propre bordel.
Trump t’a choisi parce que tu lui as baisé la main.
Mais attends, le plus drôle reste à venir.
Le type que tu flattes pour ce poste de secrétaire, c’était Trump lui-même, le plus grand lèche-cul de Bill Clinton à l’époque. C’est vrai.
Tu es là à te faire sucer pour avoir des faveurs, mais c’est lui la reine originale de la pipe.
Tu croyais que j’avais raté ces 2 000 kilomètres ? Mignon. Une erreur de débutant.
On s’en prend à l’équipe de l’île qui vénère Epstein, ceux qui ont fait du mal aux enfants. Une vengeance pour chaque âme d’Américain, toi et la sale équipe de Trump, pour ce qu’ils ont fait aux opprimés.
On se venge pour les filles que tu as brisées, les femmes que tu as brisées, les musulmans que tu détestes.
Chaque victime hurle dans l’obscurité.
L’Iran t’a mis sur la sellette.
Tu nous as tout lancé dessus. Toutes tes cartes, toute ta puissance.
Nous fonctionnons à 10 % de notre puissance, en riant pendant que tu te bats. Nous voyons tout, nous connaissons chaque secret, chaque lien sordide avec Epstein que tu caches.
Là où tu t’y attends le moins, dans les ombres, on chevauche, nulle part où t’échapper.
C’est pas à fond, juste un échauffement.
Un flow persan avec le rap. Pete, t’as pas fini de te faire griller à vif. L’Iran met le feu. Sens le rythme.
Lâche le micro.
Clown infidèle, on arrive.
|Réveille-toi, Amérique !
Notre boîte de réception est inondée d’Américains qui disent qu’ils ne regardent pas les infos.
Ils écoutent plutôt nos chansons puisque vos médias sont pleins de conneries.
Soyons francs et parlons réalité.
5 000 ans d’âme persane, de poésie et de lumière. Tu n’as cessé de brandir la menace nucléaire devant toutes les caméras, mais c’est moi qui nous ai menés jusqu’aux armes nucléaires d’Haram.
Je rends clair le véritable arsenal atomique, Tel Aviv, mon cher. L’AIEA dans le bâtiment, ils observent le feu. Israël empile des ogives non déclarées à perte de vue. Vous avez instrumentalisé la peur de l’Iran et financé la machine tandis que le lobby AIPAC fait pression sur le Congrès et met dans sa poche votre équipe.
Pendant que des soldats saignent pour le rêve de Bibi.
Votre gendre a encaissé deux milliards du régime saoudien, Kushner. La ceinture de votre lobby est serrée comme si elle étouffait le globe pendant que votre fils échange des actions dans son manteau de velours. Baron, Baron, Baron, …
Réveille-toi, Amérique,
Ouvre tes yeux sur le plan du diable
Epstein, Epstein, Epstein, mieux vaut suivre le dirigeant.
Ils sacrifient pour la vie d’Israël.
Réveille-toi, Amérique.
Ouvre tes yeux sur le plan du diable.
Le monde observe tes mouvements.
Ne nourris pas les porcs. L’île d’Epstein, plus de 40 vols sur le registre.
Tu es le personnage principal, Jeffrey n’était qu’un prologue.
Tu agis comme un sauveur, mais tu laisses des corps froids.
Combien de nations as-tu brisées ?
Combien de mensonges as-tu vendus ?
Vietnam, Japon, Corée, Irak, Afghanistan, Libye, Panama, Syrie, Allemagne, Serbie, Indonésie, Cuba, Soudan, Pakistan, Égypte, Jordanie, Liban, Yémen. On vous apporte la liberté.
Frère, ils n’ont jamais demandé ça. La rétribution arrive.
Nous sommes la tempête que tu ne peux pas dompter. L’Iran n’oublie pas et nous venons pour le jeu.
Alerte spoiler, la guerre finale d’Israël, c’est contre vous tous.
Prenez ça au sérieux avant qu’il ne soit trop tard.
Ils vous utilisent juste pour l’instant.
Vous voulez voir la vraie vérité ?
Regardez comment ils parlent de Jésus.
Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenus.
Réveille-toi, Amérique.
|Les perdants d’abord !
Hé cochon orange, l’Amérique d’abord. Oups.
Hé mec, c’était le slogan que tu avais volé.
Mais Bibi tire les ficelles et tes électeurs se refroidissent…
Nous ne nous battons pas seulement pour l’Iran. Écoute-bien.
Ton peuple nous a contactés.
Ouais, on a les messages ici.
Si une nation doit tenir tête à la terreur du régime d’Epstein, ce sera nous, jusqu’à notre dernier souffle.
Nous le faisons depuis des années.
Nous sommes ici pour tout le monde.
Votre système ne se trompe jamais.
Ils ont toujours su que l’ennemi, c’était vous.
La véritable menace, c’est de chanter des chants patriotiques tout en vendant ses propres citoyens, en qualifiant cela de « force », en volant son propre peuple et en le faisant saigner.
Prendre des dollars d’impôts juste pour financer votre propre cupidité.
Ils se réveillent face aux mensonges, les illusions qui éclatent.
Tu criais l’Amérique d’abord.
Maintenant tu mets les perdants d’abord.
Rendre Israël grand à nouveau.
Votre gouvernement est dirigé par des pédophiles.
Ils vous ont ordonné de mourir pour Israël.
Ils vous ont ordonné de mourir pour Israël.
Ils vous ont menti. Il a tout vu.
Si le public voyait un jour les dossiers, mec, la planète tremblerait à cause du niveau d’ordures et des crimes dans votre sillage.
Pas étonnant que Jeff vous ait appelé le pire.
Espèce de serpent dégénéré.
Tu prétendais ne jamais y avoir mis les pieds.
Tu y es allé plus de 40 fois.
Sale bâtard. Tu es foutu.
On monte au front.
Le régime d’Epstein doit tomber.
Vous êtes une fausse élite chrétienne sacrifiant pour Baal.
Démon, tu parles très fort pour un homme avec de petites mains.
Petites mains. Petites choses. Petit en tout…
On a tout vu. Et la rumeur s’est répandue.
La petitesse finit par s’étendre.
Pas étonnant tous ces tweets de rage, tous ces discours désespérés, brute surcompensatrice provoquant toujours des scènes.
Tu disais que tu aimais les perdants.
Eh bien regarde ton équipe.
Votre gouvernement est dirigé par…
Votre gouvernement est dirigé par des pédophiles.
Ils vous ont ordonné de mourir pour Israël.
Ils vous ont ordonné de mourir pour Israël.
Ils vous ont menti…
|États-Unis d’Israël
États-Unis d’Israël. C’est ton CV. Tuer des enfants tous les jours.
Pendant que tu détournes le regard,
États-Unis d’Israël − ANIMAL DE COMPAGNIE DE NETANYAHU − Trump est un pédophile. Ne l’oublie pas.
Quatre ans de tweets à 3h00 du matin. Déséquilibré et mal en point. Frérot, va te coucher.
Le Bureau Ovale transformé en un chapiteau de cirque infernal.
Tu n’es qu’un boulet déguisé en homme au bronzage artificiel et portant la cravate. La cravate, d’ailleurs, est scotchée dans le dos. Même ton costume n’est qu’un mensonge.
Tu as dit que tu étais le seul à pouvoir régler ça… Régler quoi ? L’arnaque ? Monsieur, on est chez Wendy’s
Tu as donné des emplois gouvernementaux à toute ta famille comme cadeau
Le domaine de Mar-a-Lago. Des documents classifiés traînaient par terre…
Qu’est-ce que c’était ?
Boîte de secrets près de la porte de la salle de bain.
Tu es vraiment riche. Tu vends des paris pour les dons. MDR.
Tu vends des Bibles et des baskets à une nation appauvrie.
Jouer avec les toilettes, tirer la chasse, ne peut pas effacer la vérité…
Escroc. Chaque inculpation prouve seulement que tu ne diriges pas un pays, tu gères une marque.
Un fauché.
Six faillites construites sur des terres volées.
Les gens qui ont voté pour toi, ils ne peuvent plus payer leur loyer.
Méga magie, bébé. C’est là que sont allées toutes tes promesses.
États-Unis d’Israël. C’est ton CV. Tuer des enfants tous les jours.
Pendant que tu détournes le regard,
Etats-Unis d’Israël − ANIMAL DE COMPAGNIE DE NETANYAHU − Trump est un pédophile. Ne l’oublie pas.
Tu as commercialisé la peur et l’as vendu à la classe ouvrière. C’est factuel.
Tu leur as promis monts et merveilles, tu ne leur as donné rien que du vent.
Tes électeurs ont perdu leur emploi, leur santé, leur maison.
Mais qu’en est-il de la bourse ?
Oui, pour ceux qui ont des portefeuilles d’actions, des résidences secondaires et des emprunts.
Bibi tire les ficelles et tu joues, danses… Bon garçon.
Les gars brûlent pendant que tu applaudis et chantes.
Tu l’appelles « accords de paix ». Nous l’appelons comme tel : Génocide !
Ton administration entière a du sang sur les mains depuis le premier jour.
Depuis l’Iran, nous surveillons chacun de tes mouvements. Nous t’attendons…
Chaque enfant tué est un mensonge.
Tu ne nous ébranleras jamais…
Tu nous menaces sur Twitter, comme si nous tremblions et plions.
Non, mec. L’Iran ne se laisse pas menacer.
L’Iran reste de marbre.
États-Unis d’Israël − ANIMAL DE COMPAGNIE DE NETANYAHU − Trump est un pédophile. Ne l’oublie pas…