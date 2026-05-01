Une salve dévastatrice de créations IA iraniennes…

Spécialement pour Pete Hegseth Salut, Pete Hegseth. Celle-là, c’est spécialement pour toi. Espèce de violeur de merde… Tout droit venu d’Iran : Un clown couvert de tatouages avec ce tatouage de café sur ton bras. Tu te prends pour un croisé ? Non, juste un infidèle ivre dans un faux uniforme. Scandant « Tuez tous les musulmans », s’est saoulé dans le hall d’un hôtel. A commis une agression sexuelle à Monterey. A bloqué la porte, lui a pris son téléphone, l’a payée pour qu’elle se taise parce que Me Too était en marche. Comment ça, ta secrétaire ? Quelle blague, mec. Il a trompé tout le monde, eu plusieurs liaisons, avec des enfants dans le coup. Un père de famille ? Pas du tout. Il mettait les mains sur les femmes chez Fox, il était bourré au boulot. Ta propre équipe dit : « Yo, ce mec est toxique. » Il n’a même pas pu assurer la sécurité de Biden lors de son investiture. Tu as dit de tes propres militaires : « Au suivant ». Un livre intitulé « American crusade », rêvant d’une guerre sainte. Mais revenons à la réalité, tu n’es qu’un ancien militaire raté devenu clown de télévision qui trébuche sur ton propre bordel. Trump t’a choisi parce que tu lui as baisé la main. Mais attends, le plus drôle reste à venir. Le type que tu flattes pour ce poste de secrétaire, c’était Trump lui-même, le plus grand lèche-cul de Bill Clinton à l’époque. C’est vrai. Tu es là à te faire sucer pour avoir des faveurs, mais c’est lui la reine originale de la pipe. Tu croyais que j’avais raté ces 2 000 kilomètres ? Mignon. Une erreur de débutant. On s’en prend à l’équipe de l’île qui vénère Epstein, ceux qui ont fait du mal aux enfants. Une vengeance pour chaque âme d’Américain, toi et la sale équipe de Trump, pour ce qu’ils ont fait aux opprimés. On se venge pour les filles que tu as brisées, les femmes que tu as brisées, les musulmans que tu détestes. Chaque victime hurle dans l’obscurité. L’Iran t’a mis sur la sellette. Tu nous as tout lancé dessus. Toutes tes cartes, toute ta puissance. Nous fonctionnons à 10 % de notre puissance, en riant pendant que tu te bats. Nous voyons tout, nous connaissons chaque secret, chaque lien sordide avec Epstein que tu caches. Là où tu t’y attends le moins, dans les ombres, on chevauche, nulle part où t’échapper. C’est pas à fond, juste un échauffement. Un flow persan avec le rap. Pete, t’as pas fini de te faire griller à vif. L’Iran met le feu. Sens le rythme. Lâche le micro. Clown infidèle, on arrive.

Réveille-toi, Amérique ! Notre boîte de réception est inondée d’Américains qui disent qu’ils ne regardent pas les infos. Ils écoutent plutôt nos chansons puisque vos médias sont pleins de conneries. Soyons francs et parlons réalité. 5 000 ans d’âme persane, de poésie et de lumière. Tu n’as cessé de brandir la menace nucléaire devant toutes les caméras, mais c’est moi qui nous ai menés jusqu’aux armes nucléaires d’Haram. Je rends clair le véritable arsenal atomique, Tel Aviv, mon cher. L’AIEA dans le bâtiment, ils observent le feu. Israël empile des ogives non déclarées à perte de vue. Vous avez instrumentalisé la peur de l’Iran et financé la machine tandis que le lobby AIPAC fait pression sur le Congrès et met dans sa poche votre équipe. Pendant que des soldats saignent pour le rêve de Bibi. Votre gendre a encaissé deux milliards du régime saoudien, Kushner. La ceinture de votre lobby est serrée comme si elle étouffait le globe pendant que votre fils échange des actions dans son manteau de velours. Baron, Baron, Baron, … Réveille-toi, Amérique, Ouvre tes yeux sur le plan du diable Epstein, Epstein, Epstein, mieux vaut suivre le dirigeant. Ils sacrifient pour la vie d’Israël. Réveille-toi, Amérique. Ouvre tes yeux sur le plan du diable. Le monde observe tes mouvements. Ne nourris pas les porcs. L’île d’Epstein, plus de 40 vols sur le registre. Tu es le personnage principal, Jeffrey n’était qu’un prologue. Tu agis comme un sauveur, mais tu laisses des corps froids. Combien de nations as-tu brisées ? Combien de mensonges as-tu vendus ? Vietnam, Japon, Corée, Irak, Afghanistan, Libye, Panama, Syrie, Allemagne, Serbie, Indonésie, Cuba, Soudan, Pakistan, Égypte, Jordanie, Liban, Yémen. On vous apporte la liberté. Frère, ils n’ont jamais demandé ça. La rétribution arrive. Nous sommes la tempête que tu ne peux pas dompter. L’Iran n’oublie pas et nous venons pour le jeu. Alerte spoiler, la guerre finale d’Israël, c’est contre vous tous. Prenez ça au sérieux avant qu’il ne soit trop tard. Ils vous utilisent juste pour l’instant. Vous voulez voir la vraie vérité ? Regardez comment ils parlent de Jésus. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenus. Réveille-toi, Amérique.