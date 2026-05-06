Les grandes manoeuvres de l’Alliance impériale oriental – Chine – Russie – Iran

Voici M. Lawrence Wilkerson, un colonel de l’armée américaine, ex-conseiller de Colin Powell (???), qui n’a pas peur d’exposer l’effondrement en cours de l’impérialisme américain. Bien entendu, sa perspective bourgeoise l’amène à imaginer ces guerres mondiales par procuration comme autant de théâtres de marionnettes ou les commandants dirigent, tant bien que mal, leurs soldats. De fait, les lois capitalistes s’appliquent mécaniquement et mènent les protagonistes vers leur destin inexorable. Notre tâche consiste à percevoir à travers le récit brillant mais incomplet du colonel Wilkerson le chemin de notre destin.