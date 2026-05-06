mercredi, mai 6, 2026
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7 au Front

Les grandes manoeuvres de l’Alliance impériale oriental – Chine – Russie – Iran

Robert Bibeau 25 Views 1 Comment

Voici M.  Lawrence Wilkerson, un colonel de l’armée américaine, ex-conseiller de Colin Powell (???), qui n’a pas peur d’exposer l’effondrement en cours de l’impérialisme américain. Bien entendu, sa perspective bourgeoise l’amène à imaginer ces guerres mondiales par procuration comme autant de théâtres de marionnettes ou les commandants  dirigent, tant bien que mal, leurs soldats. De fait, les lois capitalistes s’appliquent mécaniquement et mènent les protagonistes vers leur destin inexorable. Notre tâche consiste à percevoir à travers le récit brillant mais incomplet du colonel Wilkerson le chemin de notre  destin.

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

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