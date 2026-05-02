Suivez l’argent et vous connaîtrez les vainqueurs des guerres asymétriques

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Par Normand Bibeau.

Lorsque je lis le commentaire de certains analystes: «L’IRAN, ENJEU MONDIAL: QUEL RÔLE JOUENT LA RUSSIE ET LA CHINE?» et que j’y lis ce mantra…

«[C] e conflit devrait renforcer l’image de la Chine comme partenaire FIABLE face aux États-Unis, tant dans les pays développés que dans les pays en voient de développement , Pékin pourrait ainsi attirer des capitaux et consolider ses chaînes d’approvisionnements. Le pétrodollar pourrait s’affaiblir davantage, au bénéfice du renminbi, la monnaie chinoise»,

J’ai l’exécrable impression de lire le prospectus d’affaires d’une compagnie impérialiste nationale -«communiste» chinoise en quête de capitaux afin d’asservir le prolétariat chinois pour s’enrichir en l’exploitant sans pitié et en raclant les poubelles nauséabondes des charniers des 120 écolières iraniennes massacrées de la manière la plus barbare, immonde et inhumaine qui soit par un double bombardement balistique (ré: Larry Johnson) et ceux des 3000 Iraniens, des 2500 Libanais et des 150,000 palestiniens perpétrés par des criminels de guerre et leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS de «cette populace fasciste et réactionnaire en entier» et la 2e perfide agression, en moins d’une année, commise à l’occasion de «négociations» bidon, pièges à cons (les agressions du 12 juin 2025 et celle du 28 février 2026).

Mao Tsé Toung doit vouloir sortir de son mausolée et les exterminer en voyant combien les nationaux -«communistes» chinois et leur président, le «fils du ciel» Xi Jin Ping, ont renié l’INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN pour servir l’impérialisme mondial sous dictature chinoise.

«Les deux camps (lire Chine et Russie) tirent profit d’un conflit qui verrait les États-Unis une fois de plus embourber au Moyen-Orient !» (sic).

Comment avoir l’outrecuidance de décrire d’«embourbés», la pénétration YANKEE U$/SIONAZIS ISRAÉLIENNES de crimes de guerre et des menaces génocidaires d’exterminer le peuple iranien millénaire de la surface de la Terre en le traitant d’«animaux» pour le «retourner à l’âge de pierres» et la violation continue du «cesser le feu» bidon en bloquant les ports iraniens, en massacrant les Libanais et le palestiniens et en forçant les mollahs, les gardiens de la réaction islamique et la bourgeoisie compradore iranienne à la «négociation» de leur souveraineté nationale sous la «supervision» de leur ennemi pakistanais, le Feld Marechal Munir et, à la trahison des leurs «alliés» naturels libanais, palestiniens et Yéménites qu’ils laissent bombarder et agresser sans répliquer.

Démontrer en quoi les YANKEES U$ et leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS et leurs COMPLICES IMPÉRIALISTES MONDIAUX seraient «embourbés au Moyen-Orient» alors:

§ qu’ils ont massacré sans pitié 3000 Iraniens, 2500 Libanais, 75,000 Palestiniens martyrs et continuent à le faire allègrement, tantôt en bombardant les Palestiniens, les Libanais et les Yéménites, tantôt en imposant un blocus «complet» qui les prive des médicaments, de la nourriture, des pièces de rechange nécessaires à leur survie:

§ blessés une centaine de milliers de civils innocents;

§ dévastés pour des centaines de milliards les pays de leurs ennemis perses et arabes;

§ condamnés à des rôles de figurants insignifiants les nationaux -«communistes» chinois et les tsaristes orthodoxes russes et tous les larbins des BRICS;

§ éliminé la concurrence des Perses et Arabes du marché pétroliers, gaziers et pétrochimiques pour s’accaparer de leurs parts de marchés;

§ propulser les profits et la capitalisation de l’industrie YANKEE U$ a des sommets jamais égalés dans l’histoire et à faire exploser le carnet de commandes des compagnies capitalistes de son complexe militaro-industriel;

§ contraint par la force des armes les renégats iraniens à «négocier» leur souveraineté avec leurs bourreaux YANKEES U$ par l’intermédiaire de leur ennemi juré «sunnite», le Feld Maréchal pakistanais Munir;

N’en déplaise à l’auteur et à quiconque, si cela c’est être «embourbés», que serait une victoire?

Plutôt que de se laisser endormir par des «paroles de miel», SOUMETTONS LES FAITS OBJECTIFS ET SUBJECTIFS RÉELS À L’ANALYSE MATÉRIALISTE DIALECTIQUE ET HISTORIQUE, AU MARXISME, LA SCIENCE ANALYTIQUE LA PLUS PUISSANTE JAMAIS CONÇUE PAR L’HUMANITÉ RÉVOLUTIONNAIRE ET DÉTERMINONS SI LES YANKEES U$ se sont «embourbés» en prenant «le contrôle du pétrole et du gaz, le sang de l’industrie capitaliste pour dominer les nations; des engrais azotés pour la domination des peuples» (dixit le criminel de guerre Henry Kissinger) en éliminant leurs concurrents perses et arabes?

Les «russes» vous apportent-ils une «assistance discrète» ou plutôt s’enrichissent-ils en vous vendant une «aide» risible à prix d’OR NOIR au rabais alors qu’en même temps, ils commercent massivement avec vos ennemis jurés comme vient de le prouver la livraison par 2 navires russes des grains et du blé «ukrainiens» à l’État génocidaire SIONAZI ISRAÉLIEN pour nourrir son armée d’agression trop occupée à massacrer les Libanais et les palestiniens martyrs pour cultiver les terres volées ou voler le grain après avoir incendié les récoltes syriennes, libanaises et palestiniennes?

Ainsi, les capitalistes russes prouveraient leur «FIABILITÉ» capitaliste en s’enrichissant de nourrir «cette populace SIONAZIE ISRAÉLIENNE fasciste et réactionnaire à 94%» occupée à massacrer ses autres clients iraniens et arabes.

Ce sont ces mêmes capitalistes «humanistes» FIABLES russes qui vendent du gaz naturel et du pétrole aux Européens qui financent et arment les UKRONAZIS BANDÉRISTES KIÉVIENS qui massacrent les soldats russes sur le champ de bataille ukrainien. D’ailleurs, le tsar POUTINE a proclamé qu’aucune guerre, aucun massacre de Russes ou de quiconque n’empêchera les capitalistes tsaristes FIABLES de s’enrichir en commerçant même avec l’ennemi: le PROFIT N’A PAS D’ODEUR ET IL EST LA LOI SUPRÊME DES TSARISTES RUSSES COMME DU TEMPS DES TSARS ALORS QUE LES FAMILLES ROYALES S’ÉPOUSAIENT ENTRE ELLES PENDANT LES GUERRES OÙ LEURS MANANTS S’ENTRETUAIENT: «BU$$INE$$ AS USUAL».

Les nationaux -«communistes» chinois n’ont rien à leur envier comme authentiques capitalistes FIABLES puisqu’ils sont les 1er fournisseur et 3e partenaire commerciaux des SIONAZIS ISRAÉLIENS trop occupés à massacrer des Iraniens et des Libanais et des palestiniens pour produire les nécessités de la vie, non, ils les importent des «amis discrets» des Iraniens et des Arabes, histoire d’avoir plus de temps pour massacrer les «amis sans limites» iraniens et arabes.

En conclusion

Aucune des supposées «aides discrètes» des Chinois ou des Russes n’est formellement prouvée, ce ne sont qu’au mieux des rumeurs et en fait, des bobards, voilà la réalité des FAITS OBSERVABLES. Ce qui est prouvé, par ailleurs, c’est l’«aide réelle et non discrète» de ces abjects renégats capitalistes FIABLES de financer les agressions sans fin des impérialistes YANKKES U$ et de leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS par leur commerce de plusieurs dizaines de milliards de dollars U$ comme je le détaillerai un peu plus loin dans le texte.

Lorsque les héroïques peuples iranien, libanais et palestinien martyrs regardent leur ciel, ce qu’ils y voient ce ne sont pas des «aides discrètes» qui vous récompensent de «paroles de miel», mais de VRAIS MISSILES ET DE VRAIS AVIONS YANKEES U$ et SIONAZIS ISRAÉLIENNES, de VRAIS «AIDES» qui tuent, blessent et détruisent, voilà la dure réalité des FAITS EXPLOSIFS QU’AUCUNE PROPAGANDE TRIOMPHALISTE NE PEUT CACHER.

ILS AVAIENT LE CHOIX ENTRE LA GUERRE ET LE DÉSHONNEUR D’UN «CESSER LE FEU» ET DE «NÉGOCIATIONS» BIDON DÉGUISÉES EN «DIPLOMATIE» ET FAUSSES VICTOIRES», ILS ONT CHOISI LE DÉSHONNEUR ET LA TRAHISON, ILS AURONT LA GUERRE.

Vous pouvez lire tous les commentaires de cet article ici :

https://les7duquebec.net/archives/305249#comments

Chiffres et statistiques sur le commerce capitaliste des hydrocarbures, des engrais, de l’hélium

AVANT la perfide agression IMPÉRIALISTE YANKEE U$/ SIONAZI ISRAÉLIEN, du 28 février 2026, le MOYEN-ORIENT (péninsule arabique + Iran) produisait:

1- ~ 32% de la production mondiale de pétrole (~ 32 millions de barils par jour sur ~102 mbj mondial);

2- ~ 20% de la production mondiale de gaz naturel (~ 800 milliards m3/an sur 4,100 bcm mondial);

3- ~ 40% de la pétrochimie (naphta + éthane) mondiale;

4- ~ 35% des engrais azotés mondiaux (~ 50% de l’urée et ~ 30% de l’ammoniac);

5- ~ 35% de l’hélium mondial (Qatar).

(Sources: Wikipédia + Renewable RM Matter, 8/04/26 + IEA + visualcapitalist.com, 25/03/26 + eia.gouv, 6/04/26 + BOEREPORT,19/03/26).

APRÈS cette perfide agression, le Moyen-Orient (péninsule arabique + Iran) ne produisant plus que:

1- ~ 22% du pétrole mondial pour une perte d’environ ~10 points de part de marché;

2- ~ 14% du gaz naturel mondial pour une perte d’environ ~6 points de part de marché;

3- ~ 15% de la pétrochimie pour une perte de ~15 points de part de marché;

5- ~ 15% de la production d’engrais azotés pour une perte de ~10 points de part de marché ;

6- ~ 10% de la production d’hélium pour une perte de~25 points de part de marché.

Afin de déterminer POURQUOI UNE GUERRE IMPÉRIALISTE DE VOL, DE PILLAGE ET DE BRIGANDAGE, DE CONQUÊTES DES MARCHÉS ET DE PRISE DE CONTRÔLE DES RESSOURCES NATURELLES A LIEU, IL FAUT IDENTIFIER À QUI PROFITE LE CRIME EN SUIVANT L’ARGENT, TOUT LE RESTE N’EST QUE BROUILLARD DE GUERRE ET PROPAGANDE DÉMAGOGIQUE.

Dans le cas de la perfide guerre d’agression des IMPÉRIALISTES YANKEES U$ et de leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS, du 28 février 2026 contre l’IRAN et par incidence de co-belligérance contre les pétromonarchies va$$alles du golfe persique, il est très utile de DÉTERMINER À QUI PROFITE LE CRIME EN SUIVANT L’ARGENT.

LES «GRANDS BÉNÉFICIAIRES» de la GUERRE DU PÉTROLE SONT:

1- les IMPÉRIALISTES YANKEES U$ qui augmentèrent de 6,4 Mb/j leur exportation de pétrole brut, ce qui a augmenté leurs exportations (+ produits dérivés) de + 17% depuis le début de cette perfide guerre d’agression et ainsi voir leurs parts de marché passé de ~ 20% à ~ 25% du marché mondial, en hausse de 5% pour des profits records ~ 6 milliards dollars U$;

2- les IMPÉRIALISTES CANADIENS dont 85% de l’industrie pétrolière et gazière est entièrement contrôlée par des compagnies capitalistes YANKKES U$ ( ConocoPhillips);

3- les IMPÉRIALISTES RUSSES dont la part du marché mondial est passée de ~ 11% à ~ 13% pour une augmentation de + ~ 2%;

4- les IMPÉRIALISTES BRÉSILIENS et de GUYANA (qui volent le pétrole vénézuélien) dont la part du marché s’est accrue de ~ 2%.

(Sources: REUTERS, 29/04/2026; Axios, 29/04/2026; Le Guardian, 29/04/2026; WSJ, 29/04/2026).

LES «GRANDS BÉNÉFICIAIRES» DE LA GUERRE DU GAZ NATUREL, DES ENGRAIS AZOTÉS ET DE L’HÉLIUM FURENT:

1- Les IMPÉRIALISTES YANKEES U$ qui devinrent le 1er exportateur mondial de gaz naturel avec ~40% du marché mondial (avant ~ 25%); augmentèrent de + ~ 5 points leurs parts de marchés des engrais azotés et sont devenus 1er producteur mondial d’Hélium avec ~ 60% de la production mondiale;

2- LES IMPÉRIALISTES RUSSES qui voient leur part de marchés du gaz naturel passé de ~ 15% à ~17% et celui des engrais azotés de ~ 15% à ~ 25% avec le Bélarus;

3- Les IMPÉRIALISTES CANADIENS du «51e État ‘bien aimé’ avec + de ~ 2% de nouvelle part du marché des engrais azotés.

TOUS CES IMPÉRIALISTES «GRANDS BÉNÉFICIAIRES CAPITALISTES» des morts, des blessés et des souffrances indicibles, barbares et inhumaines des peuples iraniens, libanais et palestiniens martyrs, victimes innocentes de cette perfide agression, grâce à l’augmentation de leurs parts de marché et de l’explosion des prix du pétrole (~ 95 à ~ 110 $/baril), du gaz naturel (~ 60 à ~ 80 $/boe) et des engrais (+ 30%) et de marge de profit sur le pétrole de 20-35%, sur le gaz naturel, de 25 à 40% et sur les engrais de ~ 50% se sont enrichis des montants pharaoniques scandaleux suivants:

1- YANKKES U$: 1,300 à 1,500 milliards $ U$ de revenus et d’entre 500 à 800 milliards $ U$ de

profits; 2- TSARISTES RUSSES: 800 à 1000 Md$ de revenus pour 300 à 500 Md$ de profits; 3- IMPÉRIALISTES CANADIENS: 250 à 350 Md$ de revenus pour 80 à 120 Md$ de profits; 4- AUTRES IMPÉRIALISTES: 400 à 600 Md$ de revenus pour 150 à 250 de profits.

Ainsi, les IMPÉRIALISTES YANKEES U$ «vaincus» et dirigés par un «psychopathe fou et débile» ont accaparé ~ 30 à ~ 35% de tous les profits mondiaux qui ont résulté, à ce jour, de la guerre d’agression perfide, barbare et inhumaine livrée au peuple iranien, libanais et palestinien.

Les TSARISTES RUSSES, les «amis sans limite» des Iraniens s’accaparent pour leur part d’entre ~ 5 à ~ 10% de cette manne de chair, de sang, de larmes, de souffrances et de pleurs.

Les IMPÉRIALISTES CANADIENS en loyaux vassaux de leurs maîtres YANKEES U$ reçoivent ~ 1,5% de cette montagne de sang, de larmes.

Pendant que ces monstres capitalistes assoiffés de profits s’enrichissaient par cette guerre immonde et inhumaine, les États du MOYEN-ORIENT, IRANIEN, EUROPÉENS et ASIATIQUES sombrent dans une crise profonde, prélude à du chômage massif, une inflation galopante, des pénuries sans fin, une misère abominable, voire même des famines innombrables pour leur peuple. Voir cet article sur les famines à venir : La crise alimentaire mondiale qui arrive – les 7 du quebec

Pour les idiots-utiles qui s’imaginent que ces profits gargantuesques iront dans leur poche ou dans celle du prolétariat, il n’en sera rien, ces profits gargantuesques iront dans les poches profondes des compagnies impérialistes YANKEES U$ et mondiales:

ExxonMobil qui contrôle le Guyana, Permien et LNG s’accaparera de 400 â 450 milliards $ U$ pour 40 à 50 Md$;

Chevron qui contrôle le Kazakstan, Permien, LNG, s’accaparera de 230 à 280 Md$ pour 20 à 30 Md$;

ConocoPhillips qui contrôle Shale U$ et le Canada s’accaparera de 90 à 120 Md$ pour 12 à 18 Md$;

Occidental Potrolium s’accaparera 50 à 70 Md$ et des revenus de 10 à 15/Mds.

Pourquoi les experts autoproclamés qui polluent les médias mainstream des milliardaires et certains sites alternatifs, de droite ou de gauche, cachent-ils à leurs audimats et à leurs lecteurs: QUI S’ENRICHIT DES GUERRES SANS FIN et QUI S’APPAUVRIT ET QUI MEURT ET SOUFFRE DE CES GUERRES, car contrairement à leur propagande démagogique qu’ils propagent sur des guerres de religion de l’ère féodale; des animosités débiles entre des dirigeants qui ne se connaissent même pas; la «folie» de l’un et la paranoïa de l’autre et des explications toutes plus infantiles les unes que les autres pour tromper le prolétariat et qui ne visent qu’à disculper le seul et unique coupable des guerres sans fin et de l’exploitation de l’homme par l’homme: LE CAPITALISME.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET RENVERSEZ CE SYSTÈME CAPITALISTE À L’ORIGINE DES GUERRES SANS FIN.

À venir: LORSQUE LES RENÉGATS MENTENT.