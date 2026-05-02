« L’Iran devrait bombarder préventivement les États-Unis, Israël sioniste et les alliés arabes (Scott Ritter)

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par Scott Ritter

Le fait que l’Iran ne frappe pas préventivement les États-Unis, Israël et ses alliés arabes du Golfe à ce moment précis me dépasse complètement.

Il n’y a pas de cessez-le-feu – le blocus américain est un acte de guerre qui annule tout accord qui aurait pu exister auparavant.

De plus, les publications sur les réseaux sociaux d’un commandant en chef signalant clairement une intention agressive rendent la frappe préventive légale en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, en invoquant un précédent bien établi de préemption. Source: Scott Ritter : Nous sommes dirigés par les chefs militaires les plus ignorants de l’histoire – Réseau International

Les États-Unis ne sont pas seulement dirigés par des va-t-en-guerre et des criminels de guerre.

Nous sommes dirigés par les chefs militaires les plus ignorants de l’histoire.

Qui croient davantage à leurs fantasmes auto-induits imprégnés de testostérone qu’aux dures vérités factuelles de la réalité.

Non seulement les États-Unis perdront tout conflit futur avec l’Iran.

Nous mériterons de perdre.

Éliminer le cabal Trump/Hegseth/Bessant/Rubio est nécessaire à la survie de notre République constitutionnelle.

source : Bruno Bertez