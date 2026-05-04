Chaos politique aux USA : quand les larbins européens de Yankeeland commencent à ouvrir les yeux…

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Par Vincent Gouysse, pour marxisme.online, le 01/05/2026

Au lendemain de deux mois de guerre tantôt ouverte, tantôt larvée contre l’Iran, les USA sont en proie à un véritable chaos politique en ce qui concerne l’état réel de leur guerre contre l’Iran. Alors que Washington affirme d’un côté que la Guerre contre l’Iran est déjà terminée, le sinistre clown fasciste du Bureau ovale menace de nouveau de « tuer tout le monde » faute d’accord… Cri de désespoir d’un suprémaciste autrefois dominant dont même l’ultime stratégie de « blocus maritime » complémentaire semble totalement incapable de faire plier l’Iran… Quiconque connaît l’endurance dont a fait preuve l’Iran pendant les années noires qui ont suivi la sortie arbitraire des USA de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPoA) et le rétablissement des sanctions US (en mai 2018 sous le 1er mandat Trump) sait qu’une réédition de cette stratégie d’asphyxie aura conduit à l’effondrement économique complet du IVe Reich atlantiste bien avant que l’Iran ne capitule, comme en témoigne le graphe ci-après illustrant la dynamique des exportations pétrolières de l’Iran :

Face à un naufrage politique aussi évident, la presse atlantiste mainstream des larbins européens de l’Oncle Samuel commence à aborder (un peu) plus sérieusement la réalité de la défaite US en Iran, comme dans ce long sujet diffusé aujourd’hui sur LCI : résilience multiforme de l’Iran, guerre culturelle et informative asymétrique, opinion publique US hostile à la guerre, péril à relancer les hostilités pour Washington, etc. On est certes encore loin de la dernière « master class » du professeur Seyed Marandi, mais la propagande suprémaciste atlantiste traditionnelle, décrédibilisée et considérablement ébranlée, a déjà été forcée de muter… Et pendant que le IVe Reich atlantiste sombre dans une débâcle de plus en plus incontestable, l’Iran poursuit son intelligente offensive médiatique et continue d’appuyer là où ça fait mal : Little orange man !

Little orange man ! − Petit homme orange

Hey… (Ouais)

Regarde la carte, frérot.

On ne joue pas. (Jamais !)

Écoute.

[Couplet 1]

Perdus dans NOTRE brouillard, tu nous traites de pirates ? (Qui ?!)

Mec, regarde dans le miroir, gros, c’est toi qui es biaisé ! (Faits !)

Des vautours sur l’eau, en manque d’or noir,

De vrais profiteurs, vous faites ce qu’on vous dit !

Débarqués avec des destroyers, à frimer comme si le quartier était à vous,

Mais David avec la fronde perse vous a mis en choc !

Repéré des vedettes rapides perses… Skrrt ! Évitement dans la nuit,

Demi-tour direct, frérot, complètement perdu la bataille. (Disparu !)

[Pré-Refrain]

Des jouets à milliards, mais vous fuyez la griffe,

Le monde demande si la porte est ouverte ? Oui ou non ?

Je les ai juste regardés dans les yeux, et je leur ai dit ce que j’ai vu…

Attends une seconde, frérot…

« J’ai dit Inchallah ! » [Refrain] x 2

Petit homme orange, petit homme orange !

C’est le détroit d’Iran, petit homme orange ! (IRAN !)

Petit homme orange, petit homme orange !

Dégage direct d’Ormuz, petit homme orange ! (Dégage !)

[Couplet 2]

Roi du clavier sur Twitter, fausse bague, maître des mensonges,

Toujours à tweeter « Grand succès » pendant que toute ton équipe pleure. (Mytho !)

Tu balances sur le Pape. Tu lances des piques à l’Espagne.

Mais t’es un petit poisson ici. Goûte la pluie perse ! (Splash !)

T’as un ego. En verre. Tu clashes le Saint-Siège.

Tu me cherches ? (Quoi ?) Disparition éclair. Fuis !

Tu continues de mentir sur le green. Truques chaque score.

C’est pas un country club. C’est une guerre de rue perse ! (Guerre !)

[Pré-Refrain]

Le Golfe c’est notre quartier, et on tient la clé,

Retourne sur ton téléphone, ici rien n’est gratuit !

Le monde demande si la porte est ouverte ? Oui ou non ?

Je leur souris juste…

« J’ai dit Inchallah ! »

[Refrain] x 2

Petit homme orange, petit homme orange !

C’est le détroit d’Iran, petit homme orange ! (IRAN !)

Petit homme orange, petit homme orange !

Dégage direct d’Ormuz, petit homme orange ! (Dégage !)

[Outro] Détroit d’Ormuz…

Ouais, habitue ta bouche à le dire, frérot. (Dis-le !)

En fait… Tu ferais mieux d’aller vérifier Bab el-Mandeb.

Tu n’ouvriras rien d’autre que ta bouche…

Je te l’avais dit…

Inchallah.