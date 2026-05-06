Adhérer à un «isme» est anti-marxiste. «Non aux ismes»! OUI, à l’unité du mouvement communiste national et international

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Par Nasser Loyand. Pour lr_afg@yahoo.com

Le marxisme, en tant que théorie révolutionnaire vivante, a toujours mis l’accent sur la critique et le renouveau, tirant des leçons de la pratique passée et tirant des leçons des erreurs. Karl Marx et Friedrich Engels ont maintes fois clairement montré que transformer le matérialisme dialectique en dogmatisme rigide est une trahison de son essence dynamique et critique. Cependant, la maladie chronique connue sous le nom de « culte de l’isme » s’est répandue tout au long de l’histoire du mouvement ouvrier, où un ensemble de principes, de méthodes de lutte, de structures organisationnelles, de politiques et de programmes est vanté comme une « vérité absolue » et sans faille, et où les dirigeants de telles tendances sont loués comme des « prophètes » infaillibles. Chaque groupe et organisation, en tant qu’entité légale et naturelle, se considère comme le principal représentant de la classe ouvrière et des travailleurs du travail, et sur cette base, considère que la critique de leurs programmes, politiques, organisations et dirigeants dépasse leurs propres « lignes rouges ».

Cette approche des partis et militants de gauche — qui ne se limite pas à l’Afghanistan et à l’Iran — est non seulement incompatible avec le marxisme scientifique, mais est intrinsèquement anti-marxiste. Ce comportement, en tant que tradition destructrice provoquant divisions, désintégration, manque de créativité, défaites et la mauvaise réputation de la gauche et du marxisme, compte encore de nombreux adeptes qui, malgré des coups durs et des échecs successifs liés à l’«adoration de l’isme», ne sont ni mentalement ni pratiquement prêts à abandonner leur «isme». Adhérer à tout «isme» — du léninisme et stalinisme au trotskysme et au maoïsme — conduit au sectarisme, au culte de la personnalité, au dogmatisme et, en fin de compte, à l’impasse du mouvement ouvrier.

Marx et Engels ont fait face à un large éventail de tendances socialistes et d’adversaires tant dans la Première Internationale (1864–1876) que dans la Seconde Internationale (1889–1916). Dans la Première Internationale, cette organisation comprenait des communistes, proudhoniens, lassalliens, syndicalistes, anarchistes, syndicalistes britanniques, et même certains libéraux philanthropes. Cette diversité idéologique aurait pu paralyser le mouvement international, mais Marx et Engels, grâce à des stratégies intelligentes, ont réussi à maintenir l’unité et à prioriser les intérêts communs de la classe ouvrière.

L’isme comme théorie de l’obéissance aveugle

Le marxisme insiste sur le fait que la théorie doit émerger de la pratique et de la confrontation aux réalités historiques changeantes. Mais lorsqu’un « isme » prend forme, un processus inverse commence : la théorie se détache de la réalité et se transforme en un moule sacré. Cette sainteté réduit les phénomènes à des dichotomies de noir/blanc, de juste/faux et révolutionnaire/réactionnaire. Alors que le matérialisme dialectique met l’accent sur les contradictions, le mouvement, la transformation et l’ouverture à la critique, le « culte de l’isme » favorise la servitude, la loyauté inconditionnelle et l’obéissance aveugle, à l’image de la religion et du clergé. Dans ses « Thèses sur Feuerbach », Marx insistait sur le fait que la réalité devait être comprise comme « l’activité sensorielle humaine, la pratique », et non comme une vérité prédéterminée, éternelle et immuable.

Sectarisme et scissions tragiques

Adhérer à un « isme » particulier a toujours conduit au sectarisme. Un exemple frappant est les divisions sans fin au sein du mouvement communiste international. Nous assistons à la façon dont le léninisme contre le trotskysme, le stalinisme contre l’anarchisme, le maoïsme contre les deux, puis des micro-ismes comme le « gonzaloïsme » au Pérou ou l’« avakianisme » en Inde ont affaibli le mouvement ouvrier à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, le mouvement communiste compte plusieurs centres « internationaux ». Au sein du seul mouvement trotskyste, il existe plus de quinze centres internationaux, chacun revendiquant être le véritable héritier de la Quatrième Internationale :

Internationale communiste révolutionnaire (ICI) – anciennement connue sous le nom de Tendance marxiste internationale (TMI). Secrétariat uni de la Quatrième Internationale (USFI/FI) – souvent appelé la Quatrième Internationale « dominante ». Tendance socialiste internationale (IST) – le centre international des partis trotskystes du « troisième camp ». Quatrième Internationale – Ligue internationale des travailleurs (IWL-FI/LIT-CI). Quatrième Internationale – Fraction trotskyste (TF-FI/FT-CI). International Socialist Alternative (ISA) et le Comité pour une Internationale des Travailleurs (CWI). Autres Internationales : Ligue Communiste Internationale (ICL-Spartakiste), Gauche Révolutionnaire Internationale (IRL) et la Quatrième Internationale posadiste…

De même, il existe des dizaines de centres internationaux de partis maoïstes et marxistes-léninistes, chacun revendiquant une légitimité unique et une vérité exclusive :

Ligue communiste internationale (ICL) Coordination internationale des partis et organisations révolutionnaires (ICOR) Réunion internationale des partis communistes et ouvriers (IMCWP) Mouvement internationaliste révolutionnaire (RIM)

De plus, cinq pays dans le monde sont officiellement dirigés par des partis « communistes » : la Chine, Cuba, la Corée du Nord, le Laos et le Vietnam. De même, plus de 100 grands partis dans d’autres pays sont officiellement reconnus comme « communistes ».

Chacun de ces courants revendique une vérité absolue et qualifie les autres de « déviants », « révisionnistes » ou « opportunistes ». La conséquence de cette approche anti-marxiste est l’affaiblissement de la classe ouvrière, la fragmentation des forces révolutionnaires et, en fin de compte, le renforcement du capitalisme et des partis bourgeois.

Au niveau régional — en Iran, en Afghanistan, au Népal, au Pakistan, en Inde et dans d’autres pays — la situation des partis et organisations de gauche reste désespérée, souffrant de la maladie du sectarisme. Ces partis et groupes consacrent généralement les noms de leurs dirigeants décédés avec le suffixe « -isme » exagéré dans la description des dirigeants vivants et morts, inventent des histoires fictives sur leurs fonctions et personnalités, dissimulent leurs faiblesses, et considèrent la critique à leur égard comme équivalente à une trahison ou à un «blasphème». Ce traitement de son propre parti et de ses dirigeants n’est pas un hommage mais une transformation du leader en spectre idéologique qui freine l’innovation, la croissance et la consolidation du parti.

Le fardeau religieux de l’isme : voir le monde en noir et blanc

Les ismes, en remplaçant inconsciemment « critique » par « foi », acquièrent une fonction quasi-religieuse. Les textes fondamentaux — du Capital de Marx au Petit Livre rouge de Mao — deviennent des livres saints plutôt que des outils analytiques. Chaque nouveau phénomène — de l’émergence de nouvelles classes moyennes à l’utilisation de l’intelligence artificielle et au remplacement des travailleurs vivants par des robots, en passant par la crise écologique — doit être interprété dans le cadre dogmatique d’un isme particulier. Cette méthode ignore les différences intra-classes, ethniques, minoritaires, de genre et culturelles, ainsi que les questions superstructurelles en général. Le marxisme authentique insiste sur le fait qu’aucune vérité abstraite ou éternelle n’existe ; L’analyse doit reposer sur des réalités concrètes et existantes, car la véritable connaissance s’acquiert par la pratique et l’expérience objective.

Culte de la personnalité et infaillibilité du leadership

Une conséquence directe du culte de l’isme est le culte de la personnalité. Lorsque l’on adhère au « stalinisme » ou au « maoïsme », le dirigeant est effectivement immunisé contre toute critique. Le Comité central, le secrétaire général ou le Bureau politique sont considérés comme «infaillibles». Cette mentalité détruit la démocratie interne au parti. Dans ce mode d’opération, les opposants politiques — qu’ils soient internes ou extérieurs au parti — sont purgés pour des accusations d’«espionnage», de « trahison » ou d’«agents de l’impérialisme», au lieu de jouir des droits organisationnels et civils pour critiquer. Les expériences de l’Union soviétique dans les années 1930, du Parti démocratique populaire d’Afghanistan (PDPA) dans les années 1980, et des organisations maoïstes qui se sont séparées de l’Organisation de la jeunesse progressiste (les factions «Sholayi») dans les années 1980 et 1990 sont des récits d’avertissement : la critique interne a cessé, les responsabilités ont été attribuées héréditairement et à vie, la responsabilité a été violée sous prétexte de secret et de conditions défavorables, Les critiques furent insultés et humiliés avec des accusations d’espions et de traîtres, et finalement exécutés arbitrairement. Dans de telles organisations, le meilleur «révolutionnaire» était celui qui inclinait toujours la tête, flattait, et était dévoué et loyal envers le «leader».

Leadership héréditaire et fermeture des fenêtres de la créativité

Dans les organisations affectées par l’isme, le leadership est transmis de manière héréditaire, ou après la mort du leader, leurs idées sont inscrites comme une politique éternelle. Le programme et la politique du parti sont considérés comme la «seule vérité», et toute révision ou innovation dans le cadre du socialisme scientifique est qualifiée de «révisionnisme» ou d’« apostasie ». Pourtant, Marx lui-même n’a jamais utilisé le terme «marxisme» et a un jour dit à Paul Lafargue (son gendre) : «Si c’est du marxisme, alors je ne suis pas marxiste» ! Le socialisme scientifique n’est pas un ensemble d’enseignements dogmatiques et abstraits ; C’est une méthode pour analyser les contradictions du capitalisme et découvrir des possibilités émancipatrices dans l’histoire. Tracer un cercle de sainteté autour du socialisme et du programme d’un parti ou d’un groupe ouvre en fait la voie à une direction qui reste au pouvoir indéfiniment, niant l’essence dialectique et scientifique du socialisme.

Dialectique ouverte, démocratie radicale et autocritique

Le marxisme révolutionnaire ne peut rester vivant et continuer à grandir qu’en transcendant chaque « isme ». Cela ne signifie pas nier les contributions de Lénine à la théorie du parti, la théorie de la révolution permanente de Trotsky, ou les expériences de Mao dans la guerre populaire, mais plutôt les traiter de manière historique et critique. Par conséquent, pour minimiser les erreurs et les écarts du mouvement communiste national et international, il est nécessaire de promouvoir et de mettre en pratique certains principes marxistes :

Mettre en œuvre la démocratie interne du parti comme principe organique, où la critique coule librement de haut en bas et de bas en haut.

Remplacez le culte de la personnalité et la tradition du leadership centré sur l’individu par un leadership collectif, basé sur les conseils. Tous les responsables du parti sont élus au suffrage pour des mandats déterminés conformément à la constitution.

Considérez le socialisme scientifique comme un outil au service du mouvement ouvrier, et non comme quelque chose auquel la classe ouvrière et les membres du parti sont sacrifiés pour sa suprématie et sa sainteté.

Any « ism, » even with a revolutionary and modern appearance, must be immediately discarded once it becomes an obstacle to critical analysis and a barrier to the unity and common action of the working-class movement.

« Adhering to an ism »—Leninism, Stalinism, Trotskyism, Maoism, Gonzaloism, or any other name—is inherently in contradiction with the essence of dialectical materialism. This adherence reproduces sectarianism, sanctification, the cult of personality, anti-democracy, and intellectual rigidity. Scientific Marxism can remain an instrument of working-class liberation only if it frees itself from all theoretical, organizational, and personal idolatry. The condition for Marxism’s survival is relentless self-criticism and criticism of others. In Rosa Luxemburg’s words, « Freedom is always the freedom of those who think differently. » Any ism that negates this freedom is anti-Marxism.

By: Nasser Loyand

lr_afg@yahoo.com