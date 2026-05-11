La science du matérialisme dialectique et historique (marxisme)

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Par Normand Bibeau.

En réponse à l’article : Adhérer à un «isme» est anti-marxiste. «Non aux ismes»! OUI, à l’unité du mouvement communiste na: tional et international – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/305361

«LE ROSEAU PRÉFÈRE LE CALME, MAIS LE VENT N’EN CONTINUE PAS MOINS DE SOUFFLER» (Mao Tsé Toung)

L’histoire de l’humanité n’a pas été l’histoire de «la lutte des ‘ismes’», mais celle de «la lutte des classes» ainsi que MARX et ENGELS l’ont démontré et que LÉNINE l’a appliqué à la lutte révolutionnaire dans la Russie tsariste, Enver Hodja à celle de l’Albanie, Mao Tsé Toung à celle de la Chine et TOUS les théoriciens de l’idéologie révolutionnaire prolétarienne l’ont fait, ce qui leur vaut à juste titre le respect du prolétariat jusqu’y compris l’application de leurs apports scientifiques à la théorie révolutionnaire prolétarienne: le MATÉRIALISME DIALECTIQUE ET HISTORIQUE.

L’auteur de l’article cité (Adhérer à un «isme» est anti-marxiste. «Non aux ismes»! OUI, à l’unité du mouvement communiste national et international – les 7 du quebec) devra convenir qu’il tient pour responsable de la division «sectariste» du mouvement révolutionnaire la bourgeoisie et la petite-bourgeoisie via leurs idéologues réactionnaires stipendiés et leurs agents secrets qui se sont appliquées à infiltrer le mouvement prolétarien et tout particulièrement à calomnier les théoriciens et les dirigeants du MARXISME d’avoir tantôt professé le «culte de la personnalité», tantôt la «dictature» la plus sombre, jusqu’y compris les calomnies les plus viles et les plus immondes.

Ainsi, ces ennemis de classe irréconciliables du prolétariat que sont la bourgeoisie et la petite-bourgeoisie intellectuelle qui vénèrent des hommes faits «dieu» et pratiquent des cultes religieux fondés sur des fables réactionnaires prétendument rédigés il y a des millénaires pour servir les classes exploiteuses dominantes ont l’ignoble outrecuidance d’accuser les MARXISTES de «déifier» MARX, ENGELS et LÉNINE, entre autres scientifiques théoriciens prolétariens, parce qu’ils utilisent leur œuvre révolutionnaire afin de comprendre la lutte des classes qui gouverne la société depuis la fin du communisme originel et pour les guider dans les méandres autrement inextinguibles de la lutte des classes.

Pourquoi les calomnies de «culte de la personnalité infamant» et «ennemi de la créativité et de l’originalité» ne s’appliquent-ils qu’aux «MARXISTES», aux «LÉNINISTES», aux «STALINISTES», aux «MAOÏSTES» et jamais aux scientifiques «NEWTONNISTES» qui en réfère à Newton pour appliquer sa formule pour calculer la gravitation terrestre de «32 pieds/seconde au carré» ou aux «DARWINNISTES» qui en réfèrent à Darwin pour analyser l’évolution des espèces par opposition au «créationnisme»?

Ces lois scientifiques ne briment-elles pas tout autant «la créativité et l’originalité» des physiciens et des biologistes? L’humanité devrait-elle postuler qu’il n’y a plus d’attraction terrestre, plus d’évolution des espèces, car ce serait du «dogmatisme» et du «culte de la personnalité» d’appliquer les enseignements scientifiques de Newton et de Darwin? Qui sera celui qui se jettera le premier en bas d’un immeuble pour défier la «loi de la gravité» et affirmer sa «créativité» et son «originalité» contre «le culte de la personnalité» de Newton»?

Parce qu’ils combattent le MARXISME et son évolution historique sous couvert de combattre «le culte de la personnalité», l’«autoritarisme», le «totalitarisme», la «dictature du prolétariat» au nom de la «créativité», de l’«originalité», de la «liberté», du «féminisme», de la «transgenrité» , de la «démocratie», de «la dictature de la bourgeoisie» et toutes ces fadaises bourgeoises conçues pour «diviser», «d’atomiser» afin de «régner» sur le prolétariat et la révolution prolétarienne par «le culte de l’individu» en contradiction avec l’intérêt collectif prolétarien.

Contrairement à la propagande bourgeoise, le MARXISME est une science sociale au même titre que toutes autres sciences et par conséquent, ce n’est pas du «dogmatisme» ou du «culte de la personnalité» que d’en référer à ses concepts scientifiques tels qu’énoncés par ses auteurs comme MARX, ENGELS, LÉNINE, ROSA LUXEMBOURG, STALINE, MAO TSÉ TOUNG, ENVER HOXHA et TOUS LES AUTRES pour analyser la réalité sociale et réaliser la révolution prolétarienne qui fera progresser l’humanité de la société divisée en classes sociales antagonistes à une société sans classe et sans exploitation de l’homme par l’homme, à celle «de chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins», à la société communiste.

LE MARXISME EST UNE SCIENCE ET PAS UN «DOGME»

MARX (1818 – 1883) a écrit que: «ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c’est au contraire leur existence qui détermine leur conscience» («Manuscrits de 1844») et l’œuvre révolutionnaire tout entière de KARL MARX fut le témoignage vivant de cette théorie scientifique révolutionnaire: celle d’un révolutionnaire, fils prodige d’une époque révolutionnaire.

Ainsi, MARX qui naquit en 1818 et écrivit sa thèse de doctorat en philosophie en 1841, à l’âge incroyablement précoce de 23 ans (normalement ce n’est qu’après 30 ans qu’une thèse de doctorat est écrite et soutenue), fut un scientifique révolutionnaire prodigieux qui renonça à une brillante carrière universitaire pour se consacrer entièrement à l’émancipation des exploités et dont l’existence se déroula à une époque éminemment révolutionnaire: celle qui vit le passage de la société féodale à la société capitaliste et de ses révolutions industrielles et sociales (machine à vapeur, lumière, électricité, appareil photo, etc. ; darwinisme en biologie; réalisme romantique et impressionniste en peinture; réalisme humanisme en littérature; etc.).

FRIEDRICH ENGELS, qui fut son brillant compagnon d’armes tout au long de sa lutte, était un industriel anglais du textile qui étudia le capitalisme «in concreto» et en découvrit les lois fondamentales à travers sa propre expérience. Lorsqu’il rencontra MARX, il réalisa naturellement le caractère profondément exact de la théorie de MARX et y adhéra non par «culte de la personnalité» ou «déification», mais par conviction scientifique et révolutionnaire.

Les deux scientifiques révolutionnaires s’unirent dans l’action et la théorie pour devenir dès lors des chercheurs déterminés et acharnés qui ne cessèrent jamais d’observer, d’analyser et de décrire la société dans laquelle ils vécurent et à en exposer les lois motrices fondamentales.

LÉNINE a démontré par sa «praxis» révolutionnaire prolétarienne que la théorie MARXISTE est une science rigoureuse qui constitue la quintessence pour son époque de la connaissance humaine en philosophie, en histoire et en économie, les 3 piliers scientifiques du MARXISME. Il insista que ces 3 piliers sont indissociables et ils forment une idéologie révolutionnaire cohérente qui permet de comprendre et surtout de transformer la société d’une manière révolutionnaire.

LE MATÉRIALISME DIALECTIQUE (philosophie).

MATÉRIALISME: pour LÉNINE, le MARXISME se définit comme une idéologie révolutionnaire MATÉRIALISTE qui considère que c’est la MATIÈRE qui détermine les IDÉES et non l’inverse ainsi que le soutiennent les philosophes réactionnaires «idéalistes» qui ont dominé les sociétés divisées en classe antagoniste depuis l’avènement de l’esclavagisme par la dictature impitoyable des «religions» et de l’ignorance qui imposent le «créationnisme» et celle d’un «Dieu», d’une «force immanente suprême», d’une «ÂME/IDÉE» qui domineraient l’univers et commanderaient la soumission des dominés à la dictature des dominants sous peine d’aller brûler en enfer ou de se réincarner à l’infini. La réalité est objective et matérielle, communiquée à notre cerveau par nos sens et c’est notre cerveau qui produit les idées qui guident nos actions.

MARX à la lumière de l’étude des philosophes de l’Antiquité depuis Thalès de Milet, Anaximène, Anaximandre, Aristote, Socrate, Platon et tous les autres; en passant par les philosophes du Moyen-âge: Saint-Augustin, St-Thomas d’Aquin et l’évêque Berkeley; ceux des Lumières: Diderot, Rousseau, Saint-Just et ceux de son époque Kant, Feuerbacht et Hegel, pour n’en citer que quelques-uns, démontra que seul le MATÉRIALISME répondait scientifiquement aux interrogations qui de tout temps ont questionné les humains quoi de la MATIÈRE ou de l’ESPRIT régit le monde pour conclure que «les philosophes jusqu’à ce jour n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes façons, mais ce dont il s’agit, c’est de le transformer» et seul le MATÉRIALISME permet de le transformer réellement et de libérer l’humanité de l’exploitation de l’homme par l’homme.

DIALECTIQUE: pour LÉNINE, le MARXISME est DIALECTIQUE par opposition à «métaphysique» c’est-à-dire que le monde est en constante transformation et que les contradictions internes sont les moteurs du changement: «que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme» passant d’un stade inférieur à un stade supérieur, tantôt lentement, tantôt violemment comme «l’eau qui boue dans une bouilloire» qui sous l’action physique de la chaleur passe de l’état liquide à l’état gazeux dans un processus dialectique.

LE MATÉRIALISME HISTORIQUE (THÉORIE DE L’HISTOIRE).

LÉNINE retint de l’étude scientifique que fit MARX et ENGELS de l’histoire de l’humanité à la lumière pénétrante et irrésistible du MATÉRIALISME DIALECTIQUE que l’histoire humaine est celle de «la lutte des classes: maîtres et esclaves; barons et serfs; bourgeois et prolétaires» («MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE») à travers leurs conditions matérielles d’existence et en aucun cas l’œuvre de «dieux» et de «héros» comme le propagent les classes dominantes afin d’imposer leur dictature idéologique aux classes dominées.

L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DU CAPITALISME.

LÉNINE retint du MARXISME l’étude scientifique que MARX et ENGELS du capitalisme et tout particulièrement, l’étude que MARX en fit dans LE CAPITAL où à partir de la cellule initiale de l’économie capitaliste que constitue la «marchandise», il étudie et décrit chaque organe de ce corps économique de la même manière scientifique que firent les pathologistes du corps humain. MARX en identifia l’ultime source de son «énergie vitale»: la «plus value» c’est-à-dire l’unique source humaine de création de richesse que s’approprie sans compensation le capitaliste pour s’enrichir et perpétuer sa domination de classe le capital… perpétuer le Mode de Production Capitaliste (MPC).

Nos camarades afghans ont raison de dire que MARX lui-même ne se disait pas «marxiste», d’ailleurs effectivement, il déclara: «ce qu’il y a de certain, c’est que moi, je ne suis pas marxiste».

Ceci étant, peut-on conclure que lorsque ENGELS, le compagnon d’armes de MARX et leurs camarades de combat se sont dits: «marxistes», ils se livraient à «un culte de la personnalité», à une «déification» de MARX, à du «dogmatisme», à du «sectarisme», à du culte du «isme» réactionnaire? Nous ne le croyons pas.

Se dire «MARXISTE» est-il «dogmatique», «sectariste» et se soumettre à un «culte de la personnalité»?

ENGELS et les camarades contemporains de MARX furent les premiers à désigner la théorie révolutionnaire de MARX de «marxisme», et ce alors qu’ENGELS lui-même en fut l’auteur en grande partie. ENGELS a employé cette expression surtout après le décès de son célèbre compagnon d’armes dans sa correspondance avec les militants communistes et dans ses préfaces tardives.

Ainsi, il employait les expressions: «théorie marxiste»; «école marxiste» et «conception marxiste de l’histoire» pour décrire le système idéologique développé par MARX et lui-même afin d’en identifier clairement les auteurs et pour l’opposer aux théories adverses dans ses nombreux combats avec les adversaires de classe de MARX et ses nombreux détracteurs bourgeois et petit-bourgeois.

Lorsque ENGELS employait cette désignation personnalisée de l’œuvre de MARX, ce n’était jamais pour promouvoir le «sectarisme», le «dogmatisme» ou «le culte de la personnalité», mais pour distinguer la doctrine de MARX et de lui-même au demeurant, de celle des autres courants idéologiques socialistes associés à des personnages connus comme Proudhon, Bakounine, During, etc.

Qui oserait prétendre que d’identifier la théorie sur «L’origine des espèces» au darwinisme serait du «dogmatisme», du «sectarisme» ou un «culte de la personnalité» de Charles Darwin, la science qui identifie ses auteurs le fait comme de tout autre fait scientifique.

MARX lui-même n’a à peu près jamais employé le terme de «marxisme» pour désigner sa contribution aux sciences sociales, préférant employer: «matérialiste dialectique et historique», «socialisme scientifique» et «communisme», ce qui correspond effectivement à la substance même de son œuvre.

Ce que MARX et ENGELS ont critiqué dans l’emploi de la désignation de «marxisme» faite en son temps à son œuvre par certains militants français particulièrement enthousiastes, c’est la réduction du matérialisme dialectique et historique à des slogans superficiels et une compréhension statique et mécanique de la science révolutionnaire prolétarienne qu’ils ont développé par leurs études et analyses scientifiques de la philosophie, de l’histoire et de l’économie, les 3 piliers de leur contribution à la connaissance humaine.

MARX a écrit dans une lettre à Joseph Weydemeyer, le 5 mai 1852:

«En ce qui me concerne, ce n’est pas à moi que revient le mérite d’avoir découvert ni l’existence des classes dans la société moderne ni leur lutte entre elles. Bien avant moi, des théoriciens bourgeois avaient exposé le développement historique de cette lutte des classes, et des économistes bourgeois l’anatomie économique des classes.

Ce que j’ai apporté de nouveau, c’est:

de démontrer que l’existence des classes sociales n’est liée qu’à des phases historiques déterminées du développement des forces productives et des rapports de production; que la lutte des classes conduit nécessairement à la dictature du prolétariat; que cette dictature elle-même ne constitue que la transition vers l’abolition de toutes les classes sociales et vers une société sans classes. Ainsi, MARX reconnaissait à Adam Smith et David Ricardo l’élaboration de l’économie classique; à Héraclite, Diderot, d’Holbach et Helvétius, leur contribution à «son» matérialisme et à Hegel, la dialectique dont il dira:

LÉNINE résume très clairement que le MARXISME, une désignation qu’il emploie systématiquement pour décrire l’œuvre de MARX et d’ENGELS qu’il applique et développe:

Les 3 sources constitutives du MARXISME sont:

1. la philosophie allemande (Hegel);

2. l’économie politique anglaise (Adam Smith et David Ricardo);

3. le socialisme français (Saint-Simon et Fourrier).

Nos camarades afghans ont tout à fait raison de combattre le «dogmatisme», le «sectarisme» et «le culte de la personnalité» exactement comme MARX, ENGELS et LÉNINE l’ont fait tout au long de leur lutte révolutionnaire prolétarienne, car le «dogmatisme» atrophie le matérialisme dialectique et historique de sa puissance évolutive et sa capacité à comprendre le monde tel qu’il est devenu afin de le transformer; le «sectarisme» divise le prolétariat et l’affaibli en le morcelant en fonction de «dogmes mécaniques» anti MARXISTE et «le culte de la personnalité» est une dégénérescence individualiste bourgeoise qui nie le rôle déterminant de la classe prolétarienne dans la révolution sociale prolétarienne.

Ceci étant, il faut analyser les «maladies infantiles du communisme» à la lumière de la lutte des classes et du matérialisme dialectique et historique afin de distinguer les accusations de «dogmatisme», de «sectarisme» et de «culte de la personnalité» selon qui les porte et pour quelles raisons… pour quels objectifs stratégiques?

Ainsi, lorsque Nikita Kroutchev, le renégat et l’anti-communiste, au XXe Congrès du Parti «communiste» d’Union soviétique, en 1960, a produit «son» rapport secret dénonçant après sa mort, Staline de «culte de la personnalité», il faut bien comprendre que ce lâche qui avait flatté Staline durant toute sa vie, pratiquait pour lui-même «le culte de la personnalité» et surtout, son but était de renverser les apparatchiks staliniens du parti et de l’appareil d’État pour livrer l’URSS a ses maîtres impérialistes occidentaux.

Ainsi, à peine avait-il déboulonné les statues de Staline qu’il avait lui-même fait ériger pour se gagner le soutien de Staline et prit le contrôle du PCURSS à la faveur d’un coup d’État de palais, il s’est rendu aux USA négocier sa compromission avec les impérialistes mondiaux lors d’un discours à l’ONU où comme le grossier personnage inculte et ignorant qu’il était, enleva sa chaussure pour bucher sur le lutrin afin d’exiger de pouvoir aller visiter la Mecque de la décadence bourgeoise: Disneyland.

Deng Siao Ping qui calomnia aussi Mao Tsé Toung pour «culte de la personnalité»; les Gardes rouges pour leur «dogmatisme» de brandir le «Livre rouge des citations de Mao Tsé Toung» durant la «Révolution culturelle» et la «Bande des 4» de «sectarisme» en refusant d’ouvrir le parti à la bourgeoisie nationale chinoise, à l’instar de Kroutchev, aussitôt son coup d’État de palais réussi, convia ses nouveaux maîtres YANKEES à venir le visiter pour négocier la vente du prolétariat chinois à l’impérialisme mondial selon sa politique infantile: «que le chat soit blanc (socialiste), que le chat soir gris (capitaliste) pourvu qu’il attrape des souris», réduisant le prolétariat chinois à se nourrir de miettes du grand Capital, ce qui fut fait avec sa politique de «modernisation» qui provoqua des millions de mises à pied dans l’industrie.

Ces deux exemples historiques illustrent parfaitement que des accusations de «dogmatisme», de «sectarisme» et de «culte de la personnalité» peuvent n’être que de vulgaires calomnies propagées pour cacher la propagande bourgeoise visant à discréditer l’idéologie révolutionnaire prolétarienne en en calomniant les auteurs au profit de l’idéologie bourgeoise.

Le seul outil scientifique invincible pour distinguer les accusations prolétariennes des calomnies bourgeoises est le matérialisme dialectique et historique, la science du prolétariat, le MARXISME lui-même, mis à jour par LÉNINE, ROSA LUXEMBOURG et tous les révolutionnaires communistes prolétariens qui ont succédé à MARX et ENGELS.

Il est important d’en référer à la théorie scientifique telle que définit par MARX, ENGELS et LÉNINE, car il ne s’agit pas que de leurs opinions personnelles, mais de leurs conclusions scientifiques sur des phénomènes sociaux qu’ils ont étudiés et synthétisés et dont ils fournissent les caractéristiques et les moyens révolutionnaires de les transformer, le MARXISME est au révolutionnaire prolétarien ce que le théorème de Pythagore est au mathématicien qui en géométrie calcule les distances entre 2 points, un outil indispensable.

Les révolutionnaires prolétariens doivent en tout temps déterminer leurs positions en fonction de leurs objectifs révolutionnaires selon la réalité où ils travaillent or, pour comprendre et évaluer cette réalité, ils ont besoin d’un outil d’analyse scientifique, quelle sera cet outil?

La philosophie idéaliste et métaphysique chrétienne, islamiste, hindouiste, chamanique, agnostique, ou l’une ou l’autre des variations individualistes sans fin concoctées par les idéologues de la bourgeoisie pour le détourner du matérialisme dialectique et historique, le MARXISME, voilà la question.

Les révolutionnaires prolétariens doivent toujours en référer à leur guide idéologique, le mentionner et le démontrer afin que le prolétariat lui-même apprenne à se gouverner au milieu de la lutte des classes et à vaincre ses ennemis: «donne un poisson à un homme, il se nourrira une fois, apprends-lui à pêcher, il se nourrira toute sa vie», il en va de même pour la révolution prolétarienne: donne un slogan révolutionnaire à un homme, il vaincra une fois, apprend lui le MARXISME, il vaincra toutes les fois.

En notre époque de lutte des classes féroces, d’affrontements déchaînés entre les différentes factions de l’impérialisme mondiales pour l’hégémonie, à l’aube d’une crise économique cataclysmique et de sa compagne inséparable sous la dictature de la bourgeoisie, la guerre mondiale apocalyptique pour le repartage des marchés, des ressources naturelles et des esclaves salariés, par le vol, le pillage, le brigandage, le génocide, le prolétariat révolutionnaire a un besoin urgent de sa théorie révolutionnaire, le MARXISME et de son parti révolutionnaire, le PARTI COMMUNISTE, pour vaincre ses ennemis de classes et sauver l’humanité de sa destruction thermonucléaire.

PROLÉTAIRE DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET APPROPRIEZ-VOUS

VOTRE THÉORIE RÉVOLUTIONNAIRE, LE MATÉRIALISME DIALECTIQUE

ET HISTORIQUE: LE MARXISME.