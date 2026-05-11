Série «Comprendre la Chine». Premier entretien avec Bruno Guigue

Abbas Araghchi ministre iranien des Affaires poursuit sa tournée mondiale. Après sa rencontre avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, il s’est rendu à Pékin pour y rencontrer Wang yi son homologue chinois. Et ce quelque jour avant la visite officielle de Donald Trump prévue le 14 mai prochain.

Cette subtilité protocolaire entre les deux visites, en dit long à ceux qui font l’effort d’essayer de comprendre le bouleversement du monde, et la réalité des acteurs essentiels que sont la Russie et la Chine. Dans l’affrontement mondial, la Russie a le statut de belligérante avec l’opération militaire qu’elle mène en Ukraine. La Chine quant à elle, devenue incontestablement la première puissance économique du monde apparaît comme une force stabilisatrice. Quoiqu’instituée comme adversaire principal par l’hégémon, et en restant ferme sur ses principes, elle se garde de céder aux provocations américaines. Préservant ainsi un statut diplomatique qui lui permettra de tenir le rôle principal dans le règlement des problèmes posés par l’avènement du Nouveau Monde. Dont la Chine est probablement l’acteur le plus important.

Comme l’ont relevé, à l’occasion de la guerre d’agression contre l’Iran, des intervenants américains prestigieux tels que John Marsheimer ou Jeffrey Sachs, les dirigeants occidentaux ont beaucoup de mal à comprendre la République islamique. Leur ignorance est apparue également de façon éclatante concernant la Russie après le 24 février 2022, celle-ci étant réduite à une resucée de l’ennemi soviétique. Que dire alors de la Chine, que les élites occidentales trop souvent incultes, sont incapables d’appréhender ni dans sa réalité d’aujourd’hui ni dans sa dimension civile rationnelle pluri-millénaire.

Méconnaissance, voire ignorance crasse, désintérêt, préjugés, sentiment de supériorité, irriguent les propos occidentaux et réduisent trop souvent la communication géopolitique occidentale à des slogans ineptes, et des incantations sans rapport avec la réalité.

Cela étant, il faut reconnaître qu’il n’est pas si facile de comprendre le monde chinois.

Aussi à ce moment particulier de l’Histoire Il nous est apparu nécessaire de commencer (à notre place) un travail d’information et d’élucidation concernant ce que devient « l’Empire du milieu ». Ce travail ambitieux qui prendra différentes formes, sera conduit en partenariat avec Bruno Guigue, ancien élève de l’ENS et de l’ENA, spécialiste reconnu de la Chine, et auteur de nombreux ouvrages et articles.

Nous publions donc aujourd’hui une première vidéo dont l’objectif est de clarifier d’abord trois questions : que se passe-t-il aujourd’hui en Chine, comment peut-on qualifier le système chinois, et ce pays est-il un impérialisme rival des USA et voulant le remplacer?

SOMMAIRE :

I) Que réalise actuellement la Chine ? Peut-on parler d’un « nouveau » grand bond en avant ? 7:39

II) le système chinois est-il un capitalisme néolibéral, un capitalisme d’État ou un système socialiste ? 22:15

III) la Chine de Xi Jinping est-elle un pays impérialiste voulant succéder à l’Amérique dans la domination du monde ? 44:50

Pour visionner : https://substack.com/redirect/1ea40989-3d6a-4b03-848f-bf4ef7bbafc0?j=eyJ1IjoiNTVoZHNrIn0.OWVt4luEAQ1CBvC3oyTpofNALLjXoqjVBzNgezHt3hk