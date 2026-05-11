Grève des ouvriers de la ville de Montréal au Canada

La combativité ouvrière au Canada que nous avions relevée dans le numéro précédent [1] ne se dément pas. Le contrôle général des syndicats, et derrière eux de l’ensemble de l’appareil d’État bourgeois, sur ces luttes ouvrières est tout aussi réel. Celui-ci limite fortement l’efficacité « politique » de ces combats de classe pour que les prolétaires réussissent à imposer leurs revendications. Le fait que ces luttes restent isolées, secteur par secteur, corporation par corporation, voire métier par métier, ou encore localisée, rend impossible une évolution favorable aux ouvriers du rapport de forces avec la bourgeoisie et ses forces politiques et syndicales.

La dernière grève significative en date vient juste d’avoir lieu. Les « cols bleus » de la ville de Montréal sont les ouvriers qui entretiennent les structures municipales : égout, rues, stationnement, signalisation, jardins, etc. Ils ont fait grève trois jours dans le cadre légal du « droit de gréve » canadien, les 15, 16 et 17 avril. Leur revendication était une augmentation de salaire semblable à celle des autres villes du Québec, soit de 21,5% à 22% pour 5 ans. La ville s’y est refusée et leur a proposé 11% pour 5 ans ; c’est-à-dire bien en-deça de l’inflation déjà existante et encore plus de celle à venir vu les conséquences de la marche à la guerre et, plus directement, de la guerre en Iran. À l’annonce de cette grève, notre noyau au Canada a décidé d’intervenir dans cette lutte, les piquets et manifestations ou rassemblements éventuels. Pour l’occasion, nous avons aussi jugé utile de publier et de diffuser un tract d’agitation mettant en avant la nécessité de rompre l’isolement et d’étendre la lutte.

Entre-temps, la proposition de la direction d’augmentation de 11 % seulement a provoqué une colère qui s’est matérialisée par l’occupation d’artères importantes de la ville durant une partie de la journée du 16, à l’angle des rues Sherbrooke et Pie IX. Ce fut pour nos membres l’occasion de les rejoindre, de diffuser notre tract et de discuter avec les grévistes. Si de nombreux grévistes étaient d’accord avec la nécessité d’élargir la grève, ils nous renvoyèrent vers les dirigeants syndicaux. Cela en dit long à la fois sur la conscience croissante qu’isolées les luttes ne peuvent faire reculer la bourgeoisie et sur le niveau d’illusions sur les syndicats qui existe toujours. En fait, cela en dit long sur le chemin qu’il reste encore aux fractions du prolétariat mondial les plus combatives pour disputer aux appareils syndicaux la direction de leurs combats afin de prendre en charge « eux-mêmes » leur lutte, leur extension et leur généralisation et leur organisation.

20 avril 2026

Tract : « Cols bleus » de Montréal, Élargissez votre grève, ne restez pas isolés

Planifiez et organisez-vous. Envoyez des délégations à d’autres piquets de grève et entrez en contact avec d’autres travailleurs en lutte ou prêts à se battre. Donnez l’exemple à tous les travailleurs, car votre grève repose sur la lutte de toute la classe ouvrière ! Refusez tout sacrifice au nom de l’économie nationale ou municipale ou du bon fonctionnement des entreprises. Contre tout nationalisme et tout soutien à un groupe de capitalistes ou à un autre dans leurs conflits impérialistes ! Pas de guerre, sauf la guerre des classes !

Le Groupe International de la Gauche Communiste (GIGC), 16 avril 2026

Les grèves restent généralement isolées alors que la bourgeoisie par ses médias, ses partis politiques et ses syndicats sont unis pour que la grève ne soient pas efficaces et restent dans le cadre secteur par secteur, ville par ville, syndicats par syndicats. Les négociations pouvant parfois durer des semaines, tandis que les travailleurs sont épuisés par des semaines de piquetage quotidien devant leur lieu de travail. C’est le scénario qui se dessine pour les cols bleus. Ou bien les grévistes seront rapidement contraints par la loi de reprendre le travail. En règle générale, les négociations sont opaques. On dit aux travailleurs de « soutenir leur équipe de négociation » et de faire confiance au syndicat pour défendre au mieux leurs intérêts. Si cette stratégie était gagnante pour les travailleurs, nous n’aurions pas assisté à un déclin constant de notre pouvoir d’achat au cours des dernières décennies, malgré les nombreuses grèves qui ont eu lieu pendant cette période. Ces grèves aboutissent toutefois toujours au même résultat : l’isolement, l’épuisement, puis la pression exercée par le syndicat sur les travailleurs pour qu’ils acceptent le « meilleur accord possible » que l’équipe de négociation ait pu obtenir. Il n’y a rien de plus à obtenir, diront-ils. Ce discours doit être rejeté. L’élargissement de votre grève est la seule façon de la rendre efficace.