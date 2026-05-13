À retenir de cet article… Les puissances impérialistes en conflit au Moyen-Orient préparent depuis longtemps et pour longtemps leur guerre pour le repartage des ressources pétrolières et gazières de la région avec ou sans leurs estafettes Trump, Netanyahou, Erdoyan, Poutine, Xi Jinping, etc. (NDÉ)

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Les enjeux stratégiques sont tout simplement trop élevés, car l’OTAN empiète sur toute la périphérie sud de la Russie via le TRIPP et la Turquie vient de raviver les discussions sur le gazoduc trans-caspienne, qui est anathème pour les intérêts russes.

Le ministre turc de l’Énergie a relancé les discussions sur le long débat sur le pipeline Trans-Caspien, au début d’avril, lors d’une interview en direct avec les médias locaux, où il a évoqué les plans régionaux de son pays pour les gazoducs, sur lesquels le Middle East Eye a attiré l’attention ici. Leur reportage à ce sujet a suivi New Rules Geopolitics, le compte rendu X du podcast par Dimitri Simes Jr. de Spoutnik, présentant ses propositions comme les leurs. Quoi qu’il en soit, ces rapports ont attiré l’attention sur le gazoduc trans-caspienne, qui est anathème pour les intérêts de la Russie.

Il a été averti ici début août, après l’annonce de la « Route Trump pour la paix et la prospérité internationales » (TRIPP), que ce corridor contrôlé par les États-Unis à travers le sud de l’Arménie pourrait encourager l’Azerbaïdjan et l’Arménie à défier la Russie et l’Iran en construisant ce gazoduc. Le mois dernier, il a également été évalué que « les frappes d’Israël contre la flotte caspienne iranienne pourraient être motivées par la géopolitique énergétique d’après-guerre », à savoir neutraliser la capacité de l’Iran à entraver ce projet qui pourrait plus tard approvisionner Israël, entre autres.

À ce sujet, Israël reçoit déjà environ 40 % de son pétrole d’Azerbaïdjan par un pipeline qui traverse la Géorgie et la Turquie, donc des exportations de gaz le long de cette route ou TRIPP (qui est plus courte) sont possibles. Même si cela augmenterait la dépendance stratégique d’Israël envers la Turquie, dont le ministre des Affaires étrangères a récemment averti qu’Israël pourrait reconsidérer son pays comme son nouvel adversaire régional après l’Iran, au milieu de leur rivalité croissante, il est difficile d’imaginer que l’un ou l’autre des partis manque cette opportunité pour défendre ses intérêts respectifs.

Quant aux intérêts américains, l’expansion de l’influence occidentale à travers le Caucase du Sud, la mer Caspienne et l’Asie centrale via le TRIPP se ferait au détriment de la Russie, puisque cette région englobe toute sa périphérie sud, avec une influence politique et militaire qui suit l’influence économique. Après tout, on s’attend à ce que la Russie s’oppose au gazoduc trans-caspien, car il conduira les exportations de gaz du Turkménistan, actuellement centrées sur la Chine, à défier les siennes sur le marché mondial, d’où la nécessité pour la Turquie, membre de l’OTAN, de le dissuader.

À cette fin, le TRIPP devrait servir à la fois un corridor logistique militaire, et l’envoi prévu par les États-Unis d’un nombre non divulgué de patrouilleurs en Azerbaïdjan, annoncé lors de la visite de Vance en février, représente la mise en œuvre de cette stratégie. Bien que le Turkménistan soit un pays constitutionnellement neutre, il devrait lui aussi étendre ses « liens militaires discrets avec les États-Unis », tout comme le Kazakhstan, qui a annoncé de façon spectaculaire ses plans en décembre dernier de produire des obus aux normes OTAN.

Le gouvernement russe est conscient de l’objectif militaire mentionné ci-dessus par le TRIPP, comme l’a suggéré le vice-ministre des Affaires étrangères Alexeï Overchuk, qui a condamné ce projet jusqu’ici manifestement ignoré par la communauté d’experts de son pays. Poutine a également fortement laissé entendre que le moment de vérité dans les relations russo-arméniennes arrive lors de sa dernière rencontre avec le Premier ministre Nikol Pachinian. Les plans du gazoduc trans-caspien du ministre turc de l’Énergie devraient donc rencontrer une forte résistance russe.

On ne sait pas encore sous quelle forme cela prendra, et personne ne peut affirmer avec certitude si la Russie lancerait une autre opération spéciale pour stopper ce projet, mais ce scénario ne peut être exclu non plus. Les enjeux stratégiques sont tout simplement trop élevés alors que l’OTAN empiète sur toute la périphérie sud de la Russie via le TRIPP et que la Turquie vient de raviver les discussions sur le gazoduc trans-caspienne. La Russie est donc soit contrainte d’accepter ces plans avec tout ce que cela implique pour sa sécurité, soit de les arrêter d’une manière ou d’une autre puisque l’Occident ne les abandonnera pas volontairement.