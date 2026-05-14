Nouvelle pseudo Pandémie virale à la gauche du Capital

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Par Valentim Martins (Portugal). Sur Fonte: Que o Silêncio dos Justos não Mate Inocentes: PANDEM(IA)ÓNIO VIRAL E ESQUERDA DO CAPITAL Par

Nouvelle pandémie virale en émergence à la gauche du capital

Nous sommes aux portes d’une éventuelle troisième guerre mondiale et ces campagnes de mise en scène de pandémies virales font partie du plan conçu par le capitalisme mondial pour neutraliser la révolte du prolétariat mondial. Les prolétaires du monde entier ne doivent se faire aucune illusion quant à cette intention du capitalisme.

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L’ensemble du monde capitaliste (contrairement à ce qu’affirme la propagande bourgeoise, il n’y a pas de pays socialistes ou communistes dans le monde) sera toujours uni et appliquera de manière synchronisée les mêmes mesures, qu’il s’agisse de pandémies ou de la répression des luttes ouvrières. Il n’est pas dans l’intérêt des impérialistes de devoir faire face à un prolétariat en révolte alors qu’ils préparent la troisième guerre mondiale. Ils ont besoin de le garder sous leur contrôle et docile.

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Ils ont besoin de mobiliser le prolétariat en première ligne sur le champ de bataille dans cette guerre entre capitalistes où les ouvriers et tous les esclaves salariés sont toujours de la chair à canon.

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Chaque année, des personnes meurent de causes attribuées à des virus, y compris au hantavirus, sans que cela ne suscite de panique. Alors pourquoi, à l’heure actuelle, avec à peine plus d’une demi-douzaine de cas (les cas ne signifient pas des infections, ils résultent de faux tests PCR), l’OMS et les mérdias tentent-ils de lancer une campagne de panique comme ils l’ont fait en 2020 ?

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L’intention des capitalistes est claire. En brandissant la menace d’une menace invisible qui rôde et met nos vies en danger si nous n’obéissons pas aux “autorités”, leur but est d’étouffer la lutte du prolétariat contre les guerres impérialistes ; d’empêcher le prolétariat de transformer la guerre impérialiste en guerre des classes ; et de le mobiliser pour la guerre sous le prétexte de la «défense de la patrie» (sic). Que le prolétariat ne doive pas risquer de mourir à cause d’un soi-disant virus, mais qu’il puisse mourir à la guerre pour défendre les intérêts de ses bourgeoisies, voilà ce qu’on nous dit. C’est ridicule !

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Les capitalistes veulent mobiliser les ouvriers et les autres esclaves salariés pour des guerres impérialistes, certains que leurs femmes et leurs enfants resteront enfermés chez eux et ne descendront pas dans la rue pour protester contre la guerre. Nous ne voulons pas, dans ce texte, parler de l’«épidémie de hantavirus» ni de celle du «norovirus», qui sont certainement de fausses épidémies virales.

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C’est une chose que la maladie existe, mais c’en est une autre de prouver l’existence de l’agent supposé qui la provoque. Une fois de plus, nous sommes face à une malhonnêteté flagrante et à une dramatisation médiatique de la part des «médias» pour récolter des likes, obtenir des subventions de l’État, comme en 2020 pendant le Covid, avec 15 millions d’euros d’aide accordés par le gouvernement, sans compter les dons déguisés en parrainages provenant des industries pharmaceutiques milliardaires.

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Avec les marionnettes de l’OMS corrompues par l’industrie pharmaceutique et à son service.

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La relation entre le politicien et le scientifique ou entre la science et le pouvoir. Il existe une relation entre le scientifique et le politicien. Le scientifique a besoin du politicien pour obtenir des subventions pour ses recherches et pour l’avenir de sa carrière professionnelle. De son côté, le politicien a besoin du travail du scientifique pour, par exemple, l’utiliser afin d’accumuler des richesses, de contrôler la population et même de faire progresser sa propre carrière politique. Les deux ont besoin l’un de l’autre.

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À moins que le politicien n’ait une formation universitaire en sciences, il ne devient pas pour autant un scientifique. En revanche, un scientifique peut être un politicien et exercer une activité politique.

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Plusieurs scientifiques, dont certains sont de véritables charlatans et réactionnaires, qui, pendant la fausse pandémie de Covid-19 , ont siégé au sein des conseils techniques des institutions de l’État et se sont présentés comme experts dans les mérdias, ont été élus – ou figuraient sur les listes de candidats – lors des élections municipales de 2021 et de 2025, en tant que maires, présidents de conseils de paroisse et députés à l’Assemblée de la République.

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Certains médecins ont également figuré sur les listes de candidats et ont été élus. Ils ont mis en avant leur image pour se lancer dans une carrière politique, tout en diffusant une fausse science et en terrorisant la population. L’histoire nous enseigne qu’une grande partie de la bonne science est venue de l’extérieur du système. Et que bon nombre de ces scientifiques ont été persécutés et condamnés par les tribunaux du système en raison de leurs recherches scientifiques. Une part très importante de la «science» est fausse et s’est alliée au système ou s’est directement mise à son service. (Voir nos innombrables articles sur la pseudo pandémie de COVID-19: https://les7duquebec.net/?s=covid) et https://les7duquebec.net/archives/298072 NDÉ) Certains médecins ont également figuré sur les listes de candidats et ont été élus. Ils ont mis en avant leur image pour se lancer dans une carrière politique, tout en diffusant une fausse science et en terrorisant la population. L’histoire nous enseigne qu’une grande partie de la bonne science est venue de l’extérieur du système. Et que bon nombre de ces scientifiques ont été persécutés et condamnés par les tribunaux du système en raison de leurs recherches scientifiques. Une part très importante de la «science» est fausse et s’est alliée au système ou s’est directement mise à son service. (Voir nos innombrables articles sur la pseudo pandémie de COVID-19:

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La gauche du capital fait semblant d’avoir oublié que les laboratoires pharmaceutiques, lorsqu’ils produisent un médicament, ne visent pas à soigner la maladie, mais à faire du profit. Là aussi, dans la production de médicaments, c’est le capitalisme qui prévaut. Produire quelque chose qui puisse répondre à un besoin, qui ait une valeur d’usage, pour gagner de l’argent. Personne n’achète un pantalon s’il n’a pas besoin de s’habiller. Et, dans la production capitaliste, la production est orientée vers l’accumulation , et non vers la satisfaction des besoins.

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Les biens ou marchandises, en l’occurrence les médicaments, ne sont pas produits pour leur utilité, leur capacité à répondre aux besoins du malade, mais pour la possibilité de les vendre et d’en tirer un profit. S’il n’y a pas de profit, le fabricant ne produit pas. Tout ce qui ne peut être breveté, tout ce qui ne peut être propriété, est écarté, même en médecine. Le capitaliste, qu’il soit fabricant de médicaments ou constructeur automobile, contrairement à ce que pense la gauche du capital, ne veut pas sauver les malades, il veut se remplir les poches et accroître son patrimoine. Les biens ou marchandises, en l’occurrence les médicaments, ne sont pas produits pour leur utilité, leur capacité à répondre aux besoins du malade, mais pour la possibilité de les vendre et d’en tirer un profit. S’il n’y a pas de profit, le fabricant ne produit pas. Tout ce qui ne peut être breveté, tout ce qui ne peut être propriété, est écarté, même en médecine. Le capitaliste, qu’il soit fabricant de médicaments ou constructeur automobile, contrairement à ce que pense la gauche du capital, ne veut pas sauver les malades, il veut se remplir les poches et accroître son patrimoine.

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Le capitaliste considère le corps humain comme le propriétaire d’un gisement de pétrole considère le sous-sol d’où il l’extrait, et ne pense qu’aux barils qu’il peut en tirer et au prix auquel il va les vendre. La gauche du capital a soit oublié, soit ignoré la nature sociale des capitalistes et du capitalisme ; c’est pourquoi nous l’avons vue en 2020, lors de la fausse pandémie de Covid-19, et nous la voyons encore aujourd’hui, aux côtés de la droite, voire même de la droite fasciste, défendre farouchement le système capitaliste et la fausse pandémie, tout en insultant ceux qui osent les remettre en question.

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Qui étaient et sont encore les scientifiques, les médecins et les commentateurs des prétendues pandémies et épidémies virales ? À l’exception d’une ou deux personnes, une grande partie d’entre eux ont d’importants conflits d’intérêts en raison de leurs liens avec les grandes entreprises pharmaceutiques, notamment, pour n’en citer que deux, Pfizer et Novartis, et les milliers d’euros qu’ils ont reçus de ces entreprises sont également de notoriété publique ; s’il subsiste des doutes à ce sujet, vous pouvez consulter directement l’INFARMED ou la presse alternative ( comme LES7DUQUEBEC.NET. NDÉ ). La gauche du capital a abandonné le principe de remise en question en science et prend tout pour acquis dès lors que cela est dit par une «autorité». La gauche du capital a cessé de lire la littérature scientifique et s’est transformée en l’un des bras armé de la droite.

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Valentim Martins

12 mai 2026