Sur les revendications économiques et la lutte politique prolétarienne (GIGC/IGCL)

Il convient de noter que cette conception de la lutte des classes — selon laquelle la dimension économique cède la place, au fil du temps, à la dimension politique, et où les luttes pour des revendications spécifiques sont supplantées par des luttes révolutionnaires — n’est pas l’apanage exclusif des organisations mentionnées ici. Elle est trop souvent partagée tant par les forces « pro-parti » que par les forces « anti-parti ». Or, l’expérience historique réfute cette conception de la lutte des classes. Dès 1847, se référant aux luttes de la classe ouvrière de l’époque, Marx, s’opposant à Proudhon, affirmait le principe fondamental du communisme selon lequel « la lutte de classe à classe est une lutte politique [3]. »

Dans ce commentaire, nous nous opposons à une conception qui sépare métaphysiquement ces deux aspects de la lutte. Nous proposons une vision alternative selon laquelle ces deux aspects de la lutte se renforcent mutuellement, constituent des moments différents de la lutte prolétarienne et forment une unité dialectique. Une force prolétarienne suffisamment mobilisée peut aujourd’hui exiger des salaires plus élevés et, demain, forte de l’expérience de sa force collective, exiger la libération des prisonniers politiques ou toute autre revendication « politique ». L’organisation et l’unité acquises grâce à la lutte pour les salaires d’aujourd’hui seront mises à profit à un autre moment. C’est précisément l’expérience tirée des moments forts de la lutte prolétarienne au XXe siècle. Devrions-nous simplement dire aux grévistes d’« aller au-delà de la lutte pour les conditions quotidiennes (…) au-delà de la revendication d’un ‘capitalisme plus juste’ pour exiger l’abolition du système salarial lui-même [4] » ? Il s’agit là d’un exemple flagrant de « phrase révolutionnaire » [5], une affirmation à consonance radicale mais dépourvue de contenu politique, car elle est dissociée de la situation concrète de la lutte prolétarienne. Différentes orientations émergent de la lutte, du fait que, dans une situation donnée, il n’existe qu’une ligne de conduite objectivement correcte assez limitée, voire unique. La tâche des révolutionnaires consiste à disputer et à gagner la direction des luttes en articulant et en proposant aux travailleurs, à chaque moment de la lutte, ce qui correspond objectivement à la ligne de conduite correcte, sur la base du rapport de forces objectif et des potentialités matérielles.

Le rôle de l’avant-garde politique n’est pas comprise de manière cohérente en mettant en avant des principes éternels valables pour tous les temps, tels que les principes inviolables de l’auto-organisation ou de l’antimilitarisme, ou – pourquoi s’arrêter là ? – de l’anti-autoritarisme. Il s’agit de mener la lutte de la manière la plus efficace possible, ce qui implique de tenir compte de l’évolution des circonstances. Il ne s’agit pas de principes abstraits. Il s’agit d’orientations et de tactiques concrètes les plus susceptibles de mener à la victoire si elles sont adoptées en masse et mises en œuvre par les travailleurs. C’est ce qu’implique l’intervention de l’avant-garde. Dans la phase historique actuelle du capitalisme, marquée par la domination totalitaire du capital et de son État, ce n’est qu’en généralisant et en unifiant nos luttes, en élargissant leur portée autant que possible, que nous pourrons imposer à la bourgeoisie un rapport de forces qui nous soit favorable, tant pour nos intérêts immédiats que – par extension et dans la continuité – pour nos intérêts historiques en tant que classe.

De telles poussées de lutte des classes ne peuvent être décrétées à l’avance, mais l’avant-garde politique peut néanmoins en maîtriser les mécanismes. Ce n’est pas parce que les révolutionnaires prônent la nécessité d’une grève de masse que celle-ci se produit. Pourtant, l’expérience passée nous enseigne que, dans la phase de décadence du capitalisme, qui s’étend approximativement depuis le début du XXe siècle, la grève de masse menée par une avant-garde politique compétente et bien organisée est la condition sine qua non d’une révolution victorieuse. Même en l’absence de victoire finale, en luttant en masse pour des revendications salariales unificatrices, les travailleurs, au-delà des divisions entre lieux de travail et secteurs, acquièrent l’expérience de la lutte efficace en tant que classe. Par conséquent, conformément à la conception tactique exprimée dans les Thèses de Rome¹ [6], il ne s’agit pas d’un pari désespéré aboutissant soit à une défaite ruineuse, soit à la victoire finale, mais d’une tactique qui vise à améliorer notre situation dans la lutte, même si elle n’évolue pas vers un renversement révolutionnaire du capitalisme et l’abolition du système salarial à court terme. En généralisant et en unifiant nos luttes, nous améliorons nos chances d’obtenir des victoires à court terme (salaires, refus des sacrifices pour la guerre), même si nous ne mettons pas immédiatement fin au système qui engendre la misère de la guerre et de la pauvreté. Ces revendications et ces orientations, qui concernent l’ensemble des travailleurs, constituent une base appropriée pour généraliser et unifier les luttes ouvrières. Ce faisant, en contribuant à donner à la lutte une ampleur plus grande, cela renforce son potentiel politique. Cela renforce la dimension politique de la lutte, qui n’est pas distincte de la dimension économique (salaires, avantages sociaux, etc.), mais qui lui est dialectiquement liée.

La vision que nous exposons ci-dessus n’est pas une innovation, même si, malheureusement, elle n’est pas clairement admise par bon nombre de nos camarades du camp prolétarien. D’éminents révolutionnaires du passé, parmi lesquels Trotsky, Luxemburg et Lénine, avaient tous une bonne compréhension des caractéristiques essentielles des situations de grève de masse. Le Parti bolchevique, durant la période qui a précédé la Révolution d’octobre, a démontré sa maîtrise de la dynamique de la grève de masse. L’intérêt de cet exemple historique réside dans le fait qu’il marque l’apogée de la grève de masse et de sa compréhension par l’avant-garde politique ; il a préparé le terrain pour le renversement de la bourgeoisie en Russie par le prolétariat et l’instauration de la dictature prolétarienne. Loin d’être un événement historique fortuit, ces événements démontrent que la dynamique de la grève de masse contient en elle-même les germes de l’insurrection et de la dictature prolétariennes. Cependant, cet exemple n’est pas le seul. Luxemburg rend compte de l’intervention des sociaux-démocrates russes dans les événements survenus en Russie en janvier 1905.

« La grève fut l’occasion pour les social-démocrates d’entreprendre une propagande active pour l’extension des revendications : ils réclamaient la journée de huit heures, le droit de coalition, la liberté de la parole et de la presse, etc. L’agitation qui animait les ateliers de Poutilov gagna rapidement les autres usines et, quelques jours après, 140 000 ouvriers étaient en grève.(…) les grèves de masse et les grèves générales antérieures avaient leur origine dans la convergence des revendications salariales partielles ; celles-ci, dans l’atmosphère générale de la situation révolutionnaire et sous l’impulsion de la propagande social-démocrate, devenaient vite des manifestations politiques ; l’élément économique et l’éparpillement syndical en étaient le point de départ, l’action de classe concertée et la direction politique en étaient le résultat final. » (Rosa Luxemburg, Grève de masse, parti et syndicats, 1906, nous soulignons)

Faisant également référence aux événements de 1905, Lénine met en évidence le lien entre les aspects économiques et politiques de la lutte prolétarienne.

« Cela signifie qu’au début du mouvement, beaucoup d’ouvriers ont placé au premier plan la lutte économique, et qu’à l’époque du plus grand essor, ils ont fait le contraire. Mais le lien entre grève économique et grève politique a existé tout le temps [souligné par Lénine. Ensuite souligné par nous]. Sans ce lien, nous le répétons, un mouvement vraiment grand et visant à de grandes fins est impossible. (…) D’autre part, sans revendications économiques, sans amélioration directe et immédiate de la situation, la masse des travailleurs ne consentira jamais à se représenter un ‘progrès’ général du pays. (…) En luttant pour une amélioration des conditions de vie, la classe ouvrière s’élève également sur le plan moral, intellectuel et politique, elle devient plus capable de réaliser ses grands buts de libération. » (Lénine, Grève économique et grève politique, 1912 [7])

Loin de présenter soit la grève de masse comme le moyen par lequel le prolétariat se libère spontanément de la misère capitaliste en l’absence d’une avant-garde politique, soit un saut qualitatif de l’économique vers le politique grâce à l’intervention d’une avant-garde politique, Lénine et Luxemburg ont tous deux reconnu qu’il existe un lien intime entre ces deux aspects et qu’une direction politique efficace est nécessaire pour orienter ce processus vers son issue révolutionnaire nécessaire. Au lieu d’une séparation métaphysique entre ces deux dimensions de la lutte, nous voyons une image d’unité dialectique. Les forces pro-parti dans le camp prolétarien ont aujourd’hui le devoir, envers le prolétariat dans son ensemble, de définir les tactiques et la stratégie globale nécessaires pour parvenir au point où l’abolition de l’esclavage salarial devienne une possibilité concrète plutôt qu’une formule à consonance radicale. Il est donc nécessaire de comprendre le processus réel de la lutte des classes dans les conditions actuelles. Nous nous réjouissons de clarifier ce point essentiel sur l’intervention avec tous nos camarades du camp révolutionnaire à travers des contributions écrites et des discussions.

Stavros, 22 mars 2026