L’appel pour Cuba (vidéo 5’35)

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CUBA SI 🇨🇺 MAGA NO !🔥 Appel mondial de solidarité !

PRCF – 22 mai 2026

Les camarades Raúl Castro, général d’armée, figure de proue de la Révolution, et Miguel Diaz-Canel, président de la République et secrétaire général du P.C. de Cuba, tiennent bon la barre à Cuba dans des conditions extrêmement éprouvantes, non seulement sur les plans militaire et économique, mais aussi sur le plan proprement humain, tant pour la population en général que pour la ferme direction du pays.

C’est pourquoi l’Empire prédateur désigne nommément Raúl, qu’il prétend désormais criminellement traiter à l’égal de Nicolas Maduro, et Miguel comme les hommes à écarter, voire à abattre, pour ouvrir la voie au « changement » ; en clair, à une contre-révolution d’importation impérialiste qui referait de Cuba une néo-colonie étasunienne tout en rendant l’île à ses cruels maîtres réactionnaires d’avant 1959, parmi lesquels les ascendants de Marco Rubio.

Dans ces conditions, nous, militants communistes, progressistes, syndicalistes et révolutionnaires de divers pays, avons à cœur de nous solidariser totalement avec ces vaillants dirigeants révolutionnaires qui, à l’heure du danger, mettent noblement et héroïquement leurs pas dans ceux de Marti, de Fidel et du Che. À travers le soutien que nous apportons à Raúl et à Miguel, ce sont les communistes cubains et l’ensemble des travailleurs révolutionnaires cubains que nous saluons, eux qui sont confrontés, non plus à un blocus, mais à un véritable siège impitoyable auquel ils font face avec ténacité, sang-froid et créativité.

Plus que jamais Cuba socialiste est la digue avancée des peuples libres et de tous ceux qui, en Amérique latine et dans le monde entier, veulent défendre la paix mondiale gravement menacée par l’impérialisme yanqui et par ses satellites européens et israélien, des Caraïbes à l’Europe orientale en passant par le Proche-Orient, l’Afrique et l’Asie-pacifique. En défendant Cuba et en appuyant haut et fort ses fermes dirigeants, c’est la souveraineté de tous les peuples, c’est l’avenir d’un véritable droit international, c’est la paix mondiale qui ne tient qu’à un cheveu, c’est le droit des travailleurs à construire le socialisme s’ils en décident ainsi que nous défendons.

Plus que jamais, avec Raúl et Miguel, mettons en œuvre créativement dans nos luttes la devise universaliste de Fidel

« la (les) patrie(s) ou la mort, le socialisme ou mourir, nous vaincrons ! »

Bien à vous,

do

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