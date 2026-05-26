Actualite économique Poutine et Xi signent 40 contrats à Pékin. J’ai trouvé un paragraphe dans les médias: « Ils ont signé des accords » 26 mai 2026 Robert Bibeau 8 Views 1 Comment Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
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