Ce n’est pas la guerre contre l’Iran qui provoque la crise économique: c’est la crise structurelle qui produit les guerres

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Par Khider Mesloub.

Contrairement à ce qu’avance le magazine américain Foreign Policy dans une récente édition, la guerre contre l’Iran n’est pas la cause profonde de la fragilisation économique mondiale actuelle ; elle en apparaît bien davantage comme une conséquence de la crise économique mondiale. Ce n’est pas le conflit qui a engendré la crise inflationniste, les déséquilibres énergétiques ou les tensions financières internationales ; c’est au contraire l’aggravation préalable de la crise économique mondiale – marquée par le ralentissement structurel de la croissance, l’endettement massif, les désordres monétaires, la désorganisation des circuits de production et l’essoufflement historique du capitalisme américain – qui a contribué à pousser les États-Unis vers une nouvelle fuite en avant militariste.

Dans cette perspective, la guerre contre l’Iran ne constitue nullement une anomalie extérieure venant perturber un ordre économique supposément stable et sain. Elle représente au contraire l’un des modes historiques de gestion des contradictions internes de la première puissance capitaliste en déclin, les États-Unis. Lorsque les déséquilibres économiques et géopolitiques deviennent trop profonds, la guerre tend à redevenir un instrument de domination stratégique, de contrôle des ressources énergétiques, de réaffirmation hégémonique et de soutien au complexe militaro-industriel américain, autrement dit à la dynamique d’accumulation du capital étasunien.

La crise du capitalisme comme matrice de la guerre

Des guerres provoquées ou menées par les États-Unis, il y en a eu des dizaines depuis le début du XXIᵉ siècle : Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, interventions indirectes au Yémen ou ailleurs. Or aucune de ces guerres n’avait provoqué, à elle seule, une crise économique mondiale durable ni les poussées inflationnistes massives observées aujourd’hui. Certes, des tensions existaient déjà, mais le système capitaliste mondial disposait encore de marges d’absorption suffisantes pour contenir les effets économiques de ces conflits armés. La situation actuelle est différente. La guerre contre l’Iran intervient dans un contexte historique marqué par une crise beaucoup plus profonde du capitalisme mondial : ralentissement structurel de la croissance, endettement colossal, désorganisation des chaînes d’approvisionnement, fragilité monétaire, tensions énergétiques chroniques et érosion de l’hégémonie américaine. La multiplication des guerres commerciales, le retour des politiques protectionnistes et la concurrence exacerbée entre grandes puissances témoignent d’un système de plus en plus incapable de stabiliser durablement ses propres contradictions économiques.

Dans ce contexte de fragilisation structurelle, la guerre contre l’Iran agit moins comme la cause originelle de la crise que comme un puissant accélérateur de déséquilibres déjà présents. De fait, la guerre actuelle n’apparaît plus comme un simple facteur extérieur de perturbation économique, mais comme un accélérateur de contradictions déjà présentes. Autrement dit, ce n’est pas la guerre qui produit la crise ; c’est la crise historique du capitalisme qui rend désormais chaque confrontation militaire plus explosive pour l’économie mondiale.

L’affrontement avec l’Iran doit ainsi être replacé dans le contexte plus large du déclin de la puissance américaine, confrontée simultanément à la montée de puissances concurrentes, en particulier la Chine, à la fragilisation du dollar, à l’instabilité énergétique mondiale et à l’érosion croissante de sa domination économique et géopolitique. La concurrence exacerbée entre puissances capitalistes tend désormais à accentuer le chaos économique, le militarisme et la fragmentation géopolitique. La militarisation croissante des rapports internationaux apparaît alors comme l’une des manifestations du durcissement de la crise du capitalisme contemporain. Face au ralentissement économique, à la montée des rivalités géopolitiques et à l’érosion progressive de leur hégémonie, les grandes puissances recourent de plus en plus ouvertement à la pression militaire, aux sanctions économiques, aux guerres commerciales et aux conflits régionaux pour défendre leurs positions stratégiques. Dans ce cadre, la guerre contre l’Iran s’inscrit moins dans une logique exceptionnelle que dans une dynamique historique plus générale de durcissement impérialiste et de militarisation du capitalisme mondial.

Le magazine américain Foreign Policy s’interroge sur les véritables objectifs militaires poursuivis par l’administration Trump dans cette guerre menée contre l’Iran. «À quelle finalité répond ce conflit », questionne-t-il. De même, plusieurs observateurs américains s’inquiètent d’un enlisement du conflit.

L’économie de guerre du capitalisme américain

On accuse Trump de s’être enlisé dans une guerre qu’il ne maîtriserait plus. En réalité, cet « enlisement » correspond largement aux intérêts stratégiques du capitalisme américain militarisé contemporain. Car, dans une économie de guerre dominée par le complexe militaro-industriel américain, la prolongation des conflits n’apparaît pas comme un échec : elle constitue un puissant mécanisme de reproduction économique, budgétaire et géopolitique. Or, la longévité de cette guerre contre l’Iran, caractérisée naïvement par certains observateurs comme un « enlisement», n’a rien d’accidentel. Elle s’inscrit dans une logique structurelle propre au capitalisme militarisé américain. Depuis plusieurs décennies, les interventions militaires américaines présentent un paradoxe récurrent : malgré une supériorité technologique écrasante, les États-Unis peinent à transformer leurs engagements militaires en victoires décisives, leurs interventions en stabilisation politique durable. Loin de remettre en cause l’économie de guerre américaine, ces conflits répétitifs et prolongés alimentent au contraire l’expansion continue des dépenses militaires et des profits du complexe militaro-industriel.

Le complexe militaro-industriel et la permanence des conflits

De l’Afghanistan à l’Irak, de la Libye à la Syrie, les guerres américaines tendent à se prolonger dans le temps, générant une demande permanente en armements, en logistique militaire, en technologies sécuritaires et en financements publics massifs. Dans ce système militaro-économique étatsunien, la guerre n’apparaît plus seulement comme un instrument géopolitique classique : elle devient également un puissant mécanisme de valorisation du capital américain. Le complexe militaro-industriel américain – associant industrie d’armement, Pentagone, institutions politiques et réseaux financiers – trouve dans la permanence des conflits un intérêt économique structurel. Les tensions internationales justifient l’augmentation des budgets militaires ; ces budgets alimentent l’industrie de défense ; l’expansion de cette industrie renforce à son tour son influence politique et stratégique. Se met ainsi en place une dynamique circulaire où la guerre tend à devenir permanente. Dans ces conditions, l’objectif réel n’est pas la victoire rapide ni même la stabilisation durable des régions détruites, mais le maintien d’un état chronique de confrontation permettant de soutenir l’économie militarisée américaine. Loin d’être un accident de l’histoire, la guerre « prolongée » tend ainsi à devenir l’un des rouages centraux du capitalisme militarisé étatsunien.

La guerre prolongée comme mécanisme de valorisation du capital

Pour preuve de cette logique structurelle, Donald Trump a immédiatement saisi l’opportunité de l’enlisement stratégique de la guerre contre l’Iran pour réclamer une augmentation historique du budget militaire américain. L’administration Trump a ainsi proposé de porter les dépenses militaires des États-Unis à près de 1 500 milliards de dollars en 2027, contre environ 1 000 milliards actuellement, soit l’une des plus fortes hausses militaires de l’histoire contemporaine américaine. Au début des années 2000, le budget militaire américain avoisinait encore les 280 milliards de dollars. Vingt-cinq ans plus tard, il approche désormais les 1 000 milliards et pourrait atteindre 1 500 milliards sous l’administration Trump. Cette progression spectaculaire ne relève pas d’une simple adaptation conjoncturelle aux crises internationales : elle traduit la transformation progressive du capitalisme américain en économie de guerre structurelle, alimentée par la permanence des conflits et la militarisation croissante des rapports internationaux. Cette explosion budgétaire ne saurait être interprétée comme une simple réponse conjoncturelle aux tensions géopolitiques. Elle illustre au contraire le rôle central désormais occupé par le complexe militaro-industriel dans l’économie américaine. Aussi, la prolongation des conflits, loin d’apparaître comme un échec stratégique absolu, devient, au contraire, un puissant mécanisme de justification politique de l’expansion continue des dépenses militaires, de la production d’armements et de la militarisation croissante de l’économie américaine.

La guerre contre l’Iran doit donc être comprise non comme un simple épisode militaire, mais comme un révélateur du fonctionnement profond du capitalisme militarisé américain. Dans l’économie de guerre américaine, le conflit n’est plus seulement la continuation de la politique par d’autres moyens ; il devient l’une des conditions de reproduction du système lui-même. Il irrigue les budgets publics, soutient l’industrie de l’armement, justifie la militarisation de la diplomatie, entretient la pression sur les alliés et permet de réaffirmer l’autorité stratégique de Washington dans un monde où son hégémonie se fragilise.

Ainsi, aux États-Unis, la guerre tend à devenir un système de gouvernement impérial. Elle permet de transformer la crise économique en mobilisation stratégique, de convertir les tensions sociales en menace extérieure, et de présenter l’expansion du budget militaire comme une nécessité nationale vitale. Dans cette logique, la paix cesse d’être l’horizon naturel de la politique étrangère américaine : elle devient, au contraire, une anomalie, car elle menacerait les circuits d’accumulation, les profits du complexe militaro-industriel et l’ensemble des intérêts économiques organisés autour de la confrontation militaire permanente.

Hydrocarbures, géopolitique et militarisation du capitalisme

La guerre contre l’Iran possède également une dimension énergétique centrale. Les États-Unis ne sont plus seulement une puissance militaire ; ils sont aussi devenus une puissance majeure dans les hydrocarbures, notamment grâce au pétrole et au gaz de schiste. Dans ce contexte, les tensions au Moyen-Orient ne produisent pas les mêmes effets pour toutes les économies. Pour les pays fortement dépendants des importations énergétiques du Golfe, elles constituent un facteur de vulnérabilité. Pour les groupes pétroliers et gaziers américains, elles ouvrent au contraire des perspectives de profits considérables, en favorisant la hausse des prix, la réorientation des approvisionnements et l’augmentation des exportations d’énergie américaine.

Ainsi, derrière le discours officiel sur la sécurité régionale ou la lutte contre la menace iranienne, se profile aussi une logique de contrôle énergétique. La guerre ne vise pas seulement à affaiblir un adversaire géopolitique ; elle permet également de peser sur les flux pétroliers, de discipliner les économies dépendantes des approvisionnements du Golfe et de renforcer la position des États-Unis sur les marchés mondiaux de l’énergie. À ce titre, le conflit contre l’Iran s’inscrit pleinement dans la stratégie d’un capitalisme américain militarisé, où l’industrie de guerre, le capital énergétique et la finance internationale tendent à s’intégrer dans une même dynamique d’accumulation.

Depuis l’essor du pétrole et du gaz de schiste au début des années 2010, les États-Unis sont progressivement devenus une grande puissance exportatrice d’hydrocarbures. Cette transformation structurelle de l’économie américaine modifie profondément le rapport coûts/bénéfices des conflits énergétiques. Lorsque les tensions au Moyen-Orient provoquent des perturbations dans le détroit d’Ormuz et entraînent une hausse des prix du pétrole et du gaz, les exportations américaines d’hydrocarbures vers l’Europe et l’Asie tendent à augmenter fortement. Dans ce contexte, les perturbations du détroit d’Ormuz tendent à favoriser les exportateurs américains d’hydrocarbures.

Dans le même temps, l’intensification des opérations militaires stimule la production d’armements, de technologies sécuritaires et de matériels de guerre. Ainsi, dans cette économie de guerre militarisée, les dépenses militaires et les tensions énergétiques internationales deviennent aussi des sources de valorisation et d’accumulation du capital américain.

Dans ces conditions, ce que certains observateurs qualifient naïvement « d’enlisement » correspond, au vrai, du point de vue du capitalisme militarisé américain, à une dynamique économiquement fonctionnelle : la guerre prolongée entretient la demande militaire, stimule l’industrie de défense et alimente la reproduction élargie du complexe militaro-industriel. Et du secteur des hydrocarbures.

En effet, la prolongation de la guerre contre l’Iran ne profite d’ailleurs pas uniquement au complexe militaro-industriel américain. Elle bénéficie également aux grands groupes énergétiques et aux capitalistes du secteur des hydrocarbures. La montée des tensions au Moyen-Orient entraîne des perturbations sur les marchés pétroliers, alimente les craintes sur l’approvisionnement mondial et favorise mécaniquement le renchérissement des prix du pétrole et du gaz. Dans ce contexte, le conflit américano-iranien prolongé devient aussi une source considérable de profits pour les multinationales énergétiques et les secteurs spéculatifs liés aux matières premières. De fait, autour des guerres américaines contemporaines gravitent non seulement les intérêts du complexe militaro-industriel, mais aussi ceux du capital énergétique et financier international.

Pour preuve, malgré les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés, la guerre contre l’Iran n’a provoqué aucun effondrement durable des grandes places financières mondiales. Cette relative résilience traduit aussi le fait qu’une partie importante du capital international – industries de défense, groupes énergétiques, secteurs spéculatifs – trouve précisément dans les conflits contemporains de nouvelles opportunités de profits.

En définitive, loin d’être de simples accidents géopolitiques, les guerres contemporaines menées par les États-Unis tendent à s’inscrire dans une logique structurelle propre au capitalisme militarisé américain, où la permanence des conflits devient à la fois un instrument de domination stratégique et un mécanisme central d’accumulation du capital militaro-industriel.

Khider MESLOUB