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Stratégie des guerres de l’énergie face à l’effondrement économique capitaliste (Michael Hudson)

Robert Bibeau 24 Views 1 Comment

Selon Michael Hudson, le capitalisme mondialisé, à l’étape de l’impérialisme totalement intégré dirions-nous, est soumis à des bouleversements structurels profonds dont les guerres pour le contrôle des sources d’énergies sont les manifestations chaotiques extrêmes. Deux camps impérialistes antagonistes tentent de rallier leurs alliés putatifs derrière une superpuissance hégémonique belliqueuse ou une autre. Chaque camp bourgeois (Est-Oriental vs Ouest-Occidental) espère mobiliser et sacrifier la piétaille (la chair-à-canon), le prolétariat de son aire d’influence.  L’affrontement économique multipolaire entre ces multiples « Failed States »  pourrait bien compliquer la vie des riches suppute l’économiste Hudson. Il nous incombe de présenter aux prolétaires révolutionnaires les éléments d’analyses pour comprendre cette étape historique.

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

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