De bourbier en bourbier : des vetos iraniens à l’enfer du baroud d’honneur d’Israël au Liban

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La diplomatie US continue à tergiverser & jouer la montre & le champ de bataille libanais, en particulier dans le secteur de Nabatieh & ses environs, va être le théâtre des combats les plus acharnés.

par IntelSky

Le secteur de Nabatieh, ou le tombeau de l’occupation — Talal Nahle

Mercredi 27 mai 2026 (89e jour de la guerre)

Le compte à rebours s’accélère vers une explosion générale, tandis que les promesses américaines d’une paix imminente s’évanouissent. Trump et Rubio vendent l’illusion d’un «accord en or» pour apaiser les marchés pétroliers (qui oscillent autour de 96 dollars le baril de Brent). Pendant ce temps, Washington élude la dure réalité : les fonds iraniens gelés restent une carte pour faire pression, et Téhéran — par la voix de son président et du conseiller du Guide suprême — dissipe tous les doutes :

«Le détroit d’Ormuz est le seul garant, nous ne faisons pas confiance aux signatures américaines».

Cependant, alors que la diplomatie s’enlise dans un bourbier de vetos (non à la cession d’uranium, non à la fin de la guerre sans résolution du dossier libanais), Israël a ouvert les portes de l’enfer en étendant ses opérations terrestres vers la »ligne rouge” du district de Nabatieh. Il ne s’agit pas ici d’un affrontement traditionnel. Nous sommes plutôt confrontés à un scénario où l’armée d’occupation est entraînée dans le plus grand bourbier que le Hezbollah ait minutieusement planifié depuis le début de la guerre.

Voici une analyse des enjeux de cette bataille terrestre acharnée, et de la façon dont Nabatieh et ses environs deviendront un »cimetière à ciel ouvert” anéantissant la stratégie d’usure israélienne.

1. Le bourbier de Nabatieh… Le piège stratégique et la bataille de Kornet et de l’optique

L’offensive israélienne qui s’étend vers Nabatieh n’est pas une avancée tactique, mais une fuite suicidaire vers des terres brûlées préparées avec une extrême précision :

La terre des embuscades et des pièges : le Hezbollah n’a pas adopté la posture d’un défenseur improvisé. il a attiré l’armée israélienne dans un milieu propice aux arts de la guerre urbaine. Nabatieh et ses environs se composent d’un réseau complexe de terrains bâtis et de zones ouvertes. Le Hezbollah, expérimenté dans la fabrication d’engins explosifs, la mise en place d’embuscades complexes et le lancement de roquettes lourdes Burkan, maîtrise parfaitement l’utilisation des systèmes guidés Kornet.

: le Hezbollah n’a pas adopté la posture d’un défenseur improvisé. il a attiré l’armée israélienne dans un milieu propice aux arts de la guerre urbaine. Nabatieh et ses environs se composent d’un réseau complexe de terrains bâtis et de zones ouvertes. Le Hezbollah, expérimenté dans la fabrication d’engins explosifs, la mise en place d’embuscades complexes et le lancement de roquettes lourdes Burkan, maîtrise parfaitement l’utilisation des systèmes guidés Kornet. Échec de l’option «évacuation aérienne » : Dans cet environnement complexe, l’armée d’occupation va être confrontée à un double cauchemar : une extrême difficulté à avancer et des opérations d’évacuation encore plus irréalisables. Toute tentative de faire appel aux hélicoptères pour évacuer les morts ou les blessés (voire des prisonniers potentiels) les placera directement dans le piège aérien des MANPADS (systèmes de défense antiaérienne portables) et des drones kamikazes du Hezbollah.

» : Dans cet environnement complexe, l’armée d’occupation va être confrontée à un double cauchemar : une extrême difficulté à avancer et des opérations d’évacuation encore plus irréalisables. Toute tentative de faire appel aux hélicoptères pour évacuer les morts ou les blessés (voire des prisonniers potentiels) les placera directement dans le piège aérien des MANPADS (systèmes de défense antiaérienne portables) et des drones kamikazes du Hezbollah. La tactique israélienne d’encerclement préventif : L’ennemi prend conscience de l’ampleur de cet enfer, c’est pourquoi il recourt à une stratégie de sécurité latérale avant toute pénétration en profondeur. Sa tentative d’atteindre les hauteurs stratégiques entourant la ville (vers l’ouest en direction de Choukine et Mayfadoun, vers l’est en direction de Kfar Tibnit et Kfar Remmen, et vers le sud en direction d’Arnoun et Yohmor), tout en se concentrant sur la protection de son flanc nord vers Sohmor et Maydoun pour atteindre Rihan et Sejoud (le point d’observation le plus élevé), n’est qu’une tentative désespérée de créer une couverture de feu avant les incursions de l’infanterie et des blindés.

2. Le champ de bataille contredit les affirmations de progression. Les «broyeurs de blindés» parlent d’eux-mêmes

Les chiffres et les faits recueillis sur le terrain au cours des dernières 48 heures (en particulier à Zawtar El Charkieh, considérée comme la porte sud de Nabatieh) démentent le discours israélien :

Ababil fait voler en éclats la doctrine blindée : la justification avancée par l’armée israélienne pour son incursion, à savoir »résoudre le problème des drones», est stratégiquement absurde. Les drones kamikazes (équipés de technologie à fibre optique et de viseurs thermiques) excellent dès que les soldats se rapprochent, devenant ainsi des cibles faciles.

: la justification avancée par l’armée israélienne pour son incursion, à savoir »résoudre le problème des drones», est stratégiquement absurde. Les drones kamikazes (équipés de technologie à fibre optique et de viseurs thermiques) excellent dès que les soldats se rapprochent, devenant ainsi des cibles faciles. Bilan des pertes : les communiqués d’hier et d’aujourd’hui (32 communiqués hier) font état d’un véritable massacre de véhicules blindés. Sept chars Merkava ont été détruits ou mis hors de combat en une seule journée (portant le total recensé à 259 chars), sans compter la destruction de Humvees, de véhicules de transport de troupes Namer, de bulldozers D9, de lanceurs du Dôme de fer (caserne Branit) et de postes de commandement. L’échec des tentatives d’incursion dans le lit de la rivière à Zawtar (en attirant l’ennemi vers le camp de base et en l’engageant à bout portant avant de le contraindre à battre en retraite) prouve que les lignes de défense avancées de la résistance demeurent soudées et dévastatrices.

3. Anéantissement par représailles et épuisement des options israéliennes

À la suite de cet effroyable échec opérationnel, Israël a recouru à une tactique de terre brûlée pour compenser ses pertes en blindés :

La ceinture de la mort : le recensement de 170 frappes aériennes et 25 frappes de drones, les massacres commis (31 morts selon un premier bilan, parallèlement aux actions d’obstruction systématique de la défense civile à Maarakeh), et la diffusion d’alertes d’évacuation paniquées visant 50 localités, la ville entière de Nabatieh, et les environs de Tyr, témoignent de la détermination de Netanyahu et Smotrich à détruire les infrastructures urbaines en représailles contre les drones du mouvement.

: le recensement de 170 frappes aériennes et 25 frappes de drones, les massacres commis (31 morts selon un premier bilan, parallèlement aux actions d’obstruction systématique de la défense civile à Maarakeh), et la diffusion d’alertes d’évacuation paniquées visant 50 localités, la ville entière de Nabatieh, et les environs de Tyr, témoignent de la détermination de Netanyahu et Smotrich à détruire les infrastructures urbaines en représailles contre les drones du mouvement. Division et reports de procès : Le vif différend entre Netanyahu (qui cherche des solutions pour protéger ses troupes) et Smotrich (qui exige la démolition de Beyrouth), conjugué à l’annulation de l’audience de Netanyahu pour des raisons »de sécurité et diplomatiques”, traduit l’ampleur du dilemme de leadership auquel est confrontée la coalition au pouvoir face à son échec sur tous les fronts (Gaza, Liban, Iran).

Conclusion et perspectives stratégiques

Nous assistons à un scénario de confrontation existentielle majeure, où la machine militaire de l’occupant va voler en éclats sous les coups du Hezbollah, conformément à ce que celui-ci attendait depuis le début de la bataille.

Le scénario le plus probable pour la phase à venir :

La diplomatie américaine va continuer à tergiverser et à jouer la montre (comme l’a noté le sénateur Cory Booker, l’approche de Trump n’a fait que renforcer la posture iranienne) Pendant ce temps, le champ de bataille libanais, en particulier dans le secteur de Nabatieh et ses environs, va être le théâtre des combats les plus acharnés.

Nous ne serons pas surpris par l’ampleur des destructions que l’aviation israélienne va infliger aux villages du sud pour présenter une apparence de victoire à son opinion publique. En contrepartie, le monde doit se préparer à un choc démographique militaire israélien. Le nombre de morts dans les rangs de l’armée d’occupation va se multiplier de façon spectaculaire, et les scènes de Merkavas en feu seront monnaie courante. Plus dangereux encore, l’environnement de Nabatieh et son terrain, propice aux embuscades, pourraient entraîner la capture de prisonniers israéliens par la Résistance. Tel est le scénario qui viendra bouleverser les négociations, forçant Trump et Netanyahu à mettre fin à la guerre selon les conditions de l’Axe victorieux.

source : Intelsky via Spirit of Free Speech