La crise du détroit d’Ormuz, une série de chocs qui doivent accélérer la Grande Réinitialisation «multipolaire»

11 Views

L’article ci-dessous conforte ma thèse, exposée notamment dans La guerre en Iran est un Covid 2.0 et La non-guerre en Iran est une guerre contre le pétrole et contre l’impérialisme américain.

Olivier Demeulenaere

La crise du blocus américain d’Ormuz fragilise la stratégie de sanctions mondiales de Washington

par Samuel Geddes

La décision de Donald Trump d’attaquer l’Iran sans raison, provoquant ainsi sa riposte inévitable en restreignant sévèrement le trafic dans le détroit d’Ormuz, a déclenché le plus grand choc énergétique de l’histoire, éclipsant largement toutes les crises pétrolières des années 1970, 1980 et 2020 réunies.

Parallèlement, son obstination à ne pas accepter de réduire ses pertes en mettant fin immédiatement à la guerre a désormais entraîné une cascade de crises financières, économiques et industrielles qui se dérouleront à l’échelle planétaire pendant le reste de l’année et au-delà, quoi qu’il fasse désormais. Que la guerre s’arrête demain ou reprenne avec la même intensité, un trou de plus d’un demi-billion de barils de pétrole est en train de se creuser dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, dont beaucoup seront irrémédiablement rompues dans le processus.

La première vague décisive se produira d’ici quelques semaines, lorsque la saison estivale des voyages aériens dans l’hémisphère nord battra son plein. La compagnie allemande Lufthansa a supprimé 20 000 vols en prévision de pénuries de kérosène. Ces pénuries, associées au doublement du prix du carburant, paralyseront le vaste écosystème des compagnies low-cost, les moins à même d’absorber de violentes fluctuations de prix.

Conscient de la crise imminente du transport, le Royaume-Uni a assoupli l’ampleur de ses propres sanctions contre les exportations énergétiques russes imposées au début de la guerre en Ukraine en 2022. Le 19 mai, Downing Street a délivré des licences pour importer du kérosène et du diesel provenant à l’origine de Russie, à condition qu’ils aient été raffinés dans un pays tiers.

Même au moment de leur imposition, le régime de sanctions euro-américain contre la Russie était au mieux inégal. La Chine et l’Inde, en tant qu’économies systémiques mondiales, ont pu les ignorer et continuer d’importer de l’énergie russe sans conséquence. L’Inde de Modi qui penche désormais définitivement vers l’Occident n’a même pas feint d’être soumise à la morale occidentale contre tout engagement avec Moscou, et a dûment intensifié ses échanges bilatéraux, jetant ainsi les bases du corridor économique Nord-Sud naissant destiné à relier l’Eurasie et l’océan Indien via l’Iran. Même des puissances régionales profondément alignées sur l’Occident, comme la Turquie, n’ont jamais vraiment caché leur intention de ne pas se plier aux diktats de Washington et de Bruxelles quant à leurs fournisseurs.

Alors que le détroit d’Ormuz bloque désormais la plupart des exportations des pays du golfe Persique, entraînant un déficit d’une ampleur sans précédent, la pénurie énergétique contraint les économies nationales à se livrer à une course frénétique pour satisfaire leurs besoins. La Corée du Sud a cherché à compenser une partie de son déficit par des importations russes qu’elle évitait jusqu’à présent. Le Japon est tout aussi exposé aux aléas de la situation mondiale et finira inévitablement par s’approvisionner auprès du premier venu, qu’il s’agisse des États-Unis, de la Russie ou même de l’Iran.

Washington, afin de préserver l’illusion déclinante de son statut de superpuissance économique, s’est livré au simulacre d’accorder des «dérogations» aux sanctions pour les clients russes. Après le 28 février, le gouvernement américain a même levé de manière absurde les sanctions sur la vaste capacité d’exportation maritime de l’Iran afin de contenir la flambée des prix mondiaux résultant de son agression contre ce pays. Cette mesure, pour autant qu’elle ait eu un quelconque effet, n’a fait qu’en atténuer les conséquences et constitue un outil impossible à mettre en œuvre plusieurs fois. Outre les implications stratégiques liées à la nécessité d’autoriser des niveaux d’exportation quasi records de la part de ses deux adversaires géopolitiques les plus acharnés, Washington s’est exposé au ridicule international en réduisant ses propres régimes de sanctions pour contenir les conséquences dévastatrices de la guerre qu’il a engagée sans réfléchir.

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent s’est livré à une démonstration de force bien peu convaincante en sanctionnant diverses «raffineries théières» chinoises soupçonnées de traiter des importations de pétrole iranien, mais les conséquences de la visite peu fructueuse de Trump à Pékin ont amplement démontré que la République populaire de Chine se laisse de moins en moins impressionner par ces gesticulations. Les répercussions des droits de douane de 2025 imposés par Trump au reste de l’économie mondiale ont provoqué un marasme économique immédiat aux États-Unis qui, si les statistiques étaient encore recueillies, aurait pu révéler que le pays se trouvait en récession bien avant la décision fatidique d’assassiner le défunt dirigeant iranien. Les coûts immédiats et croissants de la crise d’Ormuz ne font que minimiser la menace que représentent les sanctions américaines en tant qu’outils de coercition, ainsi que la capacité de Washington à les appliquer sans se porter gravement préjudice.

Alors que l’année 2026 entre bientôt dans sa seconde partie, la plupart des économies nationales vont être confrontées à des enjeux existentiels. Le transport aérien sera-t-il suspendu indéfiniment ? Un rationnement de l’énergie sera-t-il nécessaire pour préserver les fonctions sociétales vitales ? Des secteurs entiers devront-ils être mis en veilleuse ou purement et simplement sacrifiés ? Des entreprises stratégiques vont-elles faire faillite ? Lorsque ces questions cesseront d’être des hypothèses d’avenir dans les prochaines semaines, toute prétention d’adhérer à la politique de sanctions américaine sera abandonnée au profit de la survie nationale.

Que la situation implique d’accepter le contrôle total de l’Iran sur le détroit d’Ormuz et de payer les taxes ou redevances qu’il exigera, voire d’acheter l’énergie iranienne sans restriction ni crainte du mécontentement américain ou de sacrifier les relations bilatérales avec l’Amérique de Trump en échange d’un accès aux richesses de l’Asie occidentale, le résultat final verra sans doute l’effondrement définitif de l’économie mondiale globalisée telle que nous la connaissons depuis au moins 1945.

Aucune mesure de chômage partiel, de confinement ou de manipulation des marchés ne sauvera le système commercial dominé par l’Occident de ce qui s’apprête à frapper le monde plus durement encore que la guerre en Ukraine ou la pandémie de Covid.

A ce stade, peu importe que les sanctions américaines soient maintenues ou levées pour Téhéran ou Moscou. Elles auront été appliquées jusqu’à leur conclusion logique – avec une ampleur, un caractère asphyxiant et une irrationalité tels que la communauté internationale n’aura d’autre choix que de se retirer de l’orbite américaine par instinct de survie.

source : Al Mayadeen via Olivier Demeulenaere