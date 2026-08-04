La mascarade électorale édition 2027 passionne les Bobos de l’Hexagone

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Par Normand Bibeau.

Un lecteur, monsieur DENIS MEUNIER, écrit ce commentaire à propos des élections en France capitaliste:

« Il existe un Homme guidé par la sauvegarde de la souveraineté, des intérêts et de la grandeur de la France, qui veut débarrasser le pays des incompétents, des corrompus, des profiteurs et des vassaux, qui sait que les amarres doivent être rompues avec l’UE, l’OTAN et l’euro. La France doit se remettre au travail (40h hebdomadaires, quatre semaines de CP, retraite à 65 ans). A contrario, plus de réduction de cotisations sociales et de primes à l’emploi. Régimes de retraite uniformisés, y.c. pour le personnel politique. Suppression des niches fiscales (coucou, les journalistes). »

Il poursuit son rêve éveillé:

« L’État doit se consacrer à ses fonctions régaliennes (justice, police, défense), financer les facteurs endogènes de croissance (éducation, formation, infrastuctures, énergie disponible et bon marché, recherche et développement, logement, santé), sécuriser les rapports juridiques (droit de propriété, contrats et obligations), répartir les impôts et cotisations sociales selon les facultés contributives individuelles, insuffler la confiance dans l’esprit des agents économiques via un pilotage équilibré des fondamentaux (croissance, inflation, chômage, taux d’intérêt, échanges extérieurs, endettement, monnaie) et le maintien d’un cap à long terme connu et accepté par les concitoyens, accompagner les plus faibles, soutenir la démographie du pays, participer au développement de relations internationales multipolaires, non invasives et respectant la vie humaine, notamment.

En parallèle, il conviendrait de restreindre au maximum les 3D (dérégulation, désintermédiation, décloisonnement), libérer le droit des contraintes normatives paralysant l’action, soulager le millefeuille juridique et administratif, rétablir les libertés publiques (pensée et expression), punir sévèrement tous les actes passés de haute trahison du pays, distribuer aux journalistes et au public le capital des organes de presse et autres médias…

Enfin, dernière séquence de voeux…pieux :

« La politique ne devant pas être un métier ou une sinécure :

1. Les votes blancs et nuls doivent être retenus dans le calcul du score électoral ;

2. Le vote doit être obligatoire sous peine d’amende de 5e classe ;

3. Une élection ne peut être validée si la participation n’atteint pas 75% ;

4. Aucun cumul de mandat et chaque nature de mandat limitée à deux par personne ;

5. Tout mandat politique ne peut dépasser quatre ans ;

6. Suppression du Sénat ;

7. Libération de l’ordre du jour de l’AN.

La liste n’est pas terminée, mais c’est déjà un bon début. »

« Conclusion : dix années de difficultés, mais l’avenir de la France ensuite rétabli.

Qui monte en marche ?

COMMENTAIRES DE NORMAND BIBEAU

TOUS ces vœux pieux, non chiffrés, sont répétés solennellement, la main sur le coeur et la bouche en cul de poule, par TOUS les politiciens-perroquets bourgeois depuis toujours et le monde va de plus en plus mal pour le «populo» car à peine élu, TOUS se font un devoir «civique» de les trahir sans vergogne prétextant que: «la situation est pire qu’ils ne l’ont cru, trompé par leurs «prédécesseurs», d’où qu’ils ne peuvent réaliser leurs PROMESSES» et, avec l’approbation truquée des merdias mainstream des milliardaires, ils les passent à la trappe pour les remplacer par une dictature d’austérité pour les pauvres et de générosité pour les riches, au nom de la «percolation»: «la richesse au sommet ruisselle sur la base» et vivement le transfert des budgets sociaux à ceux de l’armement: «Sauvons la patrie menacée par des ‘ennemis’ patentés imaginaires et vogue la galère».

Depuis la prise du pouvoir par le roitelet aux talons hauts cloutés, Micron 1er, avec l’approbation de la majorité des députés renégats du RN + Renaissance + LR + socialistes caviars et celle des merdias mainstream des milliardaires CONTRE ceux de LFI et des «communistes», les budgets militaires ont pratiquement doublé (+99%) passant de 32,2 milliards d’euros en 2017 à 64 milliards d’€ en 2027 d’environ 2% du PIB au lieu d’environ 1,8%. (re: euractiv.com,8/04/2026;.fr,13/07/2026; assemblée-nationale.fr,19/05/2026).

Durant la même période de dictature du roitelet, Micron 1er, les budgets «sociaux» (éducation, santé, protection sociale et lutte contre la pauvreté) ont augmenté d’environ 20% pour à peine couvrir l’inflation et diminuer leur part du PIB pour la protection sociale (-0,8%); augmenté ridiculement pour la santé (+0,6%) et se maintenir pour l’éducation ( = 5%), très loin derrière les budgets de la défense et toujours les mêmes votes des députés et la bénédiction des merdias mainstream des milliardaires: POUR l’appauvrissement des budgets «sociaux» = RN + LR + Renaissance + socialiste caviar CONTRE = LFI + «communistes». (re: insee.fr,5/02/2026; budget.gouv.fr,01/2025-2926).

Jusqu’où les milliardaires qui mènent le monde capitaliste réussiront-ils à tromper la «populace» en «noyant le poisson dans son eau» par la multiplication des candidats bidons de «bonnets blancs et blancs bonnets» et une propagande goebelienne démentielle afin de faire de la «chair à patrons» de la «chair à canons» pour les enrichir dans des guerres sans fin, telle est la VRAIE question électorale?

Je note, en passant, qu’il manque un aspect vraiment décisif à cette liste d’épicerie de voeux pieux qui ferait qu’elle serait moins des «voeux pieux» (Normand nous propose ici un rêve à l’intérieur d’un rêve NDÉ): «OBLIGATION DE RENDRE COMPTE à ses électeurs pour la durée de leur mandat et RÉVOCABILITÉ EN TOUT TEMPS DE TOUT ÉLU: («142. Tout député est tenu de rendre compte de son activité à ses électeurs…IL PEUT ÊTRE RÉVOQUÉ À TOUT MOMENT selon la procédure établie par la loi, sur décision de la majorité des électeurs.» ( Constitution de 1936 de l’URSS)).

FINI les dictatures de 5 ans des députés et de 5 ans des présidents renégats: vous reniez leurs «promesses électorales»: RENDEZ COMPTE ET RETOURNEZ EN ÉLECTIONS SI LA MAJORITÉ DE VOS ÉLECTEURS LE DEMANDENT, ce n’est là qu’un minimum de DÉMOCRATIE ÉLECTORALE, toute autre loi n’est que dictature «temporaire» déguisée en démocratie électorale bidon.

Ainsi que l’enseigne la sagesse populaire:« ON JUGE L’ARBRE À SES FRUITS ET NON À SON RAMAGE» et souhaitons, humblement, à nos très chers «cousins» français qu’ils sauront élire ceux-là dont les FRUITS prouvent qu’ils servent le peuple plutôt que sur leur RAMAGE perfide et félon…(encore un voeu pieux, NDÉ)..