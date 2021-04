Voici le dernier texte de notre célèbre JLR,qui a l’ avantage de ne pas mâcher ses mots, de ne pas se laisser entraîner par les sirènes écolo bobo de la pensée unique verte et autres. De remettre à la case départ, le botage en touche du sieur Éric Zemmour et du journal Valeurs actuelles sur l’islamogauchiste. Même si je ne partage pas toutes ses réflexions il a le grand mérite d’être à contre courant.

Source: LES ISLAMO-GAUCHISTES NOUVELLE 5ème colonne ?

Les mots composés en politique connaissent une vogue plus ou moins longue pour soit disqualifier l’adversaire soit s’épargner une longue démonstration. La vogue serait-elle partie uniquement du camps socialiste ou stalinien d’antan : social-traître, hitléro-trotskyste, etc.? Peu importe constatons aujourd’hui que les termes islamo-fascisme sont remplacés en ce moment par islamo-gauchisme, termes qui dament le pion à l’invention de l’islamophobie et semble bien utile comme qualificatif accessoire à la stratégie électorale du gouvernement Macron . Bien que le gouvernement en fasse son cheval de bataille pour ravir les voix désillusionnées des électeurs du PS et celles sans illusion du RN, devrions-nous refuser d’user du qualificatif ? Pas du tout, comme on ne se résoudra jamais ici à ne pas appeler un chat un chat.

Pour comprendre la place prise par l’islam dans la géopolitique religieuse moderne et sa défense par les principales puissances capitalistes, il faut rappeler quelques faits laissés sous la table d’autant plus que certains, pas seulement à l’extrême droite (dont les plus intelligents, les maurrassiens), persistent à imaginer que la troisième guerre mondiale mettra en scène démocratie bourgeoise versus islam dictatorial. L’hypothèse n’est pourtant pas farfelue pour qui connaît un peu l’histoire de cette religion belliqueuse depuis toujours ; l’islam a bien préparé aussi la guerre de 1914. En novembre 1914, encouragé par l’Allemagne, le chef de la hiérarchie religieuse de l’Empire ottoman lançait une fatwa appelant à l’union contre les « ennemis de l’islam », français, britanniques et russes.

Corrigeons d’emblée cette projection fantasmatique : aucune des grandes puissances dominantes – USA, Chine, Russie, Inde, Grande Bretagne – n’est dominée ni destinée à être régie par les diktats islamiques. L’utilisation de l’islam est plus subtile dans la politique « morale » internationale.

L’histoire de l’usage des chefs religieux musulmans par les conquérants colonialistes est longue ; dès le 18ème siècle l’Angleterre avait une politique de collaboration islamique claire pour contrer sa rivale française en Méditerranée. Je ne vais pas remonter à toutes les compromissions successives au XIXe siècle et avec Hitler au XXème , mais illustrer brièvement avec quelques exemples plus récents.

Ainsi l’impérialisme stalinien, ce demi-frère du capitalisme occidental, à la suite du mirage léniniste du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » avait entrepris de démontrer aux musulmans du Moyen-Orient qu’il n’y avait pas de contradiction entre l’islam et le « socialisme scientifique », n’étaient-ils pas tous deux « anticapitalistes »? Peine perdue comme on l’a vu finalement en Afghanistan où la bourgeoisie américaine s’est servi de l’islam sunnite pour faire tomber le bloc du socialisme déconcerté, caricature nationaliste du vieil internationalisme classique, ce que l’idéologie multiculturaliste sait intégrer et fabriquer .

En fin de compte le stalinisme s’effondrait surtout dans la population russe parce qu’il se confondait avec l’islam: «parler de l’engagement communiste, de l’adhésion à ses dogmes, ou de l’obéissance absolue au Parti en termes de discipline religieuse, de foi ou d’Eglise discréditait le scientisme marxiste-léniniste sur son propre terrain, en montrant que derrière une prétention avant-gardiste resurgissaient des archaïsmes dignes des Croisades, ou que les procès de Moscou ne le cédaient en rien à la chasse aux sorcières de l’Inquisition .

La bourgeoisie américaine avait renversé la vapeur islamique à son profit d’autant que l’islamisme a toujours été le pire ennemi des mécréants du « matérialisme marxiste ». Depuis la fin de la guerre froide, Pakistan et Arabie Saoudite sont restés les deux principaux souteneurs des intérêts US dans la région, mais surtout les principaux financiers des multiples mouvances fondamentalistes dans le monde . Toujours difficilement contrôlable, et mise en cause le plus sérieusement au temps de l’idéologie laïcisante du nationalisme arabe, l’arme islamiste fait encore bien partie de la panoplie de la CIA.

OU LE FANTASME DE LA CINQUIEME COLONNE DEMONTRE QUE L’IDENTITE NATIONALE EST DESORMAIS DE LA FOUTAISE

« Les états-nations ne sont pas des aires closes au sein desquelles évoluent des processus culturels, sociologiques et politiques autonomes. Les états-nations ne sont pas des « personnes » dotées d’une psychologie nationale, d’une mémoire nationale, ou un habitus national unique. L’identité nationale repose sur l’appropriation sélective d’éléments importés d’ailleurs ; elle est toujours en cours, et elle connait des « moments étrangers ».

En ce qui concerne les cultures politiques et les mouvements intellectuels, ils sont tellement enchevêtrés que la notion de culture politique nationale n’a plus beaucoup de sens. Même si les formes du système politique peuvent être fort différentes d’un état à un autre, il n’y a pas qu’une seule culture politique française ni britannique ; il y a des cultures politiques britanniques et des cultures politiques françaises, qui en même temps partagent beaucoup d’éléments. En fait, les différences de culture politique à l’intérieur des états-nations sont souvent aussi importantes, voire plus, que les différences entre les états-nations.

Troisièmement, l’admiration, ainsi que l’antipathie, pour l’Angleterre vont de pair avec des clivages régionaux à l’intérieur des deux pays, car la droite modéré française partage les préjugés anticeltiques des anglais, les croisant avec ses préjugés envers les gens du Midi. Quant à l’extrême droite, elle sympathise avec les autonomistes catholiques irlandais et catalans, et elle regarde plutôt du coté des pays latins que vers le nord, sans pour autant échapper aux sentiments antiméridionaux, loin de là. En même temps, il faut tenir compte du fait que les Français s’approprient des identités anglaises construites par le biais d’une comparaison négative avec la France. On est en présence donc d’une vraie « histoire croisée » multipolaire, de laquelle sortent des « objets inédits ».5 Il faudra ainsi reconnaitre qu’à certains moments le problème de l’unité française – de la primauté de la nation – se révélait plus difficile que l’on ne l’aurait cru.

D’autre part, l’attitude envers la Grande Bretagne constituait toujours une ligne de partage au sein des droites. L’anglophobie d’une grande partie de la droite nationaliste ne fléchissait pas, d’autant plus qu’elle admirait le fascisme en Italie et le régime Salazar au Portugal.

La gestion mortifère de la pandémie du Covid 19 montre que le cadre national est encore obligé en matière sanitaire, contraignant au niveau territorial délimité, qui n’est pas indépendant et sans frontière comme la finance « internationaliste ». La bourgeoisie n’appliquera jamais l’internationalisme véritable imaginé par le marxisme, mais elle se sert des bouillies idéologiques comme l’islam pour faire croire à un universalisme « démocratique » incluant la tolérance des intolérants. Chaque pays est désormais traversé et façonné en tout ou partie par des idéologies apatrides, communautaristes ou anarchistes.

Si les nationalismes et les nationalismes surtout religieux semblent avoir triomphé remisant au tombeau les internationalismes « prolétarien » ou « fasciste », bien que la presse de la gauche bourgeoise rame pour dénicher le moindre fait divers mettant en scène quelques pitres maurrassiens ou lepénistes , la 5e colonne c’est toujours la bourgeoisie. L’idée d’une complicité « dans le dos des combattants » a été ridiculisée au moment de la guerre civile espagnole. Face aux quatre colonnes militaires de Franco qui avançaient vers le camp républicain et anarchiste, on dit à l’époque que c’est surtout grâce à une 5 ème colonne à l’arrière des républicains que le camp fasciste avait triomphé ; on interpréta cette idée de 5 ème colonne par ailleurs comme le général démoralisation, ce qui est plus réaliste mais sans préciser, ce que seule la gauche communiste maximaliste dénonça, la transformation de l’insurrection des ouvriers en guerre entre camps bourgeois. En ce sens il y eût bien une cinquième colonne… stalinienne, qui se chargea de massacrer les ouvriers révoltés anarchistes ou pas, à la place de Franco. La notion de cinquième colonne peut être vue aussi comme des poupées russes. Eugen Weber rapporte le témoignage de Eduardo Aunôs, fin 1936, déclarant que la réaction franquiste « s’était cristallisée autour de l’opinion contre-révolutionnaire française, conduite par Maurras » .

Historiquement nous pouvons l’affirmer avec des exemples irrécusables, ce sont des fractions bourgeoises qui sont à chaque fois une cinquième colonne, pas traîtres à leur classe mais prêts à se mettre au service de l’ennemi si la révolution menace. Honneur à la Commune de Paris de rappeler que lors de la semaine sanglante, c’est la « 5 ème colonne » de Thiers et ses bouchers versaillais qui fit le boulot des envahisseurs « teutons ». A la fin des années 30, il y a bien une cinquième colonne de l’hitlérisme en France dont les caïds sont Doriot et Pétain. Au moment de la signature du pacte germano-soviétique, la 5 ème colonne de l’impérialisme russe c’est le PCF, qui permet de faire plier le genou au prolétariat face à la guerre qui venait ! Et il la restera pendant toute la guerre froide. L’identité nationale est désuète par le fait de l’apparition partout de « cinquièmes colonnes ». La nation est morte parce que le cynisme est devenu royal !

L’islamo-gauchisme n’est à son tour qu’une énième « cinquième colonne ».

Lénine dit des réformistes et des anarchistes, grands admirateurs de la civilisation bourgeoise «Le petit-bourgeois mis hors de lui par les horreurs du capitalisme, c’est là un phénomène social propre, comme l’anarchisme, à tous les pays capitalistes ».

En 2014 j’écrivais ici (mercredi 30 avril 2014) :

«LA PETITE BOURGEOISIE NE VEUT PLUS TOMBER DANS LE PROLETARIAT »

La petite bourgeoisie est une classe anxieuse par nature, qui est stressée dès qu’elle se rapproche des 1850 euros médians. Il est loin le temps où les enfants des couches moyennes s’imaginèrent « jouir sans entraves ». Mai 68, personne ne l’a dit clairement, avait vu les enfants de la petite bourgeoisie tomber (fugacement) dans le prolétariat, mais en s’imaginant à la tête des prolétaires, pas à leur traîne. Cette chute dans le bassin prolétarien n’avait pas entraîné une purification des corps et des âmes, ni un adoubement par les damnés de la terre industrialisée. Les progénitures petites bourgeoises gardèrent leurs tics d’éducation extérieure. Ils se devaient de conserver leur rang social comme leurs pères et ne se conçurent que comme donneurs de leçons aux bases salariales. Leur culture politique limitée à un survol de Bakounine, Staline, Lénine et Trotski conféra à leurs discours d’AG estudiantines un efficace training à leur future carrière de managers du PS, de professeurs d’Université et de cadres de services publics. La plupart entrent désormais dans la catégorie des retraités salariés les plus aisés, grands bénéficiaires de la révolution mitterrandienne et jospiniste. En Angleterre et en France on trouve en général les hôtels pleins de ces têtes chenues de rentiers de la révolution qui s’étendit du boul Mich’ aux résidences en Méditerranée et qui végètent dans l’espoir d’un loisir rentier infini.

La petite bourgeoisie s’affole face à la crise des caisses de retraite et y voit une remise en cause de son confort en fin de carrière. Peu de caisses de retraite sont nées d’initiatives ouvrières. Aux beaux jours du syndicalisme révolutionnaire, les militants ouvriers étaient hostiles à l’idéologie de prévoyance sociale, très vite récupérée par le patronat, car détournant les travailleurs du projet révolutionnaire en favorisant le repli sur la vie familiale.

Je partage avec N.Sarkozy ce dégoût pour cette population bobo (pas pour les mêmes raisons certes), qui, occupant les deux tiers des grandes cités, empêche la droite caviar de rafler la mise. Les pires ne sont pas souvent ceux qui occupent le haut de la galerie mais cette couche moyenne inférieure composée des intellectuels ratés des cryptes trotskiennes et de l’ultra-gauche qui, piteusement, se revendiquent encore d’une vague révolution. Ils restent mécontents, non pas que la révolution n’ait pas eu lieu, mais d’être remisés au rang des couches inférieures de la société, sans pouvoir prétendre dicter leurs conditions aux ouvriers et à leurs progénitures émeutières.

Ce milieu hétéroclite d’échoués intermédiaires du système a cru brièvement en un changement radical et rapide à leur profit en supposant prendre la tête de la classe ouvrière (aux deux sens du terme). Face à l’apathie méfiante de la classe ouvrière, le rêve de pouvoir a viré au cauchemar mitterrandien : ils s’affirmèrent encore comme un tampon amortisseur entre bourgeoisie et prolétariat, sous couleur verte et bio. Le syndicalisme, sponsorisé ou gratuit, leur sert à marginaliser les ouvriers dans leurs luttes et à prétendre disparue l’identité prolétarienne au profit d’une citoyenneté de pacotille.

Cette petite bourgeoisie politique intellectuelle sent désormais le rance aux côtés de la petite bourgeoisie artisanale archaïque et raciste. Elle est assez représentative de l’aspiration vers le haut de la hiérarchie sociale d’une masse importante de la population autochtone qui a entraîné un appel d’air pour une immigration peu qualifiée, permettant même à une mince couche de la classe ouvrière de se prendre pour une « aristocratie ouvrière » syndicaliste et enseignante, soluble dans les couches moyennes inférieures.

Les jeunes des couches moyennes ont cessé d’être des acteurs politiques de premier plan des sixties, puisqu’ils ont vieilli. Dès les années 1980, l’âge moyen du représentant syndical et politique était de 45 ans, puis de 59 ans en 2000. Malgré quelques leaders des mouvements étudiants petits bourgeois successifs jusqu’au CPE, voués à un avenir de caciques du parti bourgeois PS, et excepté le pâle Besancenot, la vie politique reste rythmée par des « vieux » politicards. Les jeunes prolétaires ou étudiants ne retrouvent leur voix subversive qu’en temps d’émeutes et de révolutions.

Le déclassement social qui frappe à la fois les enfants de la classe ouvrière et ceux des couches petites bourgeoises ne les montre pas encore prêts à remettre en cause l’ordre politique et social bourgeois » . Ce qui est frappant dans toutes les définitions officielles de la fameuse et fumeuse « cinquième colonne » est que toutes semblent convenir que c’était une blague. Or la bourgeoisie dominante et ses multiples officines ont toujours eu pour règle d’or de mentir et de mentir même effrontément, comme de s’ingénier à poser des rébus invraisemblables pour continuer à nous faire passer pour des crétins et le peuple et à la fois le prolétariat. Le petit prince de Nice Estrosi avait soulevé l’émotion de tous les cartels politiques en 2015 et se fit carrément traiter de « facho » pour avoir osé utiliser le terme dans son sens propre .

L’énorme soutien financier de la gauche islamo-écolo de Strasbourg à la halle à islam de Erdogan, pourrait tomber sous cette accusation si l’on croyait au complot en toute occasion dans l’actualité. Même pas, les élus verts comme les gauchistes en général ne sont que des dindons de la farce, et des sectes islamistes ignobles comme Millî Görüs . Ils sont utilisés comme d’ailleurs l’extrême droite française des années 1930 était utilisée par Hitler. Du point de vue raciste et dogmatique, les ligues de l’extrême gauche actuelle montrent de nombreuses ressemblances avec cette extrême droite des années 1930 : mépris du prolétariat, lutte antibolchevique (Napoléon et Lénine étaient racistes…) langage obscur de moralité convenue (islamophobie, ); comme pendant l’Affaire Dreyfus, langage hyperbolique, langage religieux de la mystique islamiste, langage qui se veut indéchiffrable, langage de l’horreur et de la haine, à l’unisson de ce qui régente les « échanges » sur les merdiers sociaux : exalter l’individu omnipotent et le désigner comme cible à tuer s’il ne suit pas « les règles » édictées par l’orga religieuse.

Plusieurs facteurs expliquaient la floraison et le succès des organisations d’extrême droite des années 1930 et ils étaient du même ordre que ce qui explique la « compensation islamique » de l’extrême gauche actuelle : la fin de leurs illusions politiques gauchistes tiersmondistes la déception sinon la rancœur des anciens combattants anarchistes des sixties, la peur du rejet électoral provoquée par leur discrédit des années mitterandiennes, la montée du populisme, l‘impuissance des grèves à se généraliser, des révoltes fugaces ou incontrôlables (Nuit debout, Gilets jaunes). L’idéologie islamiste plaît d’autant plus aux gauchistes qu’elle exalte comme eux la violence en soi, l’obéissance à l’encadrement de « l’orga », aux obsessions de l’orga et à l’orgasme des défilés fétichistes. Avec le recul, nous pouvons aussi juger de la trajectoire du gauchisme soixantehuitard comme une illustration de la moderne « cinquième colonne ». La colonne vertébrale principale venait du trotskisme dégénéré prenant partie dans la guerre mondiale pour le camp impérialiste russe puis « démocratique », puis avec les collabos du FLN (porteurs de valises), puis le soutien à toutes les dictatures des « libérations nationales » fictives et dérisoires. N’épiloguons pas sur leur adhésion à tous les révisionismes de la petite bourgeoisie (féminismes, écologismes, antiracismes, indigénismes, etc.), ils continuent à collaborer à la principale cinquième colonne de l’Etat bourgeois, les syndicats gouvernementaux.

Désolé d’aggraver le parallèle mais le découpage de leurs « orgas » est similaire à celui des dits « fachos » d’avant-guerre : cellule féministe , cellule écologique, cellule transgenre et on en passe. Le tout sur le modèle « multiculturaliste » américain comme Valois copiait Mussolini avec ses faisceaux.C’est le 11 novembre 1925 que « Le Faisceau » est créé par Georges Valois, ancien anarchiste, devenu royaliste. Il se revendiquait ouvertement du modèle fasciste mussolinien et entendait faire la synthèse du nationalisme et du socialisme (comme nos gauchistes ou mélenchonistes actuels prétendent faire la synthèse (électorale) de l’islam et de la gauche bourgeoise. Valois visait à instaurer une dictature nationale au-dessus de toutes les classes sociales, avec un chef proclamé par les combattants et acclamé par la foule, comme le rêve ce pauvre Mélenchon toujours pas adoubé par les résidus du parti stalinien. L’orga de Valois se décomposait en quatre Faisceaux (le Faisceau des combattants ou légions, regroupant les anciens combattants de la Première Guerre mondiale (pas de 68) et des guerres coloniales (pas de Castro), organisés en compagnies, sections et groupes ; le Faisceau des producteurs, composé de corporations ; le Faisceau des jeunes avec les Jeunesses fascistes ; le Faisceau universitaire).

La mémoire de la gauche bourgeoise reste sélective, voire du même acabit que l’effaceur stalinien ou trotskien. Le Monde à la pointe dans la défense de l’islamo-gauchisme envoie son pigiste Jean-Baptiste Fressoz, paraît-il historien, maquiller la passé gauchiste. Avec « Il y a cinquante ans « le gauchisme pro-arabe », Fressoz maquille la politique réactionnaire des gauchistes. Il laisse dans l’ombre leur soutien aux diverses dictatures algérienne, castriste et aux khmers rouges, tout comme à la « révolution iranienne » (dixit Foucauld) pour nous décrire leur action charitable envers les ouvriers immigrés : « Il y a cinquante ans, des groupes d’extrême gauche et plusieurs intellectuels s’étaient vu reprocher leur soutien aux travailleurs algériens, érigés en boucs émissaires de la montée du chômage, rappelle l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans sa chronique au « Monde » (…) Face à cette mobilisation de la gauche contre le racisme, l’extrême droite française des années 1970 ne parle pas encore « d’islamo-gauchisme » mais de « gauche arabe » ou de « gauchisme pro-arabe ». Cinquante ans plus tard, l ‘ « islamo-gauchisme » réactive des amalgames forgés pendant la guerre d’Algérie et la crise économique des années 1970. Il modernise le discours de l’ennemi intérieur en y injectant un élément religieux post 11 septembre. Rien de bien neuf donc, hormis la focalisation sur l’enseignement et la recherche. Faute d’ennemis précis et célèbre, l’extrême droite s’en prend à l’université en général, au sein de laquelle les minorités ethniques et/ou religieuses (sic) sont pourtant sous-représentées (re-sic) ».

Triste défense de l’indigénisme et des préceptes dogmatiques et islaminguants imposés par une minorité de néo-khmers rouges à l’université. Fressoz ment et ment résolument de confondre les deux périodes avec un saint gauchisme faisant la charité aux immigrés (j’y étais dans ces événements et j’ai vu comment les petits chefs gauchistes utilisaient les immigrés pour leur propre carrière et comment ils les laissaient tomber une fois les lampions des journalistes éteints. L’extrême droite était plus présente vu la proximité de la guerre d’Algérie, et les immigrés n’avaient pas encore amené leurs familles et fait construire des mosquées un peu partout…

Une tribune, publiée par le même « cercle de la gauche disparue », nommé naguère par nous « L’iMMonde », dénonce les appels à dissoudre le syndicat étudiant et condamne les propos récents de Jean-Michel Blanquer. Un soutien qui ne masque pas l’embarras éprouvé par beaucoup d’anciens face aux pratiques actuelles de la gauche bobo et démago. Aujourd’hui c’est le faisceau universitaire islamo-gauchiste qui a pignon sur fac et qui trouve normal avec ses souteneurs du « beau monde » comme Fressoz de faire sa loi !

Mélenchon soutient le racisme contre les blancs de l’UNEF. Avec ce soutien ridicule il fait automatiquement baisser ses chances pour sa candidature pour la présidentielle en 2022 ; il ne restera qu’un « groupuscule négociant son pouvoir de nuisance », selon ses propres termes. Son argumentaire à de quoi faire sourire, arguties d’épicier électoral : « Quand des alcooliques anonymes se réunissent, c’est en haine des non alcooliques ? Quand des femmes se réunissent, c’est en haine des hommes ? Bien sûr que non. » « C’est une idée raciste de dire que quand des noirs se réunissent, c’est en haine des blancs », « N’intériorisez pas leur critique, a-t-il conseillé aux étudiants. Elles sont injustes, absurdes et elles sont fondamentalement antisyndicales ».

Zemmour a eu tort de dire de Mélenchon, qu’il choye pour ses accointances chauvines, ne se rend pas compte de ce qu’il défend. Si ! il se rend parfaitement compte, et avec cynisme en cuisine, qu’il défend les « groupes de paroles » des « particularistes racialistes », l’islam et les indigestes de la République pour raisons électoralistes. Pas besoin d’interdire cette merde de syndicat à bobos « multiculturalistes» et surtout islaminguants (soutien au port du voile), l’UNEF, il faut le laisser dans son bourbier chronique et lui supprimer les subventions publiques (600.000 euros par an).

Le cercle des trotskiens disparus, le NPA, fait sa surenchère hystérique habituelle pour étudiants attardés avec le même simplisme antifasciste et l’horreur névrotique des concurrents de droite :

« Depuis, c’est à une surenchère raciste et réactionnaire que l’on assiste : Éric Ciotti qualifie l’UNEF d’ « avant-garde de l’islamo-gauchisme en France » et demande la dissolution du syndicat, rejoint par d’autres représentants de la droite extrême et de l’extrême droite. Christophe Castaner a dénoncé un « un clientélisme indigéniste exacerbé totalement scandaleux » et, le 19 mars, c’est le ministre Jean-Michel Blanquer qui a osé parler de « choses qui ressemblent au fascisme ».

Cette nouvelle offensive contre l’UNEF s’inscrit dans la foulée de précédentes campagnes du même type et se déroule dans le contexte de la pathétique polémique sur l’« islamo-gauchisme » qui « gangrènerait » les universités (…) Tous les prétextes sont bons pour s’en prendre aux militantEs progressistes et antiracistes, et le gouvernement porte une lourde part de responsabilité dans cette énième campagne haineuse. Il est d’ailleurs pour le moins scandaleux de voir un pouvoir menant des politiques racistes, notamment à l’égard des migrantEs et des sans-papiers, et dont le projet de loi « séparatisme » jette la suspicion sur l’ensemble des musulmanEs, se poser en défenseur de l’égalité des droits et en chantre de la lutte antiraciste. Sans même parler de l’extrême droite qui joue la surenchère… Le NPA continuera de dénoncer le racisme d’où qu’il vienne, et se tiendra aux côtés de toutes celles et tous ceux qui luttent contre le racisme et refusent de se laisser intimider par les amalgames et les calomnies réactionnaires. Montreuil, le 19 mars 2021

La conscience gauchiste est basée sur la pitié, pas la considération de l’autre. L’extrême gauche actuelle occupe le même espace contestataire et provocateur que l’extrême droite droite des années 30, elle est bien la nouvelle cinquième colonne, avec la même logique lénino-stalinienne : ils pensent « à la place de », c’est ce qu’on a toujours dénoncé comme substitutionisme dans le milieu réellement révolutionnaire. Mais qu’ils pensent ce qu’ils veulent, du moment qu’ils restent en dehors du prolétariat, on s’en fiche.

UNE TRAMBOUILLE ELECTORALE QUI NE CONCERNE PLUS QUE LES DIVERSES CUISINES POLITIQUES

La rhétorique poussive et usée jusqu’à la corde du « faire barrage à l’extrême-droite » ne sert que d’os à ronger pour les cliques militantes et les fonctionnaires des partis. Il n’y a plus vraiment ni d’extrême droite ni d’extrême gauche, exceptés quelques fadas ultra-minoritaires. Après l’intrusion de huit zigotos de l’Action française dans un Conseil régional, une certaine Carole Delga a eu droit à un qualificatif cuisinier. Et on se marre quand ces bourgeois s’accusent mutuellement de « favoriser » le « fâchisme »! Quelque peu critique sur l’UNEF, la cuisinière Delga s’est vue qualifiée par le mangeur d’homme Mélenchon de « reprendre les slogans de l’Action française »: Mélenchon, qui a un vocabulaire limité, taxe donc tout le monde de « passe-plat », journalistes véreux comme confrères concurrents de la bourgeoisie socialiste.

«Elle n’est pas une digue [de l’Action française] mais un passe-plat», a accusé sur Twitter Jean-Luc Mélenchon samedi 27 mars. Dans sa ligne de mire, Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie. Il a ainsi répondu à un tweet de la femme politique qui invitait l’UNEF à «cesser de monter les gens les uns contre les autres, au risque de générer une société d’ennemis» car seul le rassemblement des Français autour des «droits et valeurs de la République» permettra de faire reculer «le racisme, l’antisémitisme et les discriminations».

Carole Delga, présidente PS d’un Conseil régional est un lieutenant de Vals, l’aile droite du PS, revenue des chansons iréniques et électoralistes sur l’immigration rédemptrice des péchés colonisateurs français, ne peut laisser la gauche islamiste des indigestes de la République faire s’effondrer tout « l’électorat de gauche » avec les agités du bonnet du veux milieu trotsko-stalinien, même s’ils n’ont plus guère de chance d’inquiéter la droite et le macronisme.

Si Mélenchon a fait entendre un bruit de casseroles , les bobos verts se sont tournés vers la juridicisation à l’américaine: « En accord avec le Bureau exécutif et Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, EELV va déposer plainte pour diffamation contre Marlène Schiappa et Gérald Darmanin », a déclaré Julien Bayou, secrétaire national d’EELV, dans un discours au Conseil fédéral. « Nous avons pris la décision hier (vendredi) soir et la plainte sera déposée dans le courant de la semaine prochaine », a précisé le petit caïd régional des Verts.

« Gérald Darmanin, le ministre des cantines scolaires, a accusé la majorité EELV, dirigée par Jeanne Barseghian, de ‘financer une ingérence étrangère sur le sol’ français. Sa ministre déléguée a de son côté, affirmé que EELV pactisait avec l’islam radical’. En cause : l’adoption lundi d’une subvention à la construction d’une mosquée », a rappelé le secrétaire national. En fait le gouvernement n’est pas plus clair que les bobos verts (de rage); tout n’est en réalité que cuisine électorale. Et tous ils ne s’aperçoivent pas qu’ils sont ridicules. En soi, formellement tous ces cuisiniers sont « traîtres à la France » comme le leur jette à la figure le petit cercle Action française: Mélenchon roule en général pour tous les dictateurs du tiers-monde, et pourquoi pas pour Erdogan, et les Verts ne sont que les serpillières de l’idéologie américaine, voire pro-allemand. Laissons-les se quereller dans leur microcosme étroit et continuons à défendre les intérêts du prolétariat « international ».

