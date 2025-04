Le marché florissant des armes de guerre

Le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) a publié son rapport annuel sur le commerce des armes, révélant des évolutions entre 2020 et 2024. Le volume global des transferts d’armes est resté relativement stable par rapport aux périodes précédentes (2015-2019 et 2010-2014), mais des tendances majeures ont émergé. Les États-Unis consolident leur position de leader avec 43 % des exportations mondiales, la Russie perd du terrain au profit de la France, et l’Ukraine devient le premier importateur mondial. Le réarmement en Europe et en Asie-Pacifique façonne un marché où la dépendance aux grandes puissances est plus forte que jamais.

Les États-Unis confortent leur suprématie sur le marché mondial

Avec 43 % des exportations mondiales d’armes, les États-Unis restent de loin le premier fournisseur mondial. Ce chiffre marque une augmentation significative par rapport aux 35 % enregistrés entre 2015 et 2019. Washington a fourni du matériel militaire à 107 États, avec une priorité sur l’Europe et le Moyen-Orient. La part de l’Europe dans les exportations américaines atteint 35 %, dépassant pour la première fois celle du Moyen-Orient, qui se stabilise à 33 %.

La vente d’avions de combat représente une part essentielle des exportations américaines, notamment via les F-35, F-16 et F-15, largement adoptés en Europe et en Asie-Pacifique. L’Arabie saoudite reste le premier client des États-Unis avec 12 % des exportations totales. En parallèle, les États européens de l’OTAN, cherchant à renforcer leur défense face à la Russie, sont devenus des acheteurs majeurs d’armements américains, notamment en matière de systèmes de défense anti-aérienne et de missiles.

Exportateur Part des exportations mondiales (2020-2024) Évolution vs 2015-2019 Principaux clients États-Unis 43 % +21 % Arabie saoudite (12 %), Europe (35 %), Asie-Pacifique (37 %)

L’effondrement des exportations russes et la montée en puissance de la France

Autrefois deuxième exportateur mondial, la Russie chute à la troisième place, avec seulement 7,8 % des exportations mondiales, soit une baisse de 64 % par rapport à 2015-2019. Ce recul s’explique par les sanctions occidentales, la guerre en Ukraine et la baisse de la demande indienne. L’Inde, autrefois premier client de la Russie, diversifie ses sources d’approvisionnement, réduisant ses achats russes de 55 % en 2015-2019 à 36 % en 2020-2024.

Dans le même temps, la France s’impose comme le deuxième exportateur mondial avec 9,6 % des parts de marché. Son succès repose en grande partie sur la montée en puissance des ventes du Rafale, notamment à l’Inde, à la Grèce et à la Croatie. Les exportations françaises vers l’Europe ont presque triplé (+187 %), marquant un tournant dans l’autonomie stratégique européenne.

Exportateur Part des exportations mondiales (2020-2024) Évolution vs 2015-2019 Principaux clients France 9,6 % +187 % en Europe Inde (28 %), Qatar (9,7 %), Grèce, Croatie Russie 7,8 % -64 % Inde (38 %), Chine (17 %), Kazakhstan (11 %)

L’Ukraine devient le premier importateur d’armes mondial

Le conflit avec la Russie a totalement bouleversé les dynamiques du commerce des armes. L’Ukraine est désormais le premier importateur d’armes au monde, captant 8,8 % des importations globales. Ce chiffre est cent fois supérieur à celui de la période 2015-2019, en raison des livraisons massives d’équipements militaires occidentaux. Les États-Unis ont fourni 45 % des armes achetées par Kiev, suivis de l’Allemagne (12 %) et de la Pologne (11 %).

L’Inde, longtemps premier importateur mondial, descend à la deuxième place avec 7,5 % des importations mondiales. L’Asie reste une zone clé, avec une forte demande au Japon et en Australie, qui cherchent à contenir la montée en puissance chinoise.

Importateur Part des importations mondiales (2020-2024) Évolution vs 2015-2019 Principaux fournisseurs Ukraine 8,8 % x100 États-Unis (45 %), Allemagne (12 %), Pologne (11 %) Inde 7,5 % -9,3 % Russie (36 %), France (28 %), Israël

L’Europe en pleine réarmement et une dépendance croissante aux États-Unis

Face à la menace russe, les importations d’armes des pays européens membres de l’OTAN ont augmenté de 105 %. Cette explosion des achats profite essentiellement aux États-Unis, qui fournissent 64 % des équipements militaires importés par l’Europe.

Parmi les systèmes les plus vendus figurent les chasseurs F-35, les missiles Patriot et les chars Abrams. En parallèle, la France tente d’offrir une alternative européenne, avec des succès comme les livraisons de Rafale.

En comparaison, les importations d’armes en Asie-Pacifique ont chuté de 21 %, notamment à cause de la baisse des achats chinois (-64 %), Pékin développant son industrie de défense domestique.

Région Évolution des importations (2020-2024) Principaux fournisseurs Europe +105 % États-Unis (64 %), France, Italie Asie-Pacifique -21 % États-Unis (37 %), Russie (17 %), Chine (14 %) Moyen-Orient -20 % États-Unis (52 %), Italie (13 %), France (9,8 %)

Le marché mondial de l’armement en 2024 est marqué par un renforcement du poids des États-Unis, un effondrement des exportations russes et une montée en puissance de la France. L’Ukraine devient le premier importateur mondial, tandis que l’Europe, en pleine réarmement, dépend de plus en plus des livraisons américaines. L’Asie-Pacifique connaît des réalignements stratégiques, notamment avec une montée en autonomie de la Chine et une baisse des importations indiennes depuis la Russie.

Tableau des Top 10 Exportateurs d’armes (2020-2024)

Classement Pays exportateur Part des exportations mondiales (%) Évolution vs 2015-2019 Principaux clients 1 États-Unis 43 +21% Arabie saoudite, Europe, Asie-Pacifique 2 France 9.6 +187% en Europe Inde, Qatar, Grèce, Croatie 3 Russie 7.8 -64% Inde, Chine, Kazakhstan 4 Chine 5.9 Stable Pakistan, Algérie, Thaïlande 5 Allemagne 5.1 -0.5% Corée du Sud, Algérie, Égypte 6 Italie 4.8 +1.7% Turquie, Égypte, Arabie saoudite 7 Royaume-Uni 3.3 -0.3% Inde, Qatar, Arabie saoudite 8 Espagne 3.1 +0.2% Mexique, Australie, Turquie 9 Corée du Sud 2.7 +0.5% Indonésie, Philippines, Émirats arabes unis 10 Israël 2.4 +0.4% Inde, Azerbaïdjan, Vietnam

Tableau des Top 10 Importateurs d’armes (2020-2024)