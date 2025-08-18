Pétition en France exigeant la dissolution du nuisible CRIF – association sioniste au service du capital

118 Views

Par Nabil D.

L’initiative est saluée par une large frange de la société française qui n’en peut plus des ingérences du lobby sioniste dans la politique étrangère de la France. En effet, le lancement d’une pétition, qui devrait recueillir un grand nombre de signatures, appelant à la dissolution du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), est justifié par le fait que cette organisation a dévié de la vocation pour laquelle elle a été créée en 1944. « Ses prises de position et ses actions posent aujourd’hui un problème majeur pour la neutralité républicaine et la souveraineté nationale », alertent les initiateurs de la pétition.

Ces derniers font constater que le Crif affiche un soutien ostensible à un gouvernement étranger, puisque, « lors de ses événements officiels, comme le dîner annuel, le Crif exprime régulièrement un soutien politique clair à l’État d’Israël, y compris à des dirigeants poursuivis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre ». « Cela va au-delà d’un simple dialogue culturel ou communautaire : c’est un positionnement diplomatique », relèvent les initiateurs, qui dénoncent le dîner du Crif, qui « est devenu un rendez-vous incontournable de la classe politique française, accueillant présidents, Premiers ministres et ministres, et servant de tribune pour des discours orientés en matière de politique étrangère ». « Cette influence directe sur les décideurs remet en cause la neutralité de l’État laïc », souligne-t-on.

Les auteurs de l’appel à la dissolution de cette organisation pro-israélienne pointent des voyages financés pour des élus français. « En lien avec l’association Elnet, proche idéologiquement, des voyages officiels sont organisés et financés pour des députés et sénateurs français en Israël, incluant rencontres avec des représentants politiques et militaires. Ces voyages, financés par une organisation privée à but politique, soulèvent un problème de transparence et de conflit d’intérêts », note la pétition qui met en garde contre « un risque d’ingérence étrangère dans la politique française ».

« Les prises de position publiques du Crif sur la politique étrangère française vis-à-vis du conflit israélo-palestinien constituent un biais contraire à l’indépendance diplomatique de notre pays », insistent les initiateurs de la pétition, qui demandent sa dissolution pure et simple, fondant leur démarche sur le fait qu’une association communautaire « ne doit pas influencer la politique étrangère d’un État républicain et laïc » et que « les instances politiques françaises doivent rester indépendantes de tout lobby lié à un État étranger ».

N. D.

Source : Algérie Patriotique

Une pétition lancée en France exigeant la dissolution salvatrice du nuisible Crif – Algérie Patriotique

(Envoyé par A. Djerrad)