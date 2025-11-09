L’Occident en crise : la Chine et la Russie triomphent! (Alastair Crooke)

13 Views

par Glenn Diesen

Alastair Crooke est un ancien diplomate britannique et le fondateur de «Conflicts Forum», basé à Beyrouth. Il a auparavant été conseiller sur les questions du Moyen-Orient auprès de Javier Solana, alors Haut Représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère.

Crooke soutient que la politique occidentale est en crise et qu’aucun signe ne montre que les problèmes sous-jacents soient pris en compte. Pendant ce temps, la Chine et la Russie ne cèdent plus à la coercition de l’Occident: la Chine est en train de remporter la guerre économique et la Russie défait l’OTAN en Ukraine.

source : Glenn Diesen