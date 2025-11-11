mardi, novembre 11, 2025
Récents :

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Vous pourrez aussi aimer

Paiement en roubles et sanctions contre la Russie: les guignols de l’UE capitulent!

Robert Bibeau 1

Est-ce la fin de l’empire américain ? L’Amérique a-t-elle atteint le point de non retour ?

Robert Bibeau 4

L’idée d’une guerre nucléaire simultanée contre la Chine et la Russie se répand parmi les élites américaines

Robert Bibeau 3

Une réflexion sur “Découplage Chine – États-Unis – semi conducteurs et IA – la guerre technologique s’intensifie (Sean Foo)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture