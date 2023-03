Le blocus empêche des diabétiques américains d’éviter l’amputation

Publié le 28 février 2023

Michel Humbert

Les scientifiques cubains estiment que les progrès réalisés dans les secteurs de la santé et de la technologie devraient être utilisés pour sauver et améliorer des vies au-delà des frontières du pays.

Cependant, le blocus imposé à Cuba par les États-Unis entrave ces échanges et limite sa capacité à partager ses avancées scientifiques et technologiques avec le reste du monde.

Source : Cubadebate

Lors de la réunion « Construire notre avenir », qui a réuni des jeunes Cubains et Américains à La Havane en novembre 2022, des scientifiques du Centre cubain d’Immunologie Moléculaire (CIM) ont expliqué que le blocus nuit également au peuple américain.

Celui-ci pourrait avoir accès à des traitements vitaux développés par Cuba, en particulier contre des maladies telles que le diabète.

Les scientifiques cubains ont mis au point un traitement innovant contre le diabète (Heberprot-P, développé par le Centre de Génie Génétique et de Biotechnologie (CIGB) de Cuba) qui peut réduire de plus de quatre fois les amputations de jambes des personnes diabétiques atteintes d’ulcères du pied.

Cependant, et malgré le fait que le médicament ait été enregistré à Cuba et dans beaucoup d’autres pays depuis 2006, les diabétiques des États-Unis ne peuvent pas accéder à Heberprot-P.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), le diabète était en 2020 la huitième cause de décès aux États-Unis, coûtant la vie à plus de 100 000 patients cette année-là. « Les ulcères du pied sont parmi les complications les plus courantes chez les patients diabétiques », ce qui peut entraîner des amputations des membres inférieurs, selon un rapport du Centre National d’Information sur la Biotechnologie.

Environ 73 000 amputations des membres inférieurs sont pratiquées sur des personnes atteintes de diabète aux États-Unis chaque année. Ces amputations se produisent à un taux disproportionné en fonction de la couleur de peau des patients et sont beaucoup plus fréquentes chez les personnes noires et brunes souffrant de diabète.

« Si vous allez dans des quartiers afro-américains à faible revenu, c’est une zone de guerre… Vous voyez des gens se déplacer en fauteuil roulant », a déclaré le Dr Dean Schillinger, professeur de médecine à l’Université de Californie à San Francisco.

Selon divers rapports, l’espérance de vie avec un membre inférieur amputé après le diabète est réduite. « Les patients amputés à cause du diabète ont un risque élevé de mortalité, avec un taux de survie à cinq ans de 40 à 48%. »

Heberprot-P pourrait aider des dizaines de milliers de patients à éviter de telles amputations. Cependant, en raison du blocus, les patients américains ne peuvent pas accéder à ce traitement.

Le peuple américain a donc, lui aussi, tout intérêt à démanteler le blocus imposé par les États-Unis à Cuba.

Continuons de signer et de faire signer la pétition que nous avons initiée en Europe avec trois autres associations pour obtenir la levée du blocus et permettre à Cuba de partager sans entrave son savoir-faire pour sauver des vies.

