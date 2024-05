Les guerres par procuration (Ukraine-Israël) cristallisent les positions diplomatiques des deux blocs impériaux

par Eric Striker

Les élites américaines sont déchaînées, et s’y prennent de manière délirante. Nos dirigeants constatent une influence étrangère partout. (En complémentaire Ni nationalisme ni mondialisme bourgeois – les 7 du quebec).

Selon Washington, des agents chinois, russes et iraniens cherchent à s’immiscer dans les élections de 2024, récoltent les données des Américains sur Tik Tok et organisent même des manifestations antisionistes, depuis New York qui rejette ses flics jusqu’au Texas débordant d’immigrants clandestins. Le Texas a reçu l’ordre de charger à vue sans aucun souci des libertés civiles.

Dès son retour d’une visite en Chine, Antony Blinken a commencé à répandre des ragots sur CNN accusant Pékin de tenter d’influencer les élections de 2024. Il n’a fourni aucune preuve. Pour l’instant, il n’existe que deux candidats plausibles à la présidentielle. Tous deux sont des faucons antichinois, et aucun d’eux ne veut être à la deuxième place dans la course à la destruction de la Chine.

Cette visite fait suite à l’adoption par le Congrès de l’interdiction de Tik Tok, qui donne à la société mère chinoise ByteDance un an pour soit vendre son application populaire à un consortium d’investisseurs juifs, soit se retrouver interdite. Les législateurs ont évoqué des inquiétudes selon lesquelles les algorithmes de TikTok sont conçus pour favoriser la méfiance à l’égard des juifs et des institutions américaines, ainsi qu’une autre affirmation non fondée selon laquelle les Chinois récoltaient les données des utilisateurs américains.

Même si les allégations concernant les algorithmes de TikTok avaient un quelconque fondement, la Cour suprême a statué dans l’affaire Lamont c. Postmaster General de 1965 que la propagande parrainée par des gouvernements étrangers est légalement protégée par le premier amendement. Sur le front des données, l’Amérique est l’un des rares pays au monde à n’offrir aucune protection de la vie privée à ses citoyens. Si la Chine veut les données des Américains, elle peut les acheter en ligne auprès d’un large éventail de fournisseurs tiers.

TikTok envisage de lutter contre l’interdiction devant les tribunaux fédéraux, mais les observateurs juridiques estiment qu’ils perdront malgré des arguments constitutionnels convaincants de leur côté. Depuis le début de la guerre contre le terrorisme, la Cour suprême a catégoriquement refusé de défendre les droits des Américains lorsque la «sécurité nationale» est invoquée comme justification, quel que soit le bien-fondé de cette décision.

La paranoïa du gouvernement américain est alimentée par son isolement mondial à l’égard de la guerre israélo-palestinienne, conjointement avec une désapprobation croissante dans son pays. À l’ONU, les États-Unis ont utilisé leur veto pour empêcher les cessez-le-feu, les sanctions contre Israël et même la reconnaissance symbolique d’un État palestinien, malgré le fait que le reste du monde soit virtuellement en désaccord avec lui. Le soutien inconditionnel de Washington au sionisme n’est pas négociable, bien qu’impopulaire et controversé. Les deux tiers des Américains souhaitent que le gouvernement oblige Israël à accepter un cessez-le-feu, mais ce sentiment est ignoré.

Sur les campus universitaires américains, les organisations juives travaillent en tandem avec le gouvernement fédéral pour utiliser les lois antiterroristes draconiennes qu’elles ont contribué à élaborer afin d’encadrer les étudiants exprimant leur indignation face au rôle de notre gouvernement dans le meurtre massif et gratuit de femmes et d’enfants en tant que terroristes parrainés par l’étranger.

Depuis le 7 octobre, des responsables du département d’État démissionnent régulièrement en signe de protestation, affirmant qu’ils ont perdu leur crédibilité morale lorsqu’ils cherchent à diriger les armées de jeunes ONG de gauche pro-américaines à travers le monde, en raison de leur consternation et de leur désillusion face à l’hypocrisie apparemment paradoxale de Washington, visant à faciliter le génocide le mieux documenté de l’histoire.

Les jeunes gens naïfs, endoctrinés à croire à la doctrine Obama des droits de l’homme de l’empire américain, réalisent maintenant qu’ils ont été trompés. La perte des élites de demain avec des arrestations massives et des passages à tabac soutenus par la police à Yale, Columbia, NYU et d’autres institutions de l’Ivy League où la classe dirigeante du système est formée, tout cela a semé les graines d’une future crise pour le régime.

À l’origine de l’illibéralisme paniqué au sein de l’ordre libéral, la Chine, l’Iran, la Corée du Nord et la Russie utilisent la mainmise sioniste sur Washington pour commencer à améliorer rapidement leur propre réputation aux dépens de la position diplomatique des États-Unis. Les taux d’approbation de la Chine et de la Russie augmentent partout dans le monde, en partie grâce à leur position dure à l’égard d’Israël, à leur volonté de légitimer le Hamas et à leur leadership dans la défense d’un État palestinien.

Dans ce contexte, le moment choisi pour la visite de Blinken en Chine suggère une arrière-pensée non articulée dans les communiqués de presse. Le secrétaire d’État, qui se présente en Israël comme un juif plutôt que comme un Américain, a rendu visite à Xi Jinping le même jour où une délégation de membres du Fatah et du Hamas se trouvait à Pékin pour entamer des discussions sur la création d’un front uni. La Chine et la Russie ont travaillé assidûment à l’unification des Palestiniens en une seule entité politique, ce qui, si elle se concrétise, pourrait forcer la création d’un État palestinien, que cela plaise ou non à l’Amérique et à Israël. Les menaces de Blinken et de Janet Yellen n’ont jusqu’à présent pas réussi à dissuader cet effort.

Le soutien ne se limite pas à la diplomatie. La Russie, la Corée du Nord et la Chine ont fourni un soutien militaire et économique à la résistance pro-palestinienne, principalement en refusant les demandes de la secrétaire au Trésor Yellen d’aider à isoler l’Iran et en rejetant l’ordre de Blinken de forcer l’Iran, les Houthis et d’autres acteurs régionaux à cesser leurs attaques contre Israël.

En novembre dernier, la CIA a déclassifié des renseignements révélant que des conseillers militaires russes s’apprêtaient à fournir une formation au Hezbollah pour contrer la suprématie aérienne d’Israël. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une source crédible, les services de renseignement ukrainiens continuent de soutenir que Wagner a contribué à entraîner le Hamas aux tactiques des forces spéciales et à la guerre des drones lors de son incursion du 7 octobre. Il est désormais de notoriété publique que le Hamas est armé d’armes nord-coréennes, mais ce qui a suscité moins de commentaires, ce sont les armes récemment fabriquées en Russie et en Chine auxquelles Tsahal continue de se heurter sur le champ de bataille. Jusqu’à présent, les analystes de politique étrangère émettaient l’hypothèse que ces armes avaient abouti à Gaza via des ventes d’armes à l’Iran, mais le fait que la Russie et la Chine ont considérablement accru leur coopération militaire avec Téhéran depuis que les tensions avec Israël se sont accrues suggère qu’exercer une pression particulière sur les sionistes ne relève pas d’un retour de flamme irréfléchi, mais fait partie d’une grande stratégie visant à frapper le véritable cœur de l’empire américain.

À première vue, la Russie et la Chine ne gagnent rien dans leur bras de fer avec Washington au sujet de l’Ukraine et de Taiwan en soutenant les Palestiniens et les Iraniens contre Israël. Israël a déployé des efforts considérables pour rester officiellement neutre dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, en grande partie par crainte de représailles russes via sa base en Syrie. Historiquement, Vladimir Poutine a recherché des relations chaleureuses avec la communauté juive de Moscou et de Saint-Pétersbourg, ainsi qu’avec Benjamin Netanyahou lui-même. À propos de Pékin, Netanyahou recherche traditionnellement des relations économiques amicales, s’attirant même de rares reproches de la part de Washington pour sa trop grande confiance.

Ces dernières années, ces liens ont été rompus. Israël s’est éloigné économiquement de la Chine, préférant l’Inde pour ses partenariats commerciaux. La Russie semble avoir renoncé à toute relation avec Israël et neutralise désormais l’avantage stratégique d’Israël en fournissant à l’Iran des chasseurs de cinquième génération et des armes anti-aériennes modernes.

Mais Israël n’est pas, et ne se considère pas comme un État-nation, comme le font la plupart des États-nations. Le gouvernement israélien considère qu’il est le représentant de tous les juifs du monde, tous ceux qui remplissent automatiquement les conditions requises pour obtenir la citoyenneté israélienne sur la seule base de leur ascendance juive, peu importe d’où ils viennent ou s’ils ont des liens avec le Moyen-Orient. En clair, les gouvernements américain (la moitié du cabinet Biden est juif), ukrainien (qui a un Premier ministre et un président juifs) et Israël devraient être considérés comme une seule entité juive transnationale, et il est évident que les pays étrangers les perçoivent comme une seule et même entité juive transnationale. Si ce calcul est vrai, la Russie et la Chine peuvent bénéficier du meilleur rapport coût-bénéfice géopolitique individuel en contribuant aux attaques politiques, militaires et économiques contre le pays auquel la communauté juive du monde prête l’allégeance la plus sentimentale.

Il est prouvé que les planificateurs politiques à Moscou et à Pékin le comprennent. Quatre mois avant l’interdiction de TikTok, l’envoyé américain pour la lutte contre l’antisémitisme, Aaron Keyak, avait exprimé sa crainte que les Chinois puissent utiliser l’application pour promouvoir le sentiment anti-israélien et discréditer les institutions américaines en soulignant le rôle que jouent les juifs en leur sein.

Les craintes de Keyak ne sont pas sans fondement. Ces dernières années, des célébrités, des universitaires, des journalistes et des représentants de l’État chinois ont commencé à discuter ouvertement du pouvoir juif comme du langage caché nécessaire pour comprendre pourquoi l’Amérique et ses États vassaux libéraux se comportent comme ils le font. Un long article dans la version chinoise du journal Global Times intitulé «Les juifs contrôlent-ils les États-Unis ? Quelle est leur puissance dans les pays occidentaux ?» détaille méticuleusement la surreprésentation déséquilibrée des juifs dans les médias, la politique, la finance et la culture d’Amérique, de France, d’Allemagne et de Grande-Bretagne.

Il n’y a pas de tabou sur ce sujet en Chine comme en Amérique et en Europe occidentale, où l’expression sur de tels sujets conduit à l’ostracisme et à l’emprisonnement. À la suite de l’assaut du 7 octobre, l’ancien rédacteur en chef influent du Global Times, Hu Xijin, a écrit sur Weibo : «Certains d’entre nous ne devraient pas être influencés par une opinion publique dominée par les juifs et les Américains». Dans un autre cas, la Télévision centrale de Chine (CCT) a présenté un reportage soulignant que les juifs, qui représentent 3% de la population, détiennent la majeure partie des richesses américaines. Un ancien ambassadeur chinois interviewé dans le même segment a poursuivi en affirmant que, d’après son expérience, les États-Unis et l’Occident sont sous l’emprise d’un «bloc juif».

Les rapports abondent sur les internautes chinois patriotes qui critiquent les films américains sur l’Holocauste, souvent avec des commentaires les qualifiant de propagande ou faisant référence à Israël comme au véritable nazi. Lorsqu’un responsable du Parti communiste a accepté de rencontrer Janet Yellen dans l’espoir d’un «dégel» en août 2023, une avalanche d’utilisateurs chinois des médias sociaux a attaqué avec colère le commentaire cordial du responsable à propos de sa conversation avec Yellen avec des messages la qualifiant de «Shylock» et des rappels sur la famille juive Sassoon qui avait joué un rôle central dans le déclenchement des guerres de l’opium anglo-chinoises.

Les responsables de l’Union européenne ont commencé à se plaindre d’antisémitisme depuis que les ambassadeurs chinois, fatigués de leurs conférences sur la prétendue persécution des Ouïghours, ont commencé à répondre avec des images de ce qu’ils aident Israël à faire à Gaza. Cela a blessé des personnalités qui accusent régulièrement la Chine et la Russie de génocide, comme le français Raphael Glucksmann, qui est en tête de la liste présidentielle du Parti socialiste mais suscite un rejet massif des électeurs, parce qu’il a refusé de condamner moralement le comportement d’Israël à Gaza dans des termes similaires.

Dans le cas de la Russie, la situation est plus complexe. Selon la vision de Poutine du nationalisme civique, les 1,5 million de juifs russes en Israël gardant leur citoyenneté russe pourraient constituer une cinquième colonne potentielle sur laquelle le Kremlin pourrait s’appuyer. Douze ans après que Poutine ait exposé pour la première fois cette vision du monde, ses convictions se sont révélées infondées.

Depuis le début de sa présidence jusqu’en 2014 (année de l’annexion de la Crimée), Poutine a cherché à se présenter comme un allié des juifs et a cultivé un cercle de milliardaires juifs, même si cela a également coïncidé avec une campagne anti-corruption qui a conduit à ce qu’un vaste nombre d’oligarques juifs se retrouvent emprisonnés, meurent dans des circonstances mystérieuses ou font défection vers l’Occident. Rétrospectivement, on pense maintenant que les ouvertures de l’ancien agent du KGB envers les riches juifs qui dirigeaient la Russie pendant les années Eltsine étaient un plan machiavélique visant à les dépouiller de leur pouvoir et à restaurer le pouvoir des Siloviki.

Il est impossible de savoir exactement ce que pense Poutine aujourd’hui, mais nous savons que les juifs russes n’aiment ni lui ni la Russie. Une enquête menée en 2022 a révélé que 70% des juifs russophones en Israël soutiennent l’Ukraine dans la guerre, même si le gouvernement israélien reste officiellement neutre.

Un sondage distinct auprès des juifs russophones qui ont déménagé en Israël entre 1988 et 2017 a révélé que seulement 2% d’entre eux exprimaient leur sympathie pour la Russie dans la guerre en Ukraine, tandis que 22% supplémentaires déclaraient ne se soucier ni de la Russie ni de l’Ukraine. Cette antipathie n’est pas uniquement due à la guerre entre la Russie et l’Ukraine : une enquête distincte sur ce groupe démographique réalisée en 2017 a révélé des niveaux de sentiments chaleureux tout aussi bas envers leur terre natale.

Cette dynamique s’est manifestée lorsque Poutine a été contraint de choisir entre l’Amérique et l’OTAN ou la Russie, où certains des alliés juifs les plus proches de Poutine l’ont trahi. En 2022, le grand rabbin de Moscou et leader de la communauté juive Pinchas Goldschmidt, qui entretenait auparavant des liens étroits avec le Kremlin, a surpris Poutine en déclarant son soutien à l’Ukraine dans la guerre et l’émigration. En 2023, le gouvernement russe a classé le rabbin Goldschmidt comme agent ennemi. Une part importante des juifs a quitté la Russie depuis le début du conflit. Lorsque le haut fonctionnaire du gouvernement Anatoly Tchoubais a quitté la Russie pour Israël après le début de la guerre, Poutine s’est moqué de lui en le qualifiant de «Moshe Israelevich».

Washington et Bruxelles ont ciblé plusieurs milliardaires juifs en Russie avec des sanctions depuis le début de la guerre, très probablement par projection, en supposant qu’ils seraient en mesure d’opposer leur veto à la décision militaire de Poutine ou de renverser son gouvernement, comme cela se produirait dans une démo-ploutocratie libérale. Pari raté. Le seul résultat de ces sanctions a été d’affaiblir davantage financièrement les oligarques juifs en Russie, ce qui a conduit l’Occident à faire marche arrière en commençant à lever les sanctions contre les milliardaires juifs tels que Mikhaïl Friedman et Petr Aven.

Les juifs restés à Moscou et à Saint-Pétersbourg, qui sont bien plus libéraux et anti-Poutine que le Russe typique, sont restés d’un silence assourdissant sur la guerre. Dans une interview accordée au Times of Israel en avril 2022, les dirigeants de la communauté juive qui reste en Russie et en Biélorussie ont fortement laissé entendre qu’ils soutenaient l’OTAN et l’Ukraine dans la guerre, mais qu’ils s’engageaient dans un «exercice d’équilibre» par crainte d’être pris pour cible. À la question de savoir si les juifs devraient quitter la Russie, un expert israélien de l’ex-Union soviétique a récemment répondu en comparant le pays à l’Allemagne immédiatement après l’ascension d’Hitler au Führerdom, en leur disant de partir le plus tôt possible : «Qu’attendez-vous ?!»

On pourrait supposer que le Kremlin aurait contrecarré au moins un certain soutien juif en Ukraine en exagérant l’influence idéologique des bataillons de hooligans de football tatoués de croix gammée prenant leurs ordres du gouvernement civil juif de Kiev. Nous voyons des personnalités russes lutter pour maintenir ce récit vivant au milieu de la réalité d’un soutien juif mondial uni à l’Ukraine. Sergueï Lavrov accusant Volodymyr Zelensky d’être un néo-nazi, tout en accusant également Adolf Hitler d’être juif et en concluant que les nazis les plus fervents sont généralement juifs, témoigne de la faiblesse de la contradiction discursive juif-nazi-OTAN.

Mais certains changements dans le discours russe sont plus subtils et plus efficaces. En janvier dernier, le ministère russe des Affaires étrangères s’est plaint du fait que l’Allemagne se contentait de reconnaître le statut de victime juive de la Seconde Guerre mondiale, tout en ignorant tous les autres groupes ethniques, en particulier les Russes slaves. Comme en Tchéquie et en Pologne, le récit nationaliste russe sur la Seconde Guerre mondiale se concentre principalement sur les souffrances des Slaves aux mains de l’Allemagne, ce qui entre directement en conflit avec l’obsession des États-Unis et de l’OTAN pour les souffrances des juifs.

L’évolution de Poutine pendant 25 ans, de réformateur libéral pro-juif et pro-israélien candidat à l’adhésion à l’OTAN à leader vocal d’un ordre mondial anti-américain naissant, a fini par faire de la Russie une force antisioniste clé au Moyen-Orient, un rôle qu’elle jouait autrefois, dans les années 1960 et 1970, lorsque l’Union soviétique soutenait le nationalisme arabe.

Cette position a été un énorme succès pour la Russie. Le conflit en Israël a contraint l’Occident à réorienter ses transferts d’armes vers l’État sioniste bénéficiant d’un traitement préférentiel par rapport à l’Ukraine. La nécessité de subventionner et d’armer les forces israéliennes a conduit à une accalmie de six mois dans l’aide américaine à l’Ukraine, qui n’a été corrigée que récemment. Certains Ukrainiens ont exprimé leur mécontentement à l’égard de leurs bienfaiteurs américains, se demandant pourquoi l’armée de l’air américaine intercepte des missiles iraniens se dirigeant vers Israël mais refuse de fournir un tel service à l’Ukraine.

Dans le Pacifique, le blogueur militaire Jordan Cohen a écrit sur «War On The Rocks» que la nécessité de soutenir Israël nécessite un commerce fonctionnel avec Taïwan.

En d’autres termes, la Chine et la Russie soutiennent de fait à fond les forces antisionistes au Moyen-Orient dans le cadre d’une forme de realpolitik.

Si nous devons être honnêtes, la seule école de politique étrangère qui aurait pu prédire que l’Occident abandonnerait tout pour se battre pour une petite nation sans valeur stratégique objective est l’école dite «antisémite».

Les dernières semaines d’activité de Washington ont été particulièrement déséquilibrées : expansion de la surveillance de la FISA, 95 milliards de dollars d’armes pour Israël et l’Ukraine, répression violente des manifestations pacifiques contre Israël, interdiction soudaine d’une application de réseau social utilisée par 150 millions d’Américains, et ainsi de suite.

Cela ne ressemble pas à un plan bien pensé. Peut-être que Xi et Poutine ont enfin découvert la phobie de Washington : non pas la menace d’une guerre nucléaire, ni la dédollarisation, mais l’isolement du sionisme et, par extension, de la communauté juive.

Chaque frappe sur ce talon d’Achille semble provoquer des réflexes spastiques qui pourraient accélérer la disparition de l’Amérique si elle continue.

source : The Unz Review via Entre la Plume et l’Enclume