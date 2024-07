«Gaza depuis le 7 octobre», le film d’Aymeric Caron dont vous ne sortirez pas indemne

« Gaza depuis le 7 octobre » est une collection d’images vidéo témoignant du génocide dont Israël se rend actuellement coupable dans la bande de Gaza. Le député de La France Insoumise avait fait diffuser ce documentaire le 29 mai dernier à l’Assemblée nationale. Seuls une dizaine de parlementaires s’étaient alors donné la peine de le visionner. Le voici aujourd’hui en accès libre.

En 1944, en Pologne, on pouvait dire qu’« on ne savait pas ». En 1994, au Rwanda, on savait, mais on ne voyait pas. En 2024, à Gaza, tout est filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux, mais les médias n’en parlent pas. Alors, contre l’aveuglement volontaire de la France, du Canada et de l’Occident en général, qui condamne du bout des lèvres tout en poursuivant ses livraisons d’armes à Israël, le député LFI Aymeric Caron a décidé de rassembler les preuves audiovisuelles du génocide que les journalistes et les habitants de Gaza relayent depuis des mois.

Aymeric Caron et son équipe ont sourcé, trié et daté ces documents, pour en faire un film. « Gaza depuis le 7 octobre » est une plongée dans l’horreur et la barbarie – sioniste – fasciste la plus crue. Pourtant, le film n’est rien d’autre que le fidèle reflet de la réalité que vivent les habitants de la bande de Gaza depuis des années.

Ce film doit être vu et partagé le plus largement possible, jusqu’à ce que la pression citoyenne soit suffisamment forte pour obliger les dirigeants bourgeois à mettre fin à leur soutien criminel à l’État israélien raciste et fasciste. Jusqu’à, aussi, ce que les commanditaires et les exécutants de ce génocide soient traînés devant la justice internationale et payent enfin le prix de leurs actes.

POUR VISIONNER L’HORREUR : cinemutins.com/gaza-apres-le-7-octobre/watch/2034