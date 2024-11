RADIO CANADA ÉVITE LES VRAIS RAISONS

En 1940, Les Palestiniens

Sont sous la protection

De l’Empire Britannique.

Les Palestiniens sont

Nos héros!

Quel peuple courageux!

En 1947, ON les abandonne

Et ON salut le nouvel État d’Israël.

Et ON renie État de la Palestine.

Le Canada, est d’accord.

Et ON arme Israël.

Et ON isole la Palestine.

En 1946 les Juifs étaient les terroristes.

En 1947 les Palestiniens étaient les terroristes?

Radio Canada change de cibles… aussi ?!?

La propagande embarque à fond.

Il y a les méchants et il y a les bons.

C’est comme ça …

Surtout, aux Olympiques 2024 !

Israël n’a pas de médailles

Mais toute l’attention médiatique ?!?

John Mallette

Le Poète Prolétaire