La dernière grande boucherie au Moyen-Orient fait partie de la Marche de la guerre généralisée

Déclaration de la tendance communiste internationaliste

La guerre menée par le Hamas est due à des motivations intérieures et internationales étroitement liées :

Le retrait de l’Autorité nationale palestinienne d’Abou Mazen (PNA), un organe corrompu et incompétent qui s’inscrit avec l’État israélien, et qui est maintenant fortement discrédité au sein de la population palestinienne, donnant au Hamas un leadership exclusif dans la lutte contre l’État israélien. La poursuite de la voie ouverte par les accords d’Abraham de 2020, qui voient (ou ont vu) des négociations en cours entre l’Arabie saoudite et l’Arabie saoudite, et où l’ANP a également participé. Les accords d’Abraham se sont produits entre les pays sunnites et les Israéliens, et le Hamas se sent ainsi isolé, craint de ne plus recevoir d’aide financière de Riyad et du Qatar. Plus généralement, l’objectif du Hamas est d’impliquer les États arabes dans une sorte d' »alliance sainte » contre l’État hébreu : un front arabe (Égypte, Syrie et Liban) en contraste avec le pacte entre les pays d’Israel et certains pays arabes (les Émirats et Bahrein) avec la perspective d’une Europe, y compris l’Arabie saoudite.

En outre, il est important de noter qu’une action de ce poids dépend de l’Iran et des ayatollahs, c’est-à-dire un front anti-européen, anti-OTAN et impérialiste anti-américain. Ce qui signifie jeter du carburant sur le feu de la guerre en Ukraine : tout est lié entre eux dans le carnage de la guerre que les impérialismes «occidentaux» et «orientaux» mènent.

L’Iran a tout intérêt à faire de la région un théâtre de guerre contre l’État hébreu, à la fois pour affaiblir son ennemi numéro un, et pour forcer ses alliés historiques (Russie, Chine et Corée du Nord) à soutenir Téhéran dans sa stratégie régionale, même si cela n’est pas réaliste à l’heure actuelle.

Les médias occidentaux pointent du doigt la barbarie djihadiste, mais « oubliez » ou minimisez la discrimination, l’oppression et la violence perpétrées par la classe dirigeante israélienne contre le prolétariat palestinien, même lorsqu’ils sont citoyens israéliens. Récemment, la violence s’est accrue sous l’influence de l’extrême droite religieuse, un partenaire de premier plan du gouvernement de Netanyahou.

N’oublions pas que le Hamas était à l’origine soutenu par Tel-Aviv pour contrer le Fatah de Yasser Arafat et les formations armées de « gauche » de l’OLP. Quant aux Taliban, comme pour l’EI – tous deux « parrainés » à leur époque par les États-Unis – l’impérialiste « sorcier » a perdu le contrôle des « monstres » de sa propre création qui renforcent maintenant les rangs ennemis. Le chien est en train de mordre les mains de ceux qui l’ont nourri.

La classe dirigeante a toujours tenté de diviser et de s’opposer aux différents segments de la classe ouvrière selon des lignes « ethniques-nationales », une pratique poussée à l’extrême par le nazisme. Cela est également vrai dans l’État prétendument « démocratique » israélien, où la classe ouvrière d’origine palestinienne est opprimée, harcelée et exploitée sous les formes les plus brutales et les plus « primitives », comme c’est le cas pour les travailleurs migrants du monde entier. La bande de Gaza est une prison à ciel ouvert, que l’État israélien prive souvent de l’eau, de l’électricité et du gaz, et où les soins de santé sont extrêmement différents : en bref, où la grande majorité des personnes sont contraintes de souffrir de conditions de vie inhumaines.

Cependant, même en Israel, il existe une classe ouvrière israélienne, que la guerre actuelle expose encore plus à l’intoxication nationaliste et belliciste, précisément comme de l’autre côté, la classe ouvrière palestinienne est injectée avec le poison idéologique de la propagande islamiste, au point de la mettre entre les mains de l’impérialisme des ayatollahs.

Ainsi, la classe ouvrière des deux côtés est poussée à massacrer des populations sans défense et se permet d’être massacrée pour mener une soi-disant « guerre sainte » ou défendre une prétendue « démocratie », en réalité pour l’intérêt de l’opposition aux bourgeoisies, qui ne peuvent perpétuer leur domination que par l’oppression, l’exploitation et le sang du prolétariat. Le fait que, historiquement, le nombre de Palestiniens morts dans la répression et les raids israéliens est beaucoup plus élevé que celui des victimes de la bourgeoisie islamiste – le Hamas – ne rend pas ce dernier moins meurtrier ou plus excusable que la bourgeoisie israélienne.

Les guerres entre la classe dirigeante – c’est-à-dire aujourd’hui les capitalistes – sont toujours des guerres contre les travailleurs salariés : exploités, blessés et tués bien de manière systématique sur le lieu de travail en temps de paix; encore plus exploités et tués en gros en temps de guerre, lorsque les conflits entre les patrons, leurs crises et leurs intérêts économiques ne peuvent être résolus qu’avec des armes.

Chaque guerre révèle la véritable nature des partis politiques et des syndicats qui prétendent être du côté de la classe ouvrière. En s’alignant pour soutenir telle ou telle faction capitaliste au nom du droit présumé aux peuples à l’autodétermination, les guerres révèlent toute illusion que la social-démocratie représente la classe ouvrière. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre, qu’il n’y a pas eu de guerres de libération nationale progressives à l’époque actuelle. N’importe quel nouvel État ne serait qu’une autre prison pour la classe ouvrière, un outil pour permettre à une faction de la bourgeoisie mondiale d’opprimer son « propre » prolétariat, sans partager le fruit de cette oppression avec d’autres factions de la bourgeoisie mondiale. Se réjouir obscènement des massacres perpétrés par le Hamas, c’est partager la logique meurtrière de la bourgeoisie palestinienne, une attitude qui se reflète dans le respect de la dévastation causée par l’État israélien : les deux sont tout aussi criminels.

L’appui à l’erreur mortelle des luttes dites de libération nationale n’empoisonne pas seulement les formations engendrées par la Troisième Internationale dégénérée (Stalino-Maoisme, trotskysme, etc.), mais aussi les secteurs de l’anarchisme et même ceux qui, à tort, prétendent être internationalistes. La guerre en Ukraine et, aujourd’hui, en Palestine-Israel en est une preuve.

Dans ce contexte, l’argument fondamental de l’unité de classe par tous les secteurs de la classe ouvrière – contre la bourgeoisie, ses États, ses alignements impérialistes – indépendamment de l’origine « nationale » de ses éléments constitutifs, est encore plus valable. Nous sommes bien conscients que, dans un contexte comme celui israélo-palestinien, il est très difficile de le faire. Mais il n’y a pas d’autre moyen d’éviter de devenir un fourrage à canon pour une ou une autre faction du capitalisme, qu’il soit « démocratique » ou réactionnaire, séculier ou religieux. Tous les capitalistes sont des ennemis également mortels de la classe ouvrière, qui ne devraient pas verser une goutte de sang pour ceux qui les exploitent, et encore moins pour leurs objectifs national-impérialistes.

Accepter ce point de vue est la première étape fondamentale pour commencer la lutte contre les guerres de la classe capitaliste. Nous devons commencer par nos patrons « propres », car le principe révolutionnaire selon lequel « l’ennemi principal est à la maison » est toujours valable. Cette lutte doit commencer sur le lieu de travail, où se déroule l’exploitation qui alimente le mode de production capitaliste, et donc la société bourgeoise. Il s’agit d’une lutte contre l’ennemi ouvert – les patrons – et les faux amis, principalement les syndicats et les partis politiques de « gauche » qui limitent les luttes des travailleurs dans le cadre juridique du système, les sapant au point de les étouffer.

De la même manière, quiconque ne soutient que les travailleurs palestiniens et ignore la classe ouvrière israélienne, saute de la poêle dans le feu. Ils pensent que le premier qui s’entretue avec le second n’est pas important parce que le second n’est qu’un esclave de la politique ultranationaliste de son gouvernement. Mais la classe ouvrière palestinienne, à son tour, est sous le culminant d’un groupe de capitalistes qui n’hésitent pas à se ranger de l’impérialisme des ayatollahs : l’un des dirigeants les plus vicieux lorsqu’ils traitent de l’opposition interne. Ainsi, les deux groupes de travailleurs sont piégés dans la logique du capitalisme, du nationalisme et de l’impérialisme, où la guerre est la seule solution et non la libération de l’esclavage salarial.

Après des décennies d’attaques capitalistes, la classe ouvrière mondiale est encore ébranlée, luttant encore pour relever la tête, désorientée et confuse par les bouleversements matériels avec lesquels elle a été frappée (restructuration, mondialisation, précarité, etc.) et par le coup idéologique ressenti par l’effondrement du capitalisme d’État dans l’ex-URSS : le pays qui, beaucoup se sont trompés de croire, représentaient l’alternative socialiste au capitalisme.

Mais la véritable alternative existe vraiment. En effet, il s’agit d’une alternative vitale, étant donné les dangers de guerres localisées se transformant en une guerre généralisée qui détruirait l’humanité ou, de même, par une catastrophe climatique qui se profile à l’horizon.

Une fois que les masses ouvrières se seront débarrassées de leur peur et de leur résignation et ont redécouvert leur propre voie de lutte des classes, les petites avant-gardes révolutionnaires d’aujourd’hui seront en mesure de grandir et de nouer des liens avec les secteurs les plus combatifs et les plus conscients de classe du prolétariat, pour forger l’instrument politique indispensable pour vaincre cette société sanglante et inhumaine : le parti de la révolution mondiale.

Le communisme ou la barbarie

Tendance communiste internationaliste

11 octobre 2023