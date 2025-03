LE COVID – CINQ ANS APRÈS – LA DICTATURE MÉDIATIQUE AU SERVICE DU POUVOIR (Bock-Côté)

74 Views

Inutile de commenter le discours entendu de Monsieur Bock-Côté, hier encore chasseur de « complotistes » qui, cinq années après le délire médiatique covidien, après la dictature gouvernementale mondiale (OMS), après le confinement et le couvre feu totalitaire des administrations qui imposaient leurs mantras et leur « vérité » officielle, indiscutable. Après des années de despotisme des entreprises qui dispensaient leurs couteux « vaccins » non validés à nos enfants… voici, le journaliste Bock-Côté qui proclame son mea culpa en ces termes : « Pendant la pandémie de COVID les chroniqueurs, comme moi, ont marché docilement aux ordres du pouvoir et ont imposé les fausses vérités de l’État« . Visionnez son témoignage.

