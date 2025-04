LEGAULT COUPE EN SANTÉ

85 Views

Quoi de neuf! Qui va l’arrêté? Il va vous enlever aussi, le droit de grève. Le fascisme s’installe et tout le monde est endormi.

Les syndicats ont été achetés, donc, arrangez-vous par vous-mêmes. Il n’y a même plus d’opposition!

Plus de système de santé, plus de syndicats, même vos enfants sont pris en charge par l’état. Que voulez-vous de plus? Tous marchez sur des roulettes pour le 1%… Et vous?

Elon Mosk fait la loi aux USA. La vie est belle, pour certains. On avance en arrière à cent à l’heure quoi qu’en disent nos (Leaders Canadiens?) , on suit les Américains, donc, la classe ouvrière va disparaître.

Personne ne veut se battre pour préserver nos acquis. Tout augmente sauf NOS acquis? Vous n’achetez pas assez de billets de loteries. C’est une taxe volontaire, vous savez. Peut-être que… .

Mais, en même temps, les services essentiels (Sécurité Social) ne sont PAS reconnu dans le domaine de la santé? Car, le ministre peu se défendre en utilisant le dossier « Service essentiels. »

John Mallette

Le Poète Prolétaire