L’ONU dénonce à nouveau le génocide des palestiniens

👁‍🗨 Tapis rouge pour les génocidaires

Par Story Ember Legaïe , le 5 avril 2025.

Francesca Albanese de l’ONU dénonce sans fard.

Francesca Albanese, rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, dit ce que les responsables occidentaux n’osent pas admettre :

Ce n’est pas une guerre. C’est un génocide. Et le monde en est témoin en direct, en toute connaissance de cause et avec une complicité délibérée.

“Ce qui se passe à Gaza n’est pas une guerre mais un génocide, et les vies des Palestiniens ne sont pas préservées”.

Voilà un langage des plus clairs et accablants d’une responsable de l’ONU à ce jour, et pourtant, il est passé sous silence, ignoré, manipulé. Les gouvernements occidentaux ne se contentent pas de protéger l’occupation israélienne, ils l’arment, la financent et la justifient.

“Ces dirigeants estiment qu’il est plus important de protéger Netanyahou que de faire respecter le droit international ou de protéger les Palestiniens”.

À Rafah, où les charniers constituent aujourd’hui le nouveau visage de la ville, les médecins sont délibérément pris pour cible. Les preuves sont là, mais, comme le note Mme Albanese, elles sont dissimulées.

“L’armée israélienne n’est soumise à aucune restriction ni à aucune obligation de rendre des comptes lorsqu’il s’agit de tuer des Palestiniens”.

Ce n’est pas seulement de l’impunité. C’est un permis de tuer.

Que dire des démocraties occidentales, qui font étalage de leurs mythes de liberté et de justice ? Albanese dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas :

“Les libertés sont bafouées en Occident, et nous devons nous révolter contre le système qui détruit les libertés civiques et la vie des civils”.

Songez-y. Un fonctionnaire des Nations unies appelle à la révolte, non seulement contre le génocide, mais contre la structure mondiale qui le permet et le soutient.

C’est l’heure du changement. Le mensonge est en train de voler en éclats. Et pourtant, les Palestiniens sont toujours massacrés.

Ne les laissons pas leurs corps et leurs noms tomber dans l’oubli. Parlons. Dérangeons. Refusons le silence.

La révolution n’est pas une métaphore.

SOYONS REBELLES, DÉFIONS L’ORDRE

DEVENONS INGOUVERNABLES

