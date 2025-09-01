 L’arbre d’Ilan Halimi qui cache la forêt du déracinement des Palestiniens 

98 Views

Par Karl Serfaty

Cette semaine, on a assisté à un battage médiatique sur l’abattage de l’arbre planté à Épinay-sur-Seine en mémoire d’Ilan Halimi.

L’arbre avait été planté en 2011, cinq ans après l’assassinat du jeune homme par le gang des barbares. Ces malfaiteurs avaient enlevé Ilan Halimi à Paris, avant de le séquestrer et de le torturer à mort. Le gang des barbares estimait que sa famille étant juive, elle avait les moyens de payer une rançon.

Ainsi, ce sont les stéréotypes antisémites les plus nauséabonds qui ont mené à l’assassinat d’Ilan Halimi: les juifs seraient riches et contrôleraient le monde, en particulier la finance.

Toute la classe politique française, indignée, a, à juste titre, dénoncé l’abattage de cet arbre rendant hommage à Ilan Halimi.

«Abattre l’arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c’est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n’en sera rien : la Nation n’oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine», a écrit sur X le président Emmanuel Macron.

Les médias français, en particulier les chaînes d’information en continu, ont consacré plusieurs heures de débat à cet acte de vandalisme antisémite.

En revanche, ces mêmes médias ont observé un silence total à propos de l’abattage de centaines d’arbres commis, au même moment, par les colons sionistes en Cisjordanie, ce gang des Barbares israéliens qui séquestrent, terrorisent et spolient, depuis 80 ans, des millions de Palestiniens, pour se conformer à leur récit mythologique sioniste selon lequel la terre de Palestine serait une terre sans peuple.

En effet, dans le village d’al-Mughayy, dans le centre de la Cisjordanie, des centaines d’arbres palestiniens ont été déracinés par les colons, à l’aide de bulldozers arborant le drapeau israélien, en présence de l’armée israélienne.

Abdelatif Mohamed Abou Aliya, un agriculteur de cette commune proche de Ramallah, a raconté à l’AFP avoir perdu des oliviers «de plus de 70 ans» sur l’équivalent d’un hectare de terre. «Ils les ont complètement déracinés et rasés, sous des prétextes fallacieux».

Comme l’a rapporté un photographe de l’AFP, « la terre de plusieurs champs situés autour du village a été retournée, et des oliviers gisent au sol ».

« L’objectif est de contrôler et de forcer les gens à émigrer», a commenté Ghassan Abou Aliya, responsable d’une association agricole locale, «c’est le début et cela va s’étendre à toute la Cisjordanie».

Ainsi, pour déraciner les Palestiniens de leur terre, les colons sionistes procèdent à l’abattage de leurs arbres.

Gaza détient le record mondial du nombre d’amputés parmi les mineurs, rapporté à la population. La Cisjordanie s’apprête à battre le record d’arbres déracinés par les colons sionistes. Le gang des Barbares israéliens se livre non seulement à l’amputation des membres inférieurs des Palestiniens, mais également à l’abattage de leurs arbres.

À Gaza, les palestiniens sont fauchés en pleine prime enfance. En Cisjordanie, les arbres centenaires sont abattus pour tenter de vider la Palestine de sa subsistance, de ses racines culturelles millénaires.

À Gaza, l’État nazi d’Israël contraint la population à déserter son habitation. En Cisjordanie, il désertifie les terres par l’abattage des arbres pour entraîner par la force l’expulsion des agriculteurs palestiniens.

Les colons sionistes ont beau abattre des arbres, la Palestine libre demeure gravée dans le marbre.

Les colons sionistes ont beau couper le tronc, les branches et les feuilles des arbres de la Palestine, en revanche ils ne parviendront jamais à détruire les racines de la nation palestinienne.