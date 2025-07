Pourquoi Macron fait appel à la guerre (vidéo 4’51)

https://mai68.org/spip3/spip.php?article4316

Enregistré sur France 2 le 13 juillet 2025 au 20h

Préliminaire 1 : La France ne peut pas être attaquée à cause de son parapluie nucléaire.

Préliminaire 2 : La Russie n’a nulle envie de s’en prendre militairement à l’Europe ou à la France. L’existence-même des accords de Minsk en 2014-2015 le prouve, où la Russie acceptait que le Donbass continue de faire partie de l’Ukraine à la condition que les « russophones » du Donbass ne soient pas traités comme des sous-hommes par l’Ukraine. Les accords de Minsk ont d’ailleurs été trahis par les Occidentaux, PAS par la Russie comme l’ont avoué Merkel et Hollande. Voici la preuve :

Alors, pourquoi Macron fait-il appel à la guerre ?

1°) La peur : les gens ne se révoltent pas en temps de guerre. « Il n’est rien de tel que le son du canon pour couvrir le chuchotement des mutins » disait Bourgeon.

2°) Le profit : augmenter les dépenses militaire profitera aux capitalistes du complexe militaro-industriel.

Macron ira-t-il jusqu’à provoquer la guerre ?

Oui, mais pas contre la Russie. Il va essayer de reconquérir les colonies qu’il a récemment perdues en Afrique

Macron montre la Russie mais vise l’Afrique

(Il n’aura jamais pas la possibilité de s’en prendre militairement à la Russie ; alors, à qui veut-il s’en prendre avec son armée « renforcée » ?)

Russie – Ukraine : La trahison d’Angela Merkel

Vous savez déjà qu’il y a eu un coup d’État nazi en Ukraine en 2014 :

Les accords de Minsk devaient donner suffisamment d’autonomie aux Républiques Populaires du Donbass en Ukraine pour qu’il n’y ait plus de problème. C’est pourquoi, malgré le coup d’État nazi de 2014, la Russie n’est pas intervenue militairement dans le Donbass.

Angela Merkel vient d’expliquer dans le journal allemand Die Zeit, le 7 décembre 2022, que le vrai but occidental des accords de Minsk était de faire en sorte que la Russie intervienne le plus tard possible dans le Donbass afin que les Américains aient le temps d’armer suffisamment les nazis ukrainiens pour la guerre.

Il s’agit d’une trahison.

Ukraine – François Hollande confirme que les Accords de Minsk n’étaient qu’une manœuvre occidentale

Dans un interview exclusive au Kyiv Independent, l’ancien président François Hollande confirme les propos de l’ancienne chancelière Angela Merkel à Die Zeit. À la question « Pensez-vous également que les négociations de Minsk visaient à retarder les avancées russes en Ukraine ? », il répond « Oui, Angela Merkel a raison sur ce point ».

