Couvre-feux contre les mineurs = punitions collectives

106 Views

https://mai68.org/spip3/spip.php?article4379

Les couvre-feux contre les mineurs sont des punitions collectives qui ne puniront en fin de compte que les innocents, les autres s’en foutent !

Dans la mesure où l’on accepte le langage du pouvoir qui consiste à dire que les émeutiers sont des « coupables » et les autres des « innocents », on peut dire effectivement que seuls les « innocents » seront privés de sortie à cause du couvre-feu. Car les émeutiers n’en sont pas à une aussi légère infraction près que de ne pas respecter l’interdiction de sortir après une certaine heure.

Les couvres-feux pour mineurs sont légaux en France ; mais, sont-ils bien dans l’esprit de la loi, puisque ce sont des punitions collectives ? Par exemple, la circulaire n°2011-111 du 1er août 2011 précise que les punitions ou sanctions collectives sont prohibées dans l’Éducation Nationale.

Un mensonge du pouvoir consiste à prétendre que ce sont les dealers qui provoquent les émeutes, alors que c’est la pauvreté. Ce mensonge avait été dénoncé par le patron des RG (Renseignement Généraux) à l’époque de Sarkozy. Ce dernier l’avait donc viré, et dissous les RG.

Article complet à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article4379

____________________________________

GAZA – Israël utilise toujours les distributions d’aide alimentaire pour son génocide (vidéo 1’23)

Tiens… les Palestiniens pleurent leurs morts ! Curieux… Ce seraient donc des êtres humains comme nous ? Cliquer sur l’image pour voir la vidéo Des milliers de Palestiniens vont vers les centres d’aides pour chercher de la nourriture. On comprend que ces pauvres israéliens bien planqués dans leurs chars d’assaut en aient peur et tirent à l’aveugle. Article complet à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article4378 _____________________________________ Retailleau veut établir un Ordre Nouveau comme Goebbels (vidéo 25 ») https://mai68.org/spip3/spip.php?article4375 L’ordre, c’est la liberté La liberté, c’est l’esclavage

La guerre, c’est la paix

L’ignorance, c’est la force Enregistré sur LCI le 20 juillet 2025 à 19h09 Cliquer sur l’image pour voir la vidéo Léo Ferré : « Le désordre, c’est l’ordre moins le pouvoir ! » Remarque de Bing : La phrase « La guerre, c’est la paix » provient du roman 1984 de George Orwell et critique la manipulation et la propagande des gouvernements totalitaires. Dans ce contexte, Orwell souligne comment les régimes utilisent des slogans paradoxaux pour contrôler la pensée et justifier des actions oppressives. Cette citation fait partie des slogans du Parti, qui inclut également d’autres concepts tels que « La liberté, c’est l’esclavage » et « L’ignorance, c’est la force », illustrant ainsi la distorsion de la vérité dans une société totalitaire. Orwell met en lumière la manière dont la peur et la répression sont utilisées pour maintenir le pouvoir. Article complet à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article4375 _________________________________________________________________________________

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip3