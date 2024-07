De la fuite dans les idées

OLIVIER CABANEL — Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche chantait l’un de mes artistes préférés, Julos Beaucarne. Lien

Prenons par exemple Gillis Patrick Flanagan.

Il est né le 11 octobre 1944 à Oklahoma City.

A l’âge de 5 ans, il est capable de démonter des appareils, et de les assembler à nouveau.

Un an après, son père à la bonne idée de lui offrir un laboratoire de chimie.

A 12 ans, il invente un détecteur de fusées guidées à distance en utilisant des pièces de rechange destinées à l’équipement d’un radio amateur. Coût de sa trouvaille 5 dollars.

Son détecteur a pu enregistrer le décollage et l’explosion des fusées et des bombes atomiques jusqu’à une distance de 13 000 km et il a reçu pour cette invention le premier prix dans le domaine de l’électronique.

Hélas pour lui, le Pentagone lui a confisqué son invention, en lui en interdisant toute utilisation.

A 19 ans, il fait partie de l’équipe du programme de vol spatial de Gemini, et travaille pour la NASA sur les ordinateurs de combat « Gemini ».

Life Magazine l’a nommé comme l’un des « cent jeunes hommes et femmes les plus importants des états-unis ». lien

Après 20 ans de recherches, il réussit à reproduire l’eau légendaire des Hunza sous la forme d’un concentré de l’énergie cristalline.

lien

Il a été nommé en 1997 scientifique de l’année par « l’association internationale pour la nouvelle science », grâce aux plus de 300 brevets qu’il a déposés. lien

Allons en France, pour rencontrer Guy Nègre.

Il est l’inventeur d’un véhicule qui fonctionne à l’air comprimé.

Il y a près de vingt ans qu’il a inventé ce moteur, et il est allé frapper à toutes les portes possibles et imaginables en France.

Sans réponse.

Alors il s’est tourné vers le groupe Indien « Tata Motors » et ils ont signé un contrat en 2007.

Aujourd’hui Tata Motors est le n°1 sur le marché des véhicules commerciaux, et le n°2 sur celui des véhicules particuliers aux Indes.

Cela représente tout de même 4 millions de véhicules.

Aujourd’hui Tata Motors et Guy Nègre, avec sa société MDI, se sont penchés vers une amélioration du moteur à air comprimé. lien

Ils ont présenté au salon de Genève 2009, l’Air Pod,.

Cette voiture, dotée d’un moteur à air comprimé est capable de transporter 3 personnes et a une autonomie de 200 km.

Elle vaut 6000 €.

Le plein du réservoir se fait en 1,30 minute et il faut compter la moitié d’un euro pour faire 100 km. lien

Dommage que notre gouvernement qui prétend s’intéresser à la défense de l’environnement et à la réduction des gaz à effet de serre n’ait pas pris en compte cette invention « zéro pollution ».

Le lecteur avisé m’objectera que pour que ce label soit respecté il faut que l’énergie électrique qui permet la recharge soit d’origine propre et renouvelable (solaire, méthane etc.), car si cette énergie est nucléaire, le terme « zéro pollution » ne serait alors plus adapté.

En attendant, le jour ou Tata va vendre en France la voiture à air comprimé de Guy Nègre, un certain Borloo va pouvoir commencer à manger sa cravate.

Mais restons dans la voiture.

Le véhicule le plus sophistiqué de Général Motors est le concept Chevrolet Volt.

Cette voiture utilise un moteur à gaz pour produire un supplément d’électricité, et les sources énergétiques sont illimitées : essence, bien sûr, mais aussi éthanol, biodiésel, méthane, ou même hydrogène.

L’inventeur de cette voiture révolutionnaire est Nigérian et s’appelle Jelani Atiyu. lien

Cet Africain de 47 ans, marié et père de deux enfants, a commencé à travailler pour Général Motors en 1997.

La récente élection du président Obama va sans nul doute, donner un sérieux coup d’accélérateur à cette invention.

Restons en Afrique pour découvrir une inventrice qui, j’en suis sûr, va déclencher la polémique.

Elle a inventé le premier préservatif « anti-viol ».

Sonette Ehlers est Sud Africaine, et a conçu un préservatif féminin dont les « épines » se plantent dans la peau du pénis du violeur lorsqu’il y a agression.

Il s’appelle RapeX.

Il faut savoir que dans son pays, il y a plus de 50 000 viols rapportés en un an.

Officieusement, on pourrait multiplier, d’après les associations, ce chiffre par 4. lien

Récemment la commission légale du pays a estimé en effet qu’un viol y était commis toutes les 26 secondes, portant le nombre d’agressions sexuelles à plus d’1,5 millions.

Le débat est ouvert, car comme disait un vieil ami africain : «les ventres pleins partagent le même avis».