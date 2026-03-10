Yasmina Khadra : l’écrivain du consensus

20 Views

Par Khider Mesloub.

Dans le théâtre littéraire francophone contemporain, dominé par les instances de consécration parisiennes, Yasmina Khadra apparaît comme un écrivain unanimement célébré. Les médias l’encensent, les éditeurs le promeuvent, les plateaux de télévision l’invitent, les lecteurs le plébiscitent.

La fabrication parisienne d’un écrivain

Cette unanimité devrait pourtant éveiller la curiosité critique. Car l’histoire de la littérature française montre une constante : les œuvres qui bousculent réellement l’ordre établi ne sont jamais accueillies par un consensus aussi confortable. Or cette consécration n’est pas née spontanément : elle est le produit d’un système littéraire dont le centre demeure Paris, véritable capitale de la légitimation francophone. Yasmina Khadra est, à bien des égards, un écrivain de fabrication française : façonné, promu puis consacré par les circuits éditoriaux et médiatiques parisiens. Dès lors, il faut s’interroger sur la nature exacte de cette littérature qui plaît à tous, qui ne trouble personne et qui se déploie sans heurts dans le paysage éditorial français.

Derrière l’emphase stylistique, les récits oniriques et les fables morales, l’œuvre de Yasmina Khadra révèle en réalité sa véritable fonction : produire un discours romanesque parfaitement ajusté à l’idéologie dominante du système littéraire français : un art du consensus, une œuvre d’accommodation. Cette conformité idéologique n’est sans doute pas étrangère à la place privilégiée qu’occupe aujourd’hui Yasmina Khadra dans l’espace éditorial francophone.

Dans le paysage littéraire contemporain, Yasmina Khadra occupe une place singulière : romancier prolifique, célébré par les médias et consacré par les circuits éditoriaux parisiens, il est présenté comme l’une des grandes voix de la littérature francophone. Mais au-delà de cette consécration institutionnelle, une question demeure rarement posée : que reste-t-il réellement de son œuvre lorsque l’on retire l’emphase stylistique, le pathos romanesque et les fables morales dont elle est saturée ? Sous le vernis de la prose lyrique apparaît alors une écriture étonnamment conforme à l’idéologie dominante du champ littéraire français : une littérature du consensus, où les tragédies du monde sont réduites à des drames humains abstraits et où l’émotion tient lieu de pensée.

Il existe une distorsion frappante entre le Yasmina Khadra des livres et celui que l’on découvre sur les plateaux de télévision ou dans les interviews radiophoniques. Deux figures semblent coexister sans jamais se rejoindre. D’un côté, l’auteur de romans lyriques, saturés d’effets stylistiques et de tirades morales ; de l’autre, un homme au discours simple, parfois rudimentaire, s’exprimant dans un français simple, dépourvu des effets stylistiques qui caractérisent ses romans. Cette dissociation intrigue : elle nourrit le soupçon d’un décalage profond entre la posture littéraire et la réalité intellectuelle.

Car Yasmina Khadra n’est pas un intellectuel au sens universel et encyclopédique du terme. Il ne produit ni concepts ni analyses structurées du monde contemporain. Il ne s’inscrit dans aucune tradition philosophique ou théorique. Son domaine est ailleurs : la manipulation habile de la langue française. Khadra est un grammairien, au sens où il maîtrise les mécanismes narratifs et stylistiques du français. Mais cette maîtrise linguistique ne suffit pas à faire un penseur. Elle fait un artisan du verbe. Khadra est un marabout littéraire, un envoûteur romanesque persuadé de pouvoir guérir les maux de la société par la sorcellerie des mots.

La morale contre l’histoire

Cette limite apparaît d’autant plus nettement que l’œuvre de Yasmina Khadra est dominée par une esthétique onirique que l’auteur revendique lui-même. Dans une interview accordée au quotidien régional La Provence, il déclare : « Je prends le lecteur par la main… les dialogues sont retravaillés par la force de l’onirisme. » Tout est dit dans ce mot : onirisme. Khadra se situe dans le registre du conte. Ses romans prennent la forme de fables morales, de récits saturés d’émotion et de pathos, destinés à captiver le lecteur bien davantage qu’à éclairer le réel.

Chez Yasmina Khadra, l’écriture tend à transformer les conflits historiques en tragédies morales abstraites. Les guerres, les violences politiques et les drames collectifs deviennent des histoires individuelles, mythifiées. La dimension historique et politique s’efface alors au profit d’une morale consensuelle et infantilisante : les conflits et les rapports de pouvoir se métamorphosent en parabole.

Certains critiques parlent de moralisme. Mais il s’agit peut-être d’autre chose : un imaginaire profondément imprégné de religiosité. Les récits khadriens reposent souvent sur des schémas empruntés aux traditions mystiques : faute, épreuve, sacrifice, rédemption. Le monde y apparaît comme un théâtre moral où les individus sont confrontés à leur conscience plutôt qu’aux structures historiques et aux rapports sociaux qui déterminent leur destin.

Cette dimension mystique et confessionnelle de l’imaginaire khadrien se confirme encore dans son dernier roman, Le Prieur de Bethléem. En situant son intrigue dans l’univers des communautés religieuses et des figures mystiques du Proche-Orient, Khadra prolonge cette tendance à transformer les conflits historiques et géopolitiques en récits de nature morale et mystique, où la lecture religieuse supplante toute analyse historique. Le monde n’y apparaît plus comme un champ de forces sociales et politiques, mais comme un théâtre moral peuplé de figures de foi, de sacrifice et de rédemption. Cette orientation confirme la place centrale qu’occupe, dans son œuvre, une vision mystique du réel où la morale et la foi relèguent toute analyse historique au second plan.

Cette manière de traiter les conflits en termes moraux plutôt qu’historiques apparaît déjà dans un autre roman de Yasmina Khadra. Dans L’Attentat, l’écrivain met en scène un médecin palestinien découvrant que son épouse est l’auteure d’un attentat suicide. Ce choix narratif n’est pas anodin. En qualifiant cette femme de « terroriste », le roman adopte d’emblée une terminologie issue du discours sioniste, largement reprise dans le vocabulaire politique dominant en Occident.

La question palestinienne y est ainsi transposée du terrain historique et colonial vers celui de la culpabilité morale et du terrorisme. Par ce procédé narratif, le roman finit par commettre un véritable attentat contre la vérité historique : un conflit colonial s’y trouve réduit à un drame individuel. Ce glissement du politique vers un registre psychologique et moral constitue le véritable moteur du récit. Le conflit y apparaît alors moins comme une réalité coloniale et géopolitique que comme une tragédie intime structurée autour de la figure du « terrorisme », au risque d’en obscurcir les déterminations historiques et politiques.

Cette manière de dépolitiser le conflit par sa moralisation ou sa lecture confessionnelle du drame réapparaît aujourd’hui dans Le Prieur de Bethléem. Le conflit israélo-palestinien y est reconfiguré sur un registre religieux : les affrontements géopolitiques y sont réduits à des drames de conscience, tandis que les rapports de pouvoir se dissolvent dans un récit de faute et de rédemption. C’est précisément ce choix narratif qui mérite d’être interrogé.

Au moment où la Palestine demeure l’un des épicentres les plus tragiques du monde contemporain, Yasmina Khadra choisit d’y camper le décor de son roman Le Prieur de Bethléem, tout en contournant soigneusement la réalité politique qui ravage cette terre palestinienne ensanglantée depuis plus de quatre-vingts ans. Alors que Gaza est transformé en cimetière à ciel ouvert, bombardé sans discontinuer par l’armée israélienne, et que la question palestinienne relève d’abord d’une histoire coloniale et territoriale, Khadra privilégie une fiction mystique à vocation œcuménique, centrée sur un monastère et des trajectoires spirituelles. Même lorsque le conflit apparaît en arrière-plan, Yasmina Khadra le reconfigure sous l’angle d’une tension confessionnelle, comme si la tragédie historique de la Palestine relevait avant tout d’un malentendu entre juifs et musulmans. Chez Yasmina Khadra, ce glissement du politique vers le religieux révèle un apolitisme littéraire assumé : la réalité concrète du conflit se dissout dans son récit en une méditation œcuménique où les structures de domination et les rapports de force s’effacent au profit d’une fable morale. Cet apolitisme apparaît alors moins comme une simple posture littéraire que comme un procédé d’évitement par lequel l’écrivain contourne la réalité politique qu’il prétend pourtant éclairer.

La confessionnalisation des conflits

Cette orientation explique en partie le succès de Yasmina Khadra dans le champ littéraire occidental. Son œuvre s’inscrit parfaitement dans le cadre idéologique dominant du marché littéraire occidental, saturé de moralisme compassionnel : humanisme consensuel, primauté des destins individuels, dénonciation abstraite de la violence, effacement des analyses politiques des rapports de pouvoir. Les conflits armés deviennent des drames humains abstraits, parfois réduits à de simples malentendus religieux. Cette moralisation de la violence rend ces récits parfaitement compatibles avec l’espace éditorial occidental.

La fonction idéologique de cette littérature consensuelle apparaît avec une netteté particulière dans le roman Les Vertueux de Yasmina Khadra. L’ouvrage paraît dans un contexte où la France réactive opportunément la mémoire de ses troupes coloniales : reconnaissance tardive des harkis, réhabilitation des tirailleurs sénégalais, sortie simultanée du film Tirailleurs. Culture et politique semblent alors converger vers une même entreprise mémorielle destinée à ressouder le récit national et à conditionner les esprits aux nouvelles confrontations guerrières annoncées par l’État impérialiste français. Dans ce climat de militarisation symbolique, le roman de Khadra met en scène le destin d’un berger algérien enrôlé dans les troupes coloniales et envoyé combattre dans les tranchées de 1914-1918. La plus grande boucherie impérialiste du XXᵉ siècle y est transfigurée en fresque romanesque exaltant le courage guerrier, l’esprit cocardier tricolore et le sacrifice au combat. La guerre, loin d’être interrogée comme système capitaliste de destruction de masse, devient sous la plume de Khadra une épreuve morale presque rédemptrice. Ainsi, sous couvert de récit humaniste, la violence militaire se trouve paradoxalement réhabilitée dans le récit de Khadra. Avec ce roman, Les Vertueux, Yasmina Khadra se trouve réduit, malgré lui, au rôle de plumitif supplétif d’un impérialisme français en quête de récit guerrier galvanisateur. Une posture qui n’est sans doute pas étrangère à l’acceptation par l’écrivain de la distinction de « chevalier » de l’Ordre national de la Légion d’honneur, décernée par le gouvernement français sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

La posture mégalomaniaque de Khadra

Cette consécration institutionnelle n’est pas sans lien avec la manière dont l’écrivain construit et met en valeur sa propre image publique. Cette représentation de l’écrivain comme figure morale s’accompagne d’une posture publique singulière. Yasmina Khadra ne se contente pas d’occuper la scène littéraire : il cultive volontiers sa propre mise en scène. Dans plusieurs interviews, il parle de lui à la troisième personne et n’hésite pas à se présenter comme « le plus grand écrivain ayant aujourd’hui un écho dans le monde », affirmant être « plus connu que l’Algérie » ou déclarant qu’il ne peut imaginer « un écrivain qui [le] dépasse dans le domaine du roman ». Chez Yasmina Khadra, cette rhétorique de l’exceptionnalité nourrit l’image d’un auteur investi d’une mission presque prophétique et confine parfois à une forme de mégalomanie littéraire. Elle révèle aussi une conception singulière de la grandeur d’écrivain, où la visibilité médiatique et la notoriété internationale semblent tenir lieu de consécration littéraire. Or l’histoire de la littérature montre plutôt l’inverse : les grands écrivains se distinguent rarement par la proclamation de leur propre grandeur.

On objectera peut-être que la valeur d’une œuvre ne se confond pas avec la personnalité de son auteur. C’est vrai. Mais lorsque, chez Yasmina Khadra, la posture publique de l’écrivain prétend elle-même attester sa grandeur littéraire, il devient difficile de ne pas interroger le décalage entre cette auto-proclamation et la réalité de l’œuvre.

Le succès de Khadra s’inscrit donc dans une logique culturelle plus large. Les centres de consécration littéraire – Paris en particulier – valorisent volontiers les récits qui traduisent les tensions du monde dans un langage moral et dépolitisé plutôt que dans une analyse des rapports de pouvoir et des structures historiques qui les produisent.

Dès lors, la figure de Yasmina Khadra apparaît profondément contradictoire : ancien militaire reconverti en romancier du moralisme consensuel, critique timoré de la violence du monde capitaliste mais consacré par les institutions culturelles françaises, auteur célébré pour sa plume mais rarement pour la profondeur de sa pensée. Cette tension s’éclaire lorsqu’on cesse de chercher chez lui un penseur.

Au fond, Yasmina Khadra est peut-être avant tout un conteur. Un prestidigitateur de la langue, capable de captiver le lecteur et de le marabouter par des récits chargés d’émotion et de lyrisme. Mais la littérature ne se réduit pas à l’art de raconter des histoires : elle peut aussi être un vecteur d’intelligence du monde.

C’est précisément sur ce terrain que l’œuvre de Khadra révèle ses limites. L’écrivain Jean Bothorel a écrit : « Le consensus, c’est l’aliénation joyeuse. » C’est cette aliénation joyeuse que distille la littérature consensuelle de Yasmina Khadra.

Encore faut-il interroger ce que recouvre réellement ce consensus parisien, car la célébrité n’est pas nécessairement le signe d’une pensée profonde.

Chez Yasmina Khadra, derrière l’habileté stylistique et l’efficacité narrative, la pensée demeure singulièrement pauvre : une outre élégamment façonnée, mais au fond étrangement vide.

Khider MESLOUB