La riposte explosive de l’Iran à l’attaque félonne de l’Amérique (Scott Ritter)
par Danny Haiphong
Scott Ritter réagit à l’opération «Vraie Promesse 4» de l’Iran, qui s’est intensifiée du jour au lendemain en représailles légitimes aux massacres américano-israéliens. Tel-Aviv et plusieurs bases américaines dans la région du Moyen-Orient ont été lourdement bombardées, et Scott Ritter, l’ancien inspecteur en armement de l’ONU, se joint à la discussion pour analyser ce qui s’est passé et ce que cela signifie pour l’avenir de la guerre contre l’Iran.
source : Danny Haiphong
Une réflexion sur “La riposte explosive de l’Iran à l’attaque félonne de l’Amérique (Scott Ritter)”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/03/resposta-explosiva-do-irao-ao-ataque.html