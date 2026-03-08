dimanche, mars 8, 2026
Récents :
7 de garde

La riposte explosive de l’Iran à l’attaque félonne de l’Amérique (Scott Ritter)

Robert Bibeau 14 Views 1 Comment

par Danny Haiphong

Scott Ritter réagit à l’opération «Vraie Promesse 4» de l’Iran, qui s’est intensifiée du jour au lendemain en représailles légitimes aux massacres  américano-israéliens.  Tel-Aviv et plusieurs bases américaines dans la région du Moyen-Orient ont été lourdement bombardées, et Scott Ritter, l’ancien inspecteur en armement de l’ONU, se joint à la discussion pour analyser ce qui s’est passé et ce que cela signifie pour l’avenir de la guerre contre l’Iran.

 

source : Danny Haiphong

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Une réflexion sur “La riposte explosive de l’Iran à l’attaque félonne de l’Amérique (Scott Ritter)

