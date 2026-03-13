Les Alliances qui s’affrontent sur le Grand Échiquier Mondial (2026)

19 Views

Par Robert Bibeau.

Nombre d’experts et d’analystes de la géopolitique mondiale prétendent que le nouveau monde en émergence, le Nouvel Ordre Mondial (NOM), en « RESET » structurel, serait divisé – en trois axes – trois blocs opposés – antagonistes – trois alliances impériales en guerre perpétuelle sur les plans économique, financier, commerciale, politique, diplomatique et idéologique.

Ils en veulent pour preuve la succession des guerres que l’Empire américain – l’axe Occidental hégémonique – impose à l’axe Oriental (Chine/Russie/Iran/Corée du Nord) ascendant et à l’axe des soi-disant « Non-alignés« … (sic). La réalité géopolitique mondiale, toujours en mouvement, confronte ces experts et leurs fait douter des prétentions « neutralistes » du cercle des « puissances non-alignées » (BRICS). C’est le cas de l’analyste Pepe Escobar qui dans un texte récent confessait que: « les BRICS sont dans un coma profond. Ils ont été détruits, du moins temporairement, par l’Inde, qui accueillera le sommet des BRICS (…) L’Inde a trahi, successivement, les deux membres à part entière du BRICS, la Russie et l’Iran. En scellant son alliance avec le syndicat Epstein (l’Empire américain en déclin. NDÉ), New Delhi a prouvé, sans l’ombre d’un doute, non seulement qu’elle n’était pas digne de confiance, mais aussi que toute sa rhétorique noble sur le «leadership du Sud global» s’était effondrée. » (voir le texte en annexe ci-dessous).

Selon nous, depuis l’apparition du mode de production capitaliste (MPC) il y a deux forces qui s’affrontent de par le monde. l’Alliance industrielle, commerciale et financière du grand capital transnational – divisé en trois blocs de puissances fluctuantes – rejoignant tantôt un cercle – tantôt le cercle opposé – au gré de ses intérêts nationaux chauvins et sectaires. Ce que l’Inde vient de faire comme pivot face à l’Iran, après le pivot du Brésil (non-aligné) face à l’agression impérialiste contre le Venezuela (non-aligné). La deuxième force antagonistes qui structure le monde contemporain est l‘Alliance de l’immense prolétariat international, une masse d’esclaves salariés soutenant de son labeur sous-payé quelque deux cent nations chauvines, sectaires, arriérées. Le prolétariat est maintenue sous le joug par des bourgeoisies nationalistes, racistes et réactionnaires dont il ne faut rien attendre https://les7duquebec.net/archives/260906 et Le nationalisme face à la mondialisation (Partie 3) – les 7 du quebec

Même si cette alliance du travail demeure divisée et faible il n’en demeure pas moins que seule l’Alliance prolétarienne internationale saura renverser cet ancien monde décadent et créer un nouveau monde… ou alors l’espèce humaine disparaîtra de la surface de la planète.

Le volume de l’insurrection populaire :

De l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne – Robert Bibeau, Khider Mesloub

ANNEXE

par Pepe Escobar

Le blocus d’Ormuz pourrait briser l’Occident. Mais il ne brisera pas la Chine.

Allons droit au but : les BRICS sont dans un coma profond. Ils ont été détruits, du moins temporairement, par l’Inde, qui accueillera le sommet des BRICS plus tard cette année. Quel timing désastreux !

L’Inde a trahi, successivement, les deux membres à part entière du BRICS, la Russie et l’Iran. En scellant son alliance avec le syndicat Epstein, New Delhi a prouvé, sans l’ombre d’un doute, non seulement qu’elle n’était pas digne de confiance, mais aussi que toute sa rhétorique noble sur le «leadership du Sud mondial» s’était effondrée, pour de bon.

Les BRICS devront être complètement remaniés : même le grand maître Sergueï Lavrov devra se rendre à cette conclusion inévitable. Le triangle Primakov original, «RIC», meurt une fois de plus. Même si l’Inde n’est pas expulsée des BRICS – elle pourrait être suspendue -, «RIC» devra nécessairement être traduit par Russie-Iran-Chine, voire «RIIC» (Russie-Iran-Indonésie-Chine).

En ce qui concerne notre position sur le Grand Échiquier, le professeur Michael Hudson résume la situation : «La grande fiction qui rendait tout possible a disparu. Les États-Unis ne protègent pas le monde contre les attaques de la Russie, de la Chine et de l’Iran. Leur objectif à long terme, qui est de contrôler le commerce mondial du pétrole, nécessite un terrorisme continu et une guerre permanente au Moyen-Orient».

Quoi qu’il arrive ensuite, le terrorisme continu au Moyen-Orient persistera – comme dans le syndicat Epstein, par impuissance perverse et rage pure, déchaînant une pluie noire sur la population civile (c’est moi qui souligne) de Téhéran parce que les Iraniens ont refusé le changement de régime.

De plus, le cœur du problème jusqu’au milieu du siècle au moins est plus clair que jamais. Soit le système exceptionnaliste du chaos international prévaut. Soit il sera remplacé par l’égalité impulsée par le Sud mondial, avec la Chine en tête.

Il s’agit d’une analyse en deux parties sur l’interaction clé des BRICS en relation avec la guerre contre l’Iran. Nous nous concentrons ici sur la Chine. Nous nous concentrerons ensuite sur la Russie et l’Inde.

Ne tirez pas ! J’appartiens à la Chine !

Les spéculations ignorantes du MICIMATT (complexe militaro-industriel-congressionnel-renseignement-médias-universités-think tanks) sur les renseignements américains «suggérant» que la Chine se prépare à aider l’Iran sont, une fois de plus, la preuve que la sophistication chinoise échappe totalement aux «analyses» insignifiantes émanant de Barbaria.

Tout d’abord : l’énergie. La Chine et l’Iran ont conclu un accord de 400 milliards de dollars, mutuellement avantageux, d’une durée de 25 ans, qui lie essentiellement les investissements dans l’énergie et les infrastructures.

À toutes fins pratiques, le détroit d’Ormuz est bloqué en raison du retrait paniqué des assurances occidentales. Ce n’est pas parce que Téhéran l’a bloqué.

La Chine reçoit 90% des exportations totales de pétrole brut iranien, ce qui représente 12% des importations totales chinoises. Le point essentiel est que la Chine a toujours accès aux exportations iraniennes ainsi qu’aux exportations saoudiennes, émiraties, koweïtiennes, qataries et irakiennes : cela s’explique par le partenariat stratégique indéfectible entre Téhéran et Pékin, qui permet aux pétroliers à destination de la Chine de traverser le détroit d’Ormuz dans les deux sens.

Pékin et Téhéran ont négocié un passage bilatéral sécurisé, opérationnel depuis vendredi dernier, dans ce qui est, à toutes fins pratiques, un corridor maritime crucial fermé multilatéralement. Il n’est pas étonnant que de plus en plus de pétroliers envoient désormais par transpondeur les mots magiques «Chinese Owned» (italiques ajoutés par moi). C’est leur passeport diplomatique naval.

Traduction : cela change complètement la donne, car cela marque la fin de l’hégémonie thalassocratique de l’Empire du Chaos.

La «liberté de navigation» dans certains couloirs de connectivité maritime signifie désormais «un accord avec la Chine». Propriété chinoise, OK ; mais pas européenne, japonaise ou même sud-coréenne.

Ce que Téhéran obtient, en abondance, c’est l’aide high-tech de la Chine pour la guerre contre le syndicat Epstein. Et cela a commencé avant même la guerre.

Le Liaowang-1, un navire chinois de collecte de renseignements de nouvelle génération (SIGINT, signals intelligence) et de suivi spatial, navigue depuis des semaines près des côtes d’Oman, fournissant à l’Iran des renseignements électromagnétiques en temps réel sur les mouvements navals et aériens du syndicat Epstein.

Cela explique en grande partie la précision extrême de la plupart des frappes iraniennes.

Le Liaowang-1, escorté par des destroyers de type 055 et 052D, est équipé d’au moins cinq dômes radar et d’antennes à gain élevé, qui permettent de suivre avec précision au moins 1200 cibles aériennes et missiles simultanément à l’aide d’algorithmes de réseaux neuronaux profonds. La portée de ses capteurs est d’environ 6000 kilomètres.

L’avantage est que ces capteurs peuvent suivre aussi bien un satellite chinois qu’un porte-avions américain.

Traduction : la Chine aide son partenaire stratégique sans tirer un seul coup de feu, simplement en faisant naviguer une plateforme de surveillance dotée d’un réseau neuronal dans les eaux internationales.

Donc oui : la Chine enregistre la guerre, en direct, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

En complément du Liaowang-1, plus de 300 satellites Jilin-1 enregistrent littéralement tout, constituant une énorme base de données ISR de l’Empire du Chaos en action.

Il n’y aura aucune confirmation officielle de la part de Téhéran ou de Pékin. Mais les renseignements chinois en temps réel, relayés par Beidou, ont certainement été cruciaux pour permettre à Téhéran de détruire totalement l’infrastructure de la 5e flotte américaine à Bahreïn – un centre complet de radars, de renseignements et de bases de données, véritable épine dorsale de l’hégémonie américaine au Moyen-Orient.

Ce chapitre de la guerre, abordé dès le début, révèle comment Téhéran a frappé un grand coup en détruisant le jeu de pouvoir conçu par l’empire pour contrôler les points d’étranglement stratégiques et le transit énergétique, empêchant ainsi la Chine d’y accéder.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous assistons en temps réel à la décision de l’Iran de refuser à l’Empire du chaos l’accès à des points d’étranglement maritimes, des ports et des couloirs de connectivité navale essentiels. Pour l’instant, il s’agit du golfe Persique et du détroit d’Ormuz. Bientôt, avec l’aide des Houthis yéménites, cela pourrait également concerner Bab-el-Mandeb.

Il s’agit là d’un changement radical qui profite non seulement à la Chine, mais aussi à la Russie, qui a besoin de maintenir ouvertes ses routes d’exportation maritimes.

Si vous avez de l’argent, allez vers l’Est

Suivons maintenant l’argent. La Chine détient 760 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Pékin a ordonné à l’ensemble de son système bancaire de vendre ses bons du Trésor comme s’il n’y avait pas de lendemain, et d’accumuler simultanément de l’or.

La Chine et l’Iran négocient déjà en yuan. À partir de maintenant, le laboratoire BRICS qui expérimente des systèmes de paiement alternatifs doit atteindre sa vitesse de libération. Cela implique de tester tous les mécanismes, du BRICS Pay à The Unit.

Vient ensuite l’exode monétaire imminent. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït sont déjà en train de «revoir» tous les accords, douteux ou non, qu’ils ont conclus avec Washington. Collectivement, ils contrôlent pas moins de 2000 milliards de dollars d’investissements américains : bons du Trésor, participations dans les technologies de la Silicon Valley, immobilier, etc.

Un tsunami d’argent liquide commence à envahir l’Asie de l’Est. La destination préférée, à l’heure actuelle, est la Thaïlande, et non Hong Kong. Cela viendra, et une fois de plus, la Chine en tirera un immense profit, car Hong Kong est l’un des nœuds clés de la région de la Grande Baie, aux côtés de Shenzhen et de Guangzhou.

Les réserves stratégiques et commerciales de pétrole brut de la Chine sont suffisantes pour quatre mois. En outre, les importations de pétrole brut et de gaz naturel peuvent être augmentées, par voie maritime et par pipeline, en provenance de Russie, du Kazakhstan et du Myanmar.

Ainsi, la combinaison de réserves stratégiques suffisantes, de plusieurs sources d’approvisionnement et d’un «glissement de la demande du pétrole vers l’électricité» constitue une fois de plus la résilience de la Chine. Le blocus d’Ormuz pourrait briser l’Occident. Mais il ne brisera pas la Chine.

Pepe Escobar

source : Strategic Culture Foundation