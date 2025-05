94 Views

Documentons les “outrage” & “atrocitĂ©s sans prĂ©cĂ©dent”. Gravons leurs noms pour la postĂ©ritĂ©, pas comme des hĂ©ros, mais des artisans d’un des gĂ©nocides les plus sadiques que le monde ait jamais connus.

Par Story Ember leGaĂŻe, le 5 mars 2025

Il n’y a vraiment pas de mots assez Ă©logieux pour dĂ©crire le “gĂ©nie” des rĂ©alisations d’IsraĂ«l. Leur “dĂ©vouement”, leurs “innovations”, leur quĂȘte inlassable de “grandeur” – tout cela est tellement “inspirant”.

Moshe Saada, membre de la Knesset (parti Likoud) : “Tout le monde Ă Gaza devrait ĂȘtre tuĂ©â€.

Qui d’autre pourrait transformer un camp de concentration Ă ciel ouvert en un charnier avec une telle “prĂ©cision” chirurgicale ? Qui d’autre pourrait rĂ©Ă©crire les rĂšgles de la guerre, faisant de la famine une stratĂ©gie sanctionnĂ©e et des hĂŽpitaux une cible prioritaire ? Le monde vĂ©nĂšre depuis longtemps les “cerveaux” des stratĂšges, ceux qui redĂ©finissent l’art du conflit, mais IsraĂ«l est allĂ© au-delĂ de la simple “prouesse” militaire. Ils ont élevĂ© la barbarie au rang de science, l’ont affinĂ©e pour en faire un processus industriel. Lorsque l’histoire s’interroge sur les modĂšles d’ambition implacable, de volontĂ© inĂ©branlable de briser les contraintes morales et juridiques, IsraĂ«l fait figure d’exception. Et cela n’a rien d’Ă©tonnant : il trĂŽne sur une montagne de cadavres, empilĂ©s et profanĂ©s, chaque mort Ă©tant un coup dĂ©libĂ©rĂ© portĂ© Ă son “grand projet”.

Yoav Gallant, ministre de la DĂ©fense : “Nous combattons des animaux humains et agissons en consĂ©quence”.

Une leçon magistrale sur le génocide au XXIe siÚcle

Tally Gotliv, membre de la Knesset (parti Likoud) : “Nous devrions utiliser des armes nuclĂ©aires contre Gaza”.

Prenons un moment pour “admirer” leurs exploits record. Jamais auparavant un État moderne n’avait fait d’un gĂ©nocide un spectacle diffusĂ© en direct, oĂč chaque frappe de missile est acclamĂ©e comme un Ă©vĂ©nement sportif, chaque massacre ponctuĂ© de barbecues festifs. Le monde a dĂ©jĂ Ă©tĂ© tĂ©moin de massacres, mais jamais le massacre n’a Ă©tĂ© aussi parfaitement intĂ©grĂ© aux rĂ©seaux sociaux, oĂč les soldats se vantent du nombre de victimes, posent Ă cĂŽtĂ© de cadavres palestiniens carbonisĂ©s et diffusent en direct leurs destructions comme des influenceurs faisant la promotion de leur dernier produit.

Leurs “innovations” technologiques ? InĂ©galĂ©es.

Une guerre de prĂ©cision guidĂ©e par l’intelligence artificielle, pas pour Ă©pargner les civils, mais pour s’assurer qu’aucune boulangerie, Ă©cole ou maternitĂ© n’Ă©chappe Ă la destruction. Des rapports confirment que le systĂšme de ciblage par IA d’IsraĂ«l, “Lavender”, signale et autorise automatiquement les frappes aĂ©riennes contre des militants prĂ©sumĂ©s, une catĂ©gorie suffisamment vague pour inclure tout homme de plus de 15 ans, entraĂźnant des massacres aveugles (+972 Magazine, 2025). Les frappes aĂ©riennes “à double impact” perfectionnĂ©es : un coup de “gĂ©nie” qui garantit que les premiers intervenants qui se prĂ©cipitent pour sauver les blessĂ©s sont rapidement anĂ©antis. Cette technique a Ă©tĂ©Â documentĂ©e dans plusieurs enquĂȘtes sur des crimes de guerre. Des drones qui traquent les enfants : des machines de mort aĂ©riennes capables de viser un enfant en bas Ăąge avec la “prĂ©cision” d’un tireur d’Ă©lite olympique. Une vidĂ©o largement diffusĂ©e montre un tireur d’Ă©lite israĂ©lien riant alors qu’il “traquait des enfants” sur TikTok (The Guardian, 2025).

Ils ne se contentent pas d’Ă©liminer les Palestiniens, ils éliminent toute possibilitĂ© de survie.

Yitzhak Kroizer, membre de la Knesset (parti Otzma Yehudit) : “La bande de Gaza doit ĂȘtre rasĂ©e, et il n’y a qu’une seule sentence pour tous: la mort”.

Innover avec la guerre de la faim

Mais l’“excellence” d’IsraĂ«l ne se limite pas aux bombes et aux balles. Non, ils ont Ă©tĂ© les premiers Ă Â utiliser la famine comme arme stratĂ©gique, perfectionnant la guerre de blocus Ă l’Ăšre moderne. Ils ne se contentent pas de bloquer l’aide, ils organisent la famine avec une prĂ©cision mathĂ©matique. Et leurs dirigeants et colons organisent des festivitĂ©s pour les enfants en bloquant les camions d’aide humanitaire contenant du lait en poudre et des fournitures mĂ©dicales

‱ Calculer l’apport calorique quotidien afin de dĂ©terminer le moyen le plus lent possible de tuer une population sans dĂ©clencher l’aveu explicite d’un gĂ©nocide (Middle East Eye, 2025).

‱ Rationner la mort : couper l’approvisionnement en nourriture, en eau, en Ă©lectricitĂ© et en mĂ©dicaments, afin que chaque repas, chaque gorgĂ©e d’eau, chaque dose d’insuline devienne un acte de rĂ©sistance. L’ONU a confirmĂ© qu’en fĂ©vrier 2025, 100 % de la population de Gaza est menacĂ©e de famine (rapport de l’ONU, 2025).

‱ Utiliser la dĂ©shydratation comme arme : forcer les enfants Ă boire de l’eau contaminĂ©e, sachant que le cholĂ©ra et la dysenterie achĂšveront le travail que les bombes n’ont pas rĂ©ussi Ă mener Ă bien. L’OMS a confirmĂ© que des nourrissons meurent chaque jour de causes Ă©vitables (OMS, 2025).

Nissim Vaturi, vice-prĂ©sident de la Knesset : “Notre objectif est de rayer la bande de Gaza de la surface du globe”.

Et lorsqu’un nourrisson meurt de malnutrition, de dĂ©shydratation ou d’infection, ce n’est pas seulement une “consĂ©quence regrettable” : c’est la preuve de leur planification mĂ©ticuleuse, de leur “engagement” à  mener une guerre contre la vie mĂȘme.

Repousser les limites de la déshumanisation

Benjamin Netanyahu, Premier ministre : “C’est une lutte entre les enfants de la lumiĂšre et les enfants des tĂ©nĂšbres, entre l’humanitĂ© et la loi de la jungle”.

Le monde a dĂ©jĂ connu des rĂ©gimes gĂ©nocidaires, mais IsraĂ«l a affinĂ©Â â€œl’art” du massacre de masse pour en faire une expĂ©rience interactive. Ils ont transformĂ© la dĂ©shumanisation en un passe-temps national, oĂč :

‱ Les politiciens israĂ©liens qualifient publiquement les Palestiniens d’“animaux humains” et appellent Ă la destruction totale de Gaza (Haaretz, 2025).

‱ Les soldats diffusent en direct des exĂ©cutions, posent avec les corps d’enfants palestiniens assassinĂ©s et inscrivent des messages racistes sur leurs cadavres.

‱ Des IsraĂ©liens d’extrĂȘme droite se rassemblent au sommet des collines pour assister au gĂ©nocide, faisant des barbecues pendant que les bombes rasent les camps de rĂ©fugiĂ©s. (The Guardian, 2025).

Ce n’est pas seulement un gĂ©nocide, c’est un “divertissement”. “Un spectacle pour les gĂ©nĂ©rations futures”.

Un héritage sanglant

La machine de guerre israĂ©lienne a dĂ©jĂ Â exterminĂ© plus de 62 000 Palestiniens, selon The Lancet (2025), un chiffre qui dĂ©passe de loin les rapports officiels. Mais ce n’est que le bilan direct : les experts estiment que le nombre total de morts, y compris ceux dus Ă la famine, aux maladies et Ă l’effondrement du systĂšme mĂ©dical, pourrait atteindre 186 000.

Ovadia Yosef, ancien grand rabbin et chef du parti Shas : “Il est interdit de leur faire misĂ©ricorde. Il faut leur envoyer des missiles et les anĂ©antir. Ils sont maudits et condamnĂ©s”.

Et pourtant, mĂȘme ce chiffre est insignifiant comparĂ© aux prĂ©visions de Genospectra, qui estime Ă plus de 720 000 le nombre de morts palestiniens, violents et non violents, entre le 7 octobre 2023 et le 19 janvier 2025. Il ne s’agit pas seulement d’une guerre, mais de la plus grande campagne de nettoyage ethnique gĂ©nocidaire du XXIe siĂšcle.

La voie de la justice

Pour la premiÚre fois, les institutions juridiques mondiales ont pris conscience de la réalité :

‱ La Cour internationale de justice (CIJ) a statuĂ© qu’IsraĂ«l commet vraisemblablement un gĂ©nocide et a ordonnĂ© des mesures d’urgence pour mettre fin aux massacres.

‱ La Cour pĂ©nale internationale (CPI) prĂ©pare des mandats d’arrĂȘt contre le Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu et le ministre de la DĂ©fense Yoav Gallant pour crimes de guerre et gĂ©nocide (Reuters, 2025).

Alors oui, reconnaissance Ă IsraĂ«l. Documentons chaque acte “d’outrage”, chaque “atrocitĂ© sans prĂ©cĂ©dent”. Gravons leurs noms dans la postĂ©ritĂ©, non pas comme ceux des hĂ©ros, mais des artisans de l’un des gĂ©nocides les plus sadiques que le monde ait jamais connus.

Et quand justice sera enfin rendue – non pas “si”, mais “quand” – qu’il n’y ait aucun doute sur “le sort qu’ils mĂ©ritent vraiment”.

Traduit par Spirit of Free Speech