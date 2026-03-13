Vers la récession: L’Empire américain a perdu la guerre commerciale pour le contrôle du pétrole

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Par Robert Bibeau.

Il suffisait d’examiner une carte énergétique de la région du Moyen-Orient pour constater que le goulot d’étranglement d’Ormuz – le Détroit d’Ormuz – était – est toujours – la clé de la guerre pétrolière dans cette zone âprement disputée entre les deux alliances impérialistes (l’Empire américain hégémonique et l’Empire Chine/Russie émergent). La vidéo ci-dessous présente en détail les conséquences de la crise économique mondiale qui s’amorce suite au blocus du Golfe Persique.

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