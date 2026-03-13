Vers la récession: L’Empire américain a perdu la guerre commerciale pour le contrôle du pétrole
Par Robert Bibeau.
Il suffisait d’examiner une carte énergétique de la région du Moyen-Orient pour constater que le goulot d’étranglement d’Ormuz – le Détroit d’Ormuz – était – est toujours – la clé de la guerre pétrolière dans cette zone âprement disputée entre les deux alliances impérialistes (l’Empire américain hégémonique et l’Empire Chine/Russie émergent). La vidéo ci-dessous présente en détail les conséquences de la crise économique mondiale qui s’amorce suite au blocus du Golfe Persique.
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2 réflexions sur “Vers la récession: L’Empire américain a perdu la guerre commerciale pour le contrôle du pétrole”
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Les jeunes conseillers de Mr Trump, Mr Rubio et sa bande de jeunes gangsters sortis tout droit du lavage de cerveau universitaire, promettant monts et merveilles. Ils ont cru mettre l’Iran sous contrôle d’esclavage vassalisé pour son excellent pétrole léger, facile à raffiner, le meilleur au monde et surtout pour la Chine. Oh là là la Chine ennemi commercial juré des Etats Unis. Mais au fait si la Chine ne produit plus pour l’occident et arrête de livrer, qui va produire ?
La haute technologie chinoise qui domine le monde, mais procure aussi pour le monde une grande aisance et de la satisfaction pour des produits accessibles.
Qui va remplacer cela puisque même les USA n’arrivent plus à produire à faible coût sans l’aide de la haute technologie de la Chine. L’Europe est aussi à la traine puisque son industrie n’arrive plus à produire à faible coût et a immigré en Asie Chine Inde et ailleurs avec un chômage à 11 %.
Au final l’occident vocifère contre la Chine mais sans elle, est-ce cet occident arriverait à produire même 8 fois plus cher ?
Non impossible trop de charges, des coûts d’exploitation et de productivité trop élevés, ineptie de gestion partout, trop de taxes, utopie financière à tous les niveaux, toute la productivité et ses machines ont immigré en Asie Chine Inde.
Le consommateur occidental est pris entre le marteau de la dette et ses intérêts, l’inflation au coût très élevé, d’une vie très chère, avec une dette incommensurable qui est irremboursable. Le tout et sur l’enclume de la Chine Asie Inde, doté d’une efficacité, d’une rentabilité et d’une productivité à faible coût à faire pâlir un robot.
Donc on décide de faire la guerre contre les énergies en inventant n’importe quoi comme prétexte, avec de gros sabots sionistes américains et israéliens, proxy avides jaloux de territoire.
A la fin le monde entier en a marre des USA sionistes voulant tout sans payer. Depuis la création d’Israël le Moyen Orient et en guerre depuis 1948 avec un minimum de 5 millions de morts.
Tous les grands centres commerciaux aux USA sont alimentés par 85 % de produits fabriqués en Chine, en Inde et toute l’Asie.
L’Europe est à la même enseigne et la Russie alliés de la Chine avec respect, est de même.
Alors priver la Chine de pétrole iranien ferait augmenter le prix des produits manufacturé de 10 à 15 % et après on fait quoi ? Déjà le pétrole de Russie remplacera cela et le problème sera toujours le même vous paierez un petit treuil 67 dollars au lieu de 59 dollars.
Déjà que les dettes occidentales de 320’000 milliards plombent l’économie de la rentabilité, nos charges sociales, les déficits, les intérêts de la dette sont immenses. Nous dépensons 5 à 7 % de notre PIB en arme en ayant pas les moyens de supporter cela mais faisant vivre 25 millions de personnes. Budget de 1500 milliards d’armement juste aux USA, bien au dessus de leurs moyens avec une dette colossale de 200’000 milliards insolvables ils payent 1 milliards d’intérêts annuel et renouvellent 1000 milliards de dettes par mois, le tout pour aller nul part.
On manipule ces bons américains leur faisant croire que les martiens vont les attaquer, alors ils attaquent tous les pays ayant des ressources comme la Russie le Venezuela L’Iran l’Irak la Syrie t avant Viet Nam Laos Cambodge et 26 autres pays.
Ces USA ont fait 4,5 millions de morts au Moyen Orient et plus de 64 millions de morts dans le monde avec leurs guerres récurrentes depuis les années 1970. Avec en plus ils font des épidémies bactériologiques et virologiques pour s’assurer une certaine suprématie avec juste 24 millions de morts en comptant tout.
Ces USA sionistes et leur proxy sont malades de jalousie envieux des pays producteurs de leur territoires riches en énergie, voulant toujours des guerres commerciales car leur fausse monnaie subventionnée par leurs dettes créent une immense inflation. Mais avec l’Iran qu’ils veulent anéantir, ils se heurtent à un mur car l’Iran avec ses alliés environ 3,4 milliards de personnes, qui ne se laisseront pas spolier voler et exterminer sans résister, infligeant autant de dégâts en retour que se soit matériel financier ou commercial.