👁🗨 700ème jour du génocide à Gaza tandis qu’Israël intensifie son pilonnage & les déplacements forcés
Israël a tué plus de 1 000 Palestiniens au cours des trois dernières semaines alors qu’il se prépare à lancer une offensive massive pour occuper la ville de Gaza.
Par la rédaction de The Cradle, le 5 septembre 2025
La guerre génocidaire menée par Israël contre les Palestiniens est entrée dans son 700e jour le 5 septembre, alors que Tel-Aviv poursuit ses préparatifs en vue d’une offensive massive pour occuper la ville de Gaza.
Au moins 44 personnes ont été tuées par les attaques israéliennes à travers Gaza depuis l’aube vendredi.
Selon le correspondant d’Al-Jazeera, les troupes israéliennes ont atteint le cœur de la ville de Gaza. Plusieurs personnes, dont des enfants, ont été tuées dans différents quartiers de la ville lorsque des avions de chasse israéliens ont frappé des immeubles d’habitation et des complexes résidentiels.
Pendant ce temps, l’armée israélienne poursuit ses opérations au sol, avec des chars et des troupes qui progressent dans le quartier de Sheikh Radwan de la ville de Gaza vendredi, détruisant les infrastructures avant l’assaut majeur.
Les Palestiniens ont marqué le 700e jour du génocide en fuyant vers l’ouest après avoir reçu des ordres d’évacuation de l’armée israélienne.
Des milliers de personnes ont été contraintes de partir ces derniers jours, tandis que des milliers d’autres ont décidé de rester, bravant le risque mortel.
Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a déclaré vendredi qu’au cours des trois dernières semaines, l’armée israélienne a tué 1 100 personnes et fait exploser plus de 100 véhicules robotisés chargés d’explosifs dans des bâtiments civils de la ville de Gaza.
“Nous condamnons fermement ces crimes et tenons l’occupation israélienne, l’administration américaine et les États impliqués dans le génocide pour pleinement responsable”, a-t-il ajouté.
L’armée israélienne affirme contrôler actuellement 40 % de la ville de Gaza et prévoit d’intensifier ses frappes et ses opérations terrestres dans les jours à venir avant de lancer l’assaut final.
L’armée affirme que des snipers et des unités antichars du Hamas seraient postés à l’intérieur d’immeubles de plusieurs étages dans la ville de Gaza, et ajoute qu’elle fera sauter ces bâtiments dans les jours à venir.
“Nous déverrouillons les portes de l’enfer à Gaza. Une fois ouvertes, elles ne se refermeront plus et les opérations de l’armée israélienne s’intensifieront jusqu’à ce que les meurtriers et les violeurs du Hamas acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, à savoir la libération de tous les otages et le désarmement, ou la destruction des capacités militaires du Hamas”,
a déclaré vendredi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.
Les cinq conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre sont la libération de tous les captifs en une fois, le désarmement du Hamas, la démilitarisation de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien à Gaza et
“la mise en place d’une administration civile alternative qui n’endoctrine pas à la terreur, et ne menace pas Israël”,
a déclaré cette semaine le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Traduit par Spirit of Free Speech