Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

La nouvelle stratégie capitaliste exprimée à l’ONU par le Président Trump, l’agent orange, à l’effet que «l’Ukraine pourrait récupérer ses territoires d’avant l’Opération militaire spéciale»… «si, et seulement si, l’Europe achète des armes et des hydrocarbures américains avec des dollars étasuniens empruntés à fort taux d’intérêt aux banques américaines», c’est ce que l’on appelle «écorcher le bœuf deux fois».

L’arnaque de l’armement

Ainsi, s’il faut en croire Trump, les UKRONAZIS gagneront la guerre par procuration contre la Russie, et l’Europe provoquera un «coup d’État de couleur au Kremlin» et les larbins de l’Amérique pourront «balkaniser» la Russie et la décapiter en petits États vassaux, faciles à exploiter, pour autant qu’ils enrichissent massivement le complexe militaro-industriel et le trust pétrolier et gazier américain. Nous savons tous que cette vieille tactique échoue depuis trois ans.

Cette déclaration démagogique à l’ONU s’inscrit dans le programme MAKE AMERICA GREAT AGAIN sponsorisé par les marchands de canons du Pentagone.

Analysons chacun de ces éléments. Deux secteurs industriels maintiennent à flot l’économie financiarisée des États-Unis:

a) le complexe militaro-industriel;

b) le cartel de la production pétrolière et gazière.

En 2024, les dépenses militaires mondiales totales se chiffraient à 2,72 billions de dollars américains. De ce montant, les U$A ont dépensé 997 milliards de dollars, soit 37% du total mondial d’où on peut déduire que les États-Unis capitalisent un peu plus du tiers de l’armement mondial.

Sur la période de 2020-2024, les États-Unis ont représenté 43% des exportations mondiales d’armes, de loin le premier pays exportateur.

En 2023, dans l’ensemble du monde, les cent plus grands groupes industriels d’armement ont réalisé des gains de 632 milliards de dollars, dont 317 milliards de dollars aux États-Unis seulement, soit la moitié du total, ce qui confirme la domination du complexe militaro-industriel américain dans le domaine de la production militaire globale. On peut en déduire que les déboursés qui seront faits profiteront pour plus de 50% aux entreprises ayant leur siège social en Amérique, ce que confirment les chiffres suivants:

Les U$A: 37% des dépenses militaires mondiales;

43% des exportations militaires totales;

50% des revenus des 100 plus grands groupes d’armement.

Ainsi, lorsque Trump, le marchand de canons, déclare que l’Ukraine pourrait regagner «tout le territoire perdu» c’est dans l’éventualité où les Européens achètent massivement de l’armement américain avec lequel les Ukrainiens devraient renverser la défaite militaire en cours tout en enrichissant les capitalistes américains de l’armement. Le fait qu’il n’y ait de moins en moins de soldats ukrainiens valides (1,3 million de soldats tués ou blessés, 500,000 déserteurs et 9 millions de citoyens exilés) ne semble pas préoccuper le chef de la mafia «trumpiste».

L’arnaque des énergies fossiles

Ce n’est pas tout, Trump n’est pas qu’un marchand de canons, il est aussi un «vendeur de gaz liquéfié (GNL) et de pétrole», l’autre mamelle de la richesse des milliardaires américains, si bien que le parrain ajoute l’exigence de cesser l’achat d’hydrocarbures russes pour les remplacer par des hydrocarbures à prix d’or venus des États-Unis. Ainsi, alors que Biden procédait par attentats terroristes (Nord Stream), Trump procède par extorsion mafieuse.

Les pays producteurs et exportateurs d’hydrocarbures («crude oil» et autres liquides pétroliers (EIA)) sont pour 2023:

1- U$A 22% du total mondial (TM) avec 21,9Mb/j;

2- Arabie saoudite 11% du TM avec 11 Mb/j;

3- Russie 11% du TM avec 10,8 Mb/j;

4- Canada 6% du TM avec 5,8 Mb/j;

5- Chine 5% du TM avec 5,3 Mb/j;

6- Irak, Brésil, Émirats arabes unis, Iran, ex-eaquo à 4% – 4 Mb/j;

7- Koweït 3% du TM avec 2,9 Mb/j.

Les pays exportateurs sont:

Arabie saoudite (14,1%);Russie;

U$A (19%); Émirats arabes unis; Canada; Irak; Koweït.

Ainsi, si Trump réussi son «plan» de chasser les hydrocarbures russes du marché, comme pour le gaz naturel russe chassé du marché européen avec la destruction terroriste de NordStream, il réduira l’offre ce qui fera augmenter les prix et les profits du complexe pétrolier et gazier.

Les vassaux européens sont conviés à emprunter massivement des dollars sous forme d’achat de bonds du trésor américain pour financer leur ruine par l’achat d’armes et d’hydrocarbures.

Si on ajoute que les capitalistes déplaceront massivement leurs entreprises aux États-Unis afin de réduire leurs coûts énergétiques, l’Amérique réussira la quadrature du cercle en ruinant ses vassaux avec leur assentiment créant en occident une crise économique comparable à celle de 1929, préalable à une montée du néonazisme, du fascisme, du militarisme de gauche comme de droite, et au déclenchement de la 3e Guerre mondiale totale.