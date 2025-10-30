Gaspillage des revenus des gouvernements pour des dépenses militaires inutiles

21 Views

Par Normand Bibeau

Qui peut se surprendre de constater que ce sont les États-Unis, avec ~43% des exportations mondiales de systèmes d’armes qui obtiennent la «part du lion» du détournement des fonds sociaux pour l’armement?

Le chiffre d’affaires combiné des 100 plus grands conglomérats mondiaux d’armements dont 41 sont américains a atteint ~632 milliards U$D en 2023 dont ~318,7 milliards U$D pour les États-Unis, en hausse de 4,2% par rapport à 2022.

Les entreprises européennes du secteur militaro-industriel, hors Russie, qui sont au nombre de 27, se partageaient 133 milliards de dollars, la Chine avec 9 entreprises, obtenait 203 milliards U$D, la Russie 25,5 milliards U$D, l’Asie et l’Océanie avec 23 entreprises, ~136 milliards U$D et le Moyen-Orient avec 6 entreprises, ~19,6 milliards U$D. Ils sont tous à la curée… et la chair à canon pâtit silencieusement. (Voir notre article sur ce sujet : Des milliards de dollars de contrats: la course au réarmement fait les affaires des industriels américains – les 7 du quebec ou https://les7duquebec.net/archives/302328

Bien que nous soyons en octobre 2025, aucun bilan consolidé des chiffres d’affaires des 100 plus grands trusts de l’armement, de la guerre et de la mort n’est disponible pour 2024, auraient-elles peur de révéler le pillage quelles font subir aux fonds publics (service de santé, d’éducation et services sociaux)?

Ce qu’on peut anticiper c’est qu’il y aura du champagne au party de Noël des actionnaires. Ainsi, pour 2024, les dépenses militaires totales se sont chiffrées à plus de 2,718 trillions de U$D, en hausse de 9,4%, la plus forte hausse depuis 1988.

De ce montant, 1,027 Md U$D pour 40% du total, le fut par l’Amérique du Nord;

l’Amérique du Sud et centrale et Afrique 693 Md U$D pour 26% du total;

suivi par l’Europe; 629 Md U$D, pour 23% du total;

suivi par les pays d’Asie et d’Océanie pour 243 Md U$D, soit 9% du total;

suivi par le Moyen-Orient, le reste n’est que poussières.

Définitivement, il y a eu abondamment à boire et à manger de chair et de sang prolétarien pour les vampires du complexe militaro-industriel mondial.