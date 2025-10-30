Pour sauver son pouvoir le président vénézuélien est prêt à céder son pays aux États-Unis

22 Views

Pour sauver son pouvoir le félon président vénézuélien est prêt à céder son pays aux États-Unis

Jamais le slogan «l’ennemi est dans notre propre pays !», en particulier au sein du pouvoir, n’aura été aussi valable qu’à notre époque trouble. Notamment au Venezuela.

Au moment où le chef d’État vénézuélien Maduro appelait publiquement son peuple à se mobiliser «pour défendre la patrie et la souveraineté» contre les États-Unis, en coulisses il négociait un compromis avec le président américain Donald Trump pour sauver son régime.

«Un seul drapeau nous couvre, jaune, bleu et rouge. Et cette patrie est imprenable, personne ne touchera au Venezuela…», affirmait le dirigeant vénézuellien.

En effet, alors que le président socialiste Maduro, ainsi que les autres hauts dirigeants du chavisme, avec une rhétorique emprunte de véhémence patriotique, annonçaient la mobilisation de 4 à 5 millions de membres de la milice nationale pour contrer l’invasion américaine, ces oligarques négociaient avec la Maison-Blanche la «reddition économique» et la «capitulation nationale».

Selon le journal New-York Times, plusieurs responsables vénézuéliens ont rencontré des dirigeants américains pour négocier un plan de «reddition économique», puisqu’il s’agit, ni plus ni moins, d’offrir toutes les richesses du pays aux États-Unis. Les responsables vénézuéliens, pour sauver leur pouvoir, ont offert à l’administration Trump une participation dominante dans le pétrole et les autres richesses minérales du Venezuela.

Information immédiatement confirmée par le président américain, Donald Trump. Le chef d’État américain a assuré que son homologue vénézuélien, Nicolás Maduro, avait proposé de faire des concessions majeures pour apaiser les tensions entre les deux pays. «Il [Maduro] a tout mis sur la table. Vous avez raison. Vous savez pourquoi ? Parce qu’il ne veut pas jouer au con avec les États-Unis», a déclaré le président américain à la Maison-Blanche, en réponse à la question d’un journaliste suggérant que le Venezuela aurait offert de mettre certaines de ses ressources naturelles dans la balance.

Selon le New-York Times, « Les principaux collaborateurs de monsieur Maduro, l’homme fort du Venezuela, a proposé d’ouvrir tous les projets pétroliers et aurifères existants et futurs aux entreprises américaines. D’accorder des contrats préférentiels aux entreprises américaines. D’inverser le flux des exportations de pétrole vénézuélien de la Chine vers les États-Unis et de réduire les contrats énergétiques et miniers de son pays avec les entreprises chinoises iraniennes et russes».

Autrement dit, le président vénézuélien propose, non seulement une abdication nationale, mais surtout une alliance militaire… contre la Chine.

En effet, par ses propositions de réduction, voire de suspension, des contrats énergétiques et miniers de son pays avec les entreprises chinoise, iraniennes et russes, le président Maduro négocie, ni plus ni moins, l’intégration du Venezuela dans le bloc occidental aujourd’hui en guerre ouverte contre la Chine et la Russie.

Or, les Américains ont décliné les offres de «reddition nationale» et «abdication économique» de Maduro. Pour quel motif la Maison-Blanche a rejeté cette offre alléchante ?

Car l’opposante María Corina Machado, figure de la droite radicale vénézuélienne, récemment lauréate du controversé prix Nobel de la paix (des cimetières) (sic), plus lâche et félonne, a fait de meilleures concessions économiques aux Américains. Qui plus est, elle est réputée pour sa docilité et sa soumission.

La nouvelle prix Nobel de la paix (sic), toujours en guerre contre son pays et son peuple puisqu’elle s’apprête à les céder aux États-Unis, a assuré l’administration américaine qu’une richesse économique de plus de 1700 milliards de dollars en 15 ans attendaient les entreprises américaines au Venezuela, une fois son mouvement hissé au pouvoir.

Ainsi, les deux dirigeants vénézuéliens rivaux, Maduro et Machodo, rivalisent de bassesse et de félonie pour céder leur pays aux États-Unis, et les richesses nationales du Venezuella aux capitalistes étasuniens.

Nul doute que la Maison-Blanche, entre les deux félons, préfère s’attacher les services présidentiels de leur protégée, leur potiche Machodo, qui défendra avec servilité les intérêts américains.

Les prolétaires vénézuéliens doivent se défier de leurs dirigeants, au pouvoir comme dans l’opposition. Ils doivent surtout ne pas se laisser tromper par la propagande patriotique et «anti-impérialiste» répandue actuellement par le régime félon Maduro. Et se rappeler que l’ennemi est dans leur propre pays. C’est contre cet ennemi intérieur aussi bien qu’extérieur, et tous les serviteurs des puissances impérialistes que le prolétariat doit se défendre, en empruntant la voie de la lutte de classe indépendante et anticapitaliste.

Khider MESLOUB