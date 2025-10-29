8 Views

À la lecture de cet article vous ferez quatre constats fondamentaux: Premièrement, Donald Trump, le polichinelle misogyne et hystérique, est le pantin politique qui correspond le mieux au désespoir et à l’impuissance qui accable la classe sociale du Grand Capital mondial. Ne soyez pas surpris de le voir s’agiter désespérément à la barre de l’hégémon Américain déclinant. Deuxièmement, la Chine est déjà la première puissance économique mondiale et l’avance de la Chine sur l’Occident n’est pas simplement technologique, il est systémique. La Chine représente déjà la prochaine phase évolutive du système capitaliste décadent. Troisièmement, aucune entité Étatique ou gouvernementale ne pourra rivaliser avec la Chine et son immense appareil de production sans adopter et sans implanter sur son territoire national, et sur sa zone d’influence, le modèle écosystémique chinois. Quatrièmement, les guerres régionales réactionnaires que les puissances occidentales imposent au Soudan, au Venezuela, au Pakistan, en Ukraine, et au Moyen-Orient sont autant de spasmes d’un bloc militaro-industriel agonisant.

Par Arnaud Bertrand – Le 17 octobre 2025 – Source Blog de l’auteur

C’est probablement la question géopolitique la plus importante au monde à l’heure actuelle : pendant combien de temps la Chine peut-elle jouer la “carte des terres rares”?

Il est maintenant bien établi que cela donne à la Chine un effet de levier considérable. D’une part, l’état de panique du secrétaire américain au Trésor Bessent au cours des deux derniers jours est un grand révélateur : il a publiquement insulté des hauts responsables chinois à propos de cette décision, a fait pression pour des “pouvoirs d’urgence” et a déclaré qu’il s’agissait d’une attaque chinoise contre le “monde” qui rencontrerait une “réponse de groupe complète” de la part des États-Unis et de ses alliés. Si ce n’est pas un signe que Washington est secoué, alors qu’est-ce que c’est.

Ce qui semble faire consensus, parce que je l’ai vu mentionné à maintes reprises, c’est que l’un des principaux goulots d’étranglement pour briser cette mainmise sur les terres rares est la réglementation environnementale. Selon le récit, l’Occident s’est essentiellement auto-réglementé dans le secteur des terres rares en imposant des normes environnementales que la Chine a tout simplement ignorées. Et donc, implicitement, tout ce qu’il faudrait, ce sont des changements réglementaires et des subventions gouvernementales pour résoudre le problème en quelques années ; c’est principalement une question de volonté politique d’accepter des compromis environnementaux.

Il y a un certain degré de vérité là-dedans ; le traitement des terres rares peut être très polluant, mais c’est avant tout de la pensée magique.

La difficulté de briser l’emprise des terres rares est bien PLUS immense que de simples ajustements réglementaires. La domination de la Chine a beaucoup plus à voir avec l’ampleur de leur fabrication et l’intégration verticale de leurs chaînes d’approvisionnement, et en tant que telle, briser la mainmise à ce stade nécessiterait d’améliorer globalement le niveau d’industrialisation de l’Occident. Nous parlons de quelque chose qui nécessite une refonte complète de la structure socio-économique de l’Occident, impliquant des milliers de milliards de capitaux d’investissement – avec une rentabilité, peut-être, dans deux décennies – ainsi qu’un bouleversement profond de son système éducatif. Bref, une entreprise générationnelle d’une ampleur presque sans précédent.

Vous pourriez être tenté de comparer cela aux efforts nécessaires au projet Manhattan ou au programme Apollo – c’est assez puissant, n’est-ce-pas ? – mais ce serait en fait sous-estimer énormément le problème. La quantité d’efforts nécessaires est plus comparable à quelque chose comme la Révolution industrielle elle-même qu’à n’importe quel mégaprojet individuel.

Vous ne me croyez pas, n’est-ce pas ? Je dois sûrement exagérer ! impossible que ça puisse être aussi dramatique ! C’est pourquoi j’ai écrit cet article.

Pour vous montrer en détail les efforts absolument titanesques qui seraient nécessaires pour briser l’étau juste pour un seul des éléments sur la liste des contrôles à l’exportation de la Chine : le gallium. Et gardez à l’esprit lorsque vous lisez l’article qu’il ne s’agit que d’un élément chimique sur 21 sous contrôle des exportations, et que les contrôles à l’exportation de la Chine n’incluent pas seulement les éléments chimiques mais aussi les produits en aval (batteries lithium-ion, matériaux extra-durs, etc.)

Après avoir terminé cet article, je parie que la panique de Bessent vous semblera presque tranquille.

Qu’est-ce que le gallium ?

Le gallium n’est pas réellement une terre rare : c’est un métal doux et argenté qui fondrait littéralement dans votre main par une journée chaude. Pourtant, c’est l’un des matériaux les plus stratégiquement importants au monde aujourd’hui, car il est, entre autres applications, fondamental pour la dernière génération de semi-conducteurs GaN, ainsi que pour les radars militaires AESA modernes qui peuvent détecter des cibles à près du double de la portée précédente. Un haut dirigeant de Raytheon a noté en 2023 que “Le GaN est fondamental pour presque toutes les technologies de défense de pointe que nous produisons.”

La Chine a accaparé 98% de la production mondiale de gallium primaire de faible pureté, ce qui signifie qu’elle a un contrôle quasi total sur le matériau.

Que faudrait-il pour produire 100 tonnes de gallium ?

Posons-nous une question simple : que faudrait-il pour produire 100 tonnes de gallium ? Ce n’est pas énorme : la Chine en produit 600 tonnes, avec une capacité de production de 750 tonnes, on parle donc de moins de 17% de la production actuelle de la Chine.

Comprendre la production de gallium

Beaucoup de gens imaginent que l’extraction du gallium fonctionne comme l’extraction de tout autre métal : trouvez un gisement, déterrez-le, ajoutez des produits chimiques, extrayez le métal. Mais le gallium est fondamentalement différent – il ne se trouve pas en tant que minerai indépendant, mais est récupéré en tant que sous-produit de la production d’aluminium.

Pensez-y comme le jus d’oranges : le gallium est comme la petite quantité d’huile essentielle qui s’accroche à la peau d’orange. Sans l’usine de jus traitant des quantités massives d’oranges, vous n’avez aucun moyen pratique d’obtenir cette huile essentielle séparément. Vous ne pouvez pas simplement “extraire du gallium”- vous avez besoin de toute une industrie de l’aluminium fonctionnant à grande échelle pour capturer les traces qui en émergent.

Pour comprendre l’échelle impliquée, considérons China Aluminum Corporation (“Chalco”), le plus grand producteur d’aluminium au monde : en 2022, ils ont traité 17,64 millions de tonnes d’alumine à partir desquelles ils ont affiné 6,88 millions de tonnes d’aluminium primaire et finalement extrait 146 tonnes de gallium – un rapport d’environ 1:47 000 pour le gallium à l’aluminium, ou 1:120 000 pour le gallium à l’alumine.

Construction d’affineries d’alumine et d’alumineries

Les ratios que nous venons de voir signifient que, pour produire 100 tonnes de gallium, il faudrait d’abord une industrie de l’aluminium proportionnée capable de produire 12 millions de tonnes d’alumine et 4,7 millions de tonnes d’aluminium réel par an. C’est le premier pas.

Pour référence, la Chine détient aujourd’hui 60% de part de marché de la production mondiale d’aluminium, l’Inde est très loin derrière avec seulement 3,5 millions de tonnes d’aluminium (raffiné à partir d’alumine) produites en 2022-2023 (ce qui signifie que l’ensemble du pays n’a produit que la moitié de la quantité produite par Chalco, une seule entreprise chinoise) et les États-Unis ont produit moins de 0,8 million en 2023.

Donc, si les États-Unis voulaient devenir un grand acteur du gallium, ils devraient d’abord multiplier par près de 6 leur capacité de production d’aluminium, passant des 0,8 million de tonnes actuelles aux 4,7 millions de tonnes nécessaires pour produire 100 tonnes de gallium, ce qui encore une fois ne ferait que rendre sa production de gallium inférieure à un cinquième de celle de la Chine.

Cela implique la construction de deux types d’usines : les raffineries d’alumine (qui transforment le minerai de bauxite en alumine) et les fonderies d’aluminium (qui convertissent l’alumine en aluminium métallique par électrolyse – l’étape où le gallium est extrait).

En dehors de la Chine, les fonderies d’aluminium coûtent environ 4 milliards de dollars par million de tonnes de production annuelle, ce qui signifie que nous parlons d’un investissement de 20 milliards de dollars uniquement pour les fonderies. Les raffineries d’alumine ajouteraient 10 milliards de dollars supplémentaires. Nous envisageons donc des coûts de construction d’usines de 30 milliards de dollars juste pour augmenter la production d’alumine au niveau requis.

Le défi énergétique

Il y a cependant un problème : convertir l’alumine en aluminium métallique par électrolyse est extrêmement énergivore. Les données de l’industrie montrent que la production d’une tonne d’aluminium électrolytique consomme environ 13 000 à 15 000 kWh d’électricité.

Les États-Unis produisent actuellement 0,8 million de tonnes d’aluminium, il faudrait donc ajouter une capacité supplémentaire de 3,9 millions de tonnes. Combien d’électricité cela nécessite-t-il ? En utilisant le chiffre bas de 13 000 kWh par tonne, cela se traduit par environ 51 milliards de kWh d’électricité supplémentaire circulant en continu, 24/7, 365 jours par an. Les fonderies d’aluminium ne peuvent pas simplement s’arrêter lorsque l’alimentation n’est pas disponible ; le métal fondu se solidifierait dans les cellules électrolytiques, les détruisant.

Que signifie 51 milliards de kWh ? Pour mettre les choses en perspective, examinons le plus récent projet nucléaire américain : les unités Vogtle 3 et 4 en Géorgie. Ces deux réacteurs ont une capacité combinée de 2,2 GW et peuvent produire environ 17 à 18 milliards de kWh par an à pleine capacité. Les États-Unis devraient reproduire l’ensemble du projet Vogtle 3 et 4 trois fois pour répondre aux besoins de 51 milliards de kWh ; essentiellement en construisant six nouveaux réacteurs dans trois projets de construction distincts.

En termes de coûts, Vogtle 3 & 4 a atteint un prix final de 36,8 milliards de dollars après des dépassements massifs par rapport à une estimation initiale de 14 milliards de dollars. Trois de ces projets coûteraient environ 110 milliards de dollars ; avant les 30 milliards de dollars nécessaires aux raffineries et fonderies d’aluminium elles-mêmes. Investissement total dans les infrastructures : ~140 milliards de dollars.

En termes de calendrier, la construction de Vogtle 3 et 4 a commencé en 2013, l’unité 4 entrant enfin en exploitation commerciale en avril 2024, soit près de 11 ans. Même avec les leçons apprises et la construction parallèle (elle-même discutable étant donné la pénurie d’entrepreneurs nucléaires qualifiés et d’équipements spécialisés), un échéancier réaliste pour trois nouveaux projets à l’échelle de Vogtle s’étend au plus tôt à 2035-2036.

Et rappelez-vous, encore une fois, que cet investissement de 140 milliards de dollars et ce calendrier de 12 ans ne produiraient que 100 tonnes de gallium par an, ce qui ne représente que 17% de la production actuelle de la Chine et moins de 14% de sa capacité de production, ce qui n’est encore qu’UN des 21 éléments chimiques sur lesquels la Chine a appliqué des contrôles à l’exportation.

Le défi humain

La construction des installations n’est que la moitié de la bataille, le plus grand défi consiste à trouver les personnes pour les gérer. L’emploi manufacturier aux États-Unis a culminé à 19,6 millions en 1979, mais est tombé à environ 12,9 millions à la fin de 2024, une perte de près de 7 millions d’emplois en 45 ans. Ce n’est pas seulement une question de chiffres, cela représente également une érosion fondamentale de la main-d’œuvre industrielle qualifiée.

Et le défi est que la transformation de l’aluminium est une industrie à forte intensité de main-d’œuvre. La raison en est que les cellules en aluminium sont des systèmes dynamiques où les conditions varient d’une cellule à l’autre et d’heure en heure, les opérateurs effectuant quotidiennement des centaines de petits ajustements en fonction de l’inspection visuelle, du son et des lectures des instruments – le genre d’appels de jugement complexes qui restent difficiles à automatiser.

Il vous suffit de vérifier les chiffres en Chine. Le pays avec les installations les plus avancées et l’accès aux dernières technologies d’automatisation emploie encore des dizaines de milliers de travailleurs pour la production d’aluminium. Chalco, dont nous avons parlé plus tôt, emploie 58 009 personnes pour produire ses 6,88 millions de tonnes d’aluminium. China Hongqiao, le deuxième producteur d’aluminium du pays (après Chalco), emploie 49 774 personnes et produit environ 6 millions de tonnes d’aluminium par an.

Nous parlons donc de ratios d’environ 8 500 personnes par tonne annuelle d’aluminium, dans les installations les plus avancées au monde, avec des heures de travail et une efficacité chinoises. Cela signifie que pour ajouter 3,9 millions de tonnes de capacité supplémentaires, les États-Unis auraient besoin de trouver au moins 33 000 travailleurs supplémentaires uniquement pour la production d’aluminium. Avec tout ce que cela implique : la formation d’opérateurs qualifiés en aluminium nécessite des années d’expérience pratique des procédés industriels à haute température, de la métallurgie et des équipements complexes et non des compétences acquises grâce à des cours de courte durée.

Et je ne parle même pas des travailleurs nécessaires pour la partie énergie : 800 emplois permanents ont été créés spécifiquement pour les nouvelles unités 3 et 4 de la centrale nucléaire de Vogtle. Trois projets à l’échelle de Vogtle nécessiteraient environ 2 400 travailleurs supplémentaires, ingénieurs, opérateurs de salle de contrôle, techniciens de maintenance et personnel de sécurité.

Extrêmement difficile à faire dans un pays où le secteur manufacturier fait déjà face à 1,9 million d’emplois non pourvus d’ici 2033, et où une partie importante de la main-d’œuvre nucléaire existante est susceptible de prendre sa retraite au cours de la prochaine décennie. L’Amérique aurait besoin de passer des années à former 35 500 travailleurs industriels spécialisés pour ce seul projet de gallium représentant 17% de la capacité de production de la Chine, pour un seul élément, tout en remplaçant simultanément les départs à la retraite.

Le défi de l’écosystème industriel

Il ne s’agit pas seulement d’usines, d’énergie et de personnes ; vous avez besoin d’un écosystème industriel complet.

Même si vous avez de l’argent pour construire des usines, de la technologie pour construire des centrales électriques et la capacité de trouver des dizaines de milliers de travailleurs, il y a un problème encore plus difficile : soutenir ces installations.

La production industrielle n’est pas une île, elle nécessite un écosystème complet.

Par exemple, la production d’alumine nécessite de la bauxite, de la chaux et du carbonate de sodium. Les États-Unis ne manquent pas de chaux et de carbonate de sodium, mais la bauxite doit principalement être importée. Vous avez besoin de canaux d’approvisionnement en bauxite stables et de ports pour le transport.

La production d’aluminium électrolytique nécessite des matériaux auxiliaires tels que des sels de fluorure et des anodes de carbone ; donc des usines doivent également les produire. Vous avez également besoin d’autoroutes et de voies ferrées pour les transporter vers la zone de l’usine.

Une fois les produits fabriqués, ils doivent être transportés vers des ports pour exportation ou vers des usines de puces en aval et des usines de radars. Cela nécessite un réseau logistique très mature.

Ces installations de soutien ne sont pas aussi simples que la construction de quelques ponts ou le pavage de quelques routes. Ils représentent le niveau d’industrialisation d’une nation.

La Chine a passé 40 ans à construire le système industriel le plus complet au monde à partir de zéro. De l’extraction de la bauxite à la production d’alumine et d’aluminium électrolytique, en passant par l’extraction et la purification du gallium, même la fabrication de puces en aval, chaque maillon a des entreprises matures et une infrastructure de soutien.

Cette lacune dans l’écosystème industriel ne peut pas être comblée simplement en y investissant de l’argent. Cela prend du temps, cela nécessite une accumulation au fil des générations, cela nécessite que toute la nation valorise fortement la fabrication.

Le défi du marché

Le dernier défi, et peut-être le plus critique, est la question du marché.

En supposant que les États-Unis aient réussi à surmonter tous les autres problèmes : ils ont construit 3 projets énergétiques à l’échelle de trois Vogtle, les 2 usines, trouvé des dizaines de milliers de travailleurs et développé l’écosystème autour de tout cela, ils ont encore besoin de vendre ces produits, à la fois l’aluminium et le gallium.

La consommation totale d’aluminium aux États-Unis s’élève à environ 4 millions de tonnes par an, mais comme nous l’avons vu, la production de seulement 100 tonnes de gallium nécessite 4,7 millions de tonnes d’aluminium en tant que sous-produit inévitable. L’ensemble du marché intérieur ne peut pas absorber cette production : même en capturant chaque client pour l’aluminium en Amérique, il resterait 700 000 tonnes de métal excédentaire.

Les marchés internationaux n’offrent aucune solution. Les marchés mondiaux de l’aluminium sont déjà confrontés à une surcapacité structurelle et l’aluminium américain produit aux taux du marché avec des coûts et des salaires plus élevés ne pourrait pas rivaliser avec la Chine sur les prix. Alors, les États-Unis devraient-ils vendre à perte ? Qui est-ce qui soutiendrait l’opération alors ? Le gouvernement américain subventionnerait-il les opérations année après année, maintenant le projet à perte ?

Tout cela crée une situation économiquement irrationnelle où la production d’un matériau stratégique (gallium) nécessiterait de maintenir en permanence une capacité industrielle non rentable (fonderie d’aluminium). Aucune entreprise basée sur les lois du marché n’entreprendra cela volontairement. D’autant plus que, comme on vient de le voir, cela nécessiterait un investissement initial de 140 milliards de dollars.

Qu’en est-il des substituts ?

Vous y avez certainement pensé : « Si produire du gallium nous-mêmes est un effort aussi massif, nous pouvons sûrement le remplacer par autre chose ?”

Le problème est que les propriétés des matériaux ne sont pas négociables. Les semi-conducteurs au nitrure de gallium ne sont pas utilisés parce qu’ils sont à la mode, ils sont utilisés parce que le silicium ne peut physiquement pas faire ce que fait le GaN. Le GaN peut gérer 10 fois la tension, fonctionner à des fréquences où le silicium tombe en panne et tolérer des températures qui détruiraient les puces de silicium.

Pensez-y, si les substituts étaient viables, le Pentagone le ferait déjà. L’armée américaine est au courant de la vulnérabilité des terres rares depuis au moins l’embargo chinois de 2010 contre le Japon. Cela faisait 15 ans pour trouver des alternatives. Et pourtant, nous y sommes. Avec, encore une fois, un dirigeant de Raytheon déclarant que “le GaN est à la base de presque toutes les technologies de défense de pointe que nous produisons.”

Et même si vous pouviez remplacer le gallium, vous vous retrouveriez probablement exactement au même endroit. Un substitut mentionné est le carbure de silicium (SiC), mais… la Chine contrôle également la majeure partie de la production de SiC, et il ne correspond pas au GaN pour les applications les plus importantes.

Et même s’il existait des substituts parfaits au gallium, ce qui n’est pas le cas, vous seriez toujours confronté au même problème pour les 20 autres éléments de la liste des marchandises d’exportation contrôlée de la Chine. La stratégie du “tout substituer” finit par tomber dans l’absurdité. À une certaine échelle « trouver des alternatives pour 21 matériaux stratégiquement critiques » devient fonctionnellement équivalent à contester les résultats du Big Bang ; vous exigez que la nature vous fournisse des éléments fondamentaux différents de ceux qui existent.

Conclusion

Alors, combien de temps la « carte des terres rares » peut-elle être utilisée ?

Nous venons de voir les efforts titanesques qui seraient nécessaires pour produire simplement moins d’un cinquième de la quantité de gallium produite par la Chine :

Un investissement initial de 140 milliards de dollars

La construction de 2 gigafactories et de 3 grandes centrales nucléaires

Trouver et former plus de 35 000 travailleurs hautement spécialisés

Construire tout l’écosystème industriel autour d’elle

Tout cela pour une opération qui ne pourra jamais concurrencer les prix chinois sur les marchés mondiaux et, à ce titre, devra probablement être subventionnée en permanence par les contribuables américains.

Prenez cela et multipliez-le par 21, le nombre total d’éléments chimiques figurant sur la liste des contrôles à l’exportation de la Chine (ce qui, encore une fois, n’en est pas l’étendue car ils ont également des contrôles à l’exportation sur les produits en aval), et vous commencez à saisir la puissance de la “carte des terres rares.”

Un autre élément très similaire au gallium, également dominé par la Chine et également sur la liste des contrôles à l’exportation de la Chine, est l’indium, un sous-produit du cuivre. Tout comme le gallium, pour briser l’emprise de l’indium, il faudrait reconstruire une chaîne complète de l’industrie du cuivre – mines, fonderie, traitement chimique, électricité, transport.

Commencez-vous à comprendre la panique de Bessent ?

Ce n’est pas quelque chose qu’un simple projet Manhattan ou un programme Apollo peut résoudre, c’est quelque chose de beaucoup plus insoluble : l’avantage de la Chine n’est pas technologique, il est systémique.

Nous ne parlons pas de projets discrets ici, nous parlons de quelque chose qui nécessiterait une refonte sociétale complète ; de la façon dont les enfants sont éduqués à la façon dont le capital est déployé.

Considérez ce qu’il faut pour produire un seul opérateur de fonderie d’aluminium qualifié : tout d’abord, un collégien doit considérer le travail industriel comme une voie viable et respectable et non comme un échec à l’université. Ensuite, ils ont besoin d’accéder à une école professionnelle dotée d’équipements à jour et de connexions industrielles ; des écoles qui ont pour la plupart fermé dans les années 1980 en Occident. Ensuite, ils ont besoin de 2 à 3 ans de formation plus 3 à 5 ans d’expérience en cours d’emploi pour devenir vraiment compétents. C’est 8 à 10 ans entre le point de décision et l’opérateur compétent. Maintenant, multipliez cela par 35 000 travailleurs rien que pour cet élément, puis multipliez par 21 éléments, et multipliez à nouveau tout cela par tous les rôles de soutien nécessaires pour construire les installations et doter les écoles professionnelles.

La Chine a ça. En 2023, on comptait au total 11 000 écoles professionnelles dans tout le pays avec près de 35 millions d’étudiants qui étudient dans ces établissements d’enseignement. C’est normalisé, systématique, continu. L’Occident ne manque pas seulement de programmes, il lui manque tout le cadre culturel et institutionnel qui alimente les étudiants dans ces programmes. Vous auriez besoin de reconstruire ce cadre avant de pouvoir reconstruire la main-d’œuvre.

Ou regardez l’allocation du capital : le renforcement de la capacité en terres rares nécessite d’accepter des pertes sur dix ans et des périodes de rentabilité sur vingt ans, un capital extrêmement patient. Le capital patient nécessite des investisseurs prêts à accepter de longs horizons. Les horizons longs exigent une stabilité réglementaire et politique. La stabilité exige un consensus sociétal sur le fait que la fabrication est stratégique. Consensus oblige… nous revenons à l’éducation, aux médias, à la culture.

Alors, combien de temps la Chine peut-elle jouer la carte des terres rares ? On dirait que la réponse réaliste est : pendant très, très longtemps.

Arnaud Bertrand

