Pauvre Amérique : émeutes des bons alimentaires

3 Views

Par Brandon Smith − Le 7 novembre 2025 − Source Alt-Market

Cette semaine, les républicains sont nombreux à voir tout en noir après qu’une poignée d’élections dans le nord-est des États-Unis ont conduit à des victoires « écrasantes » des Démocrates à New York, dans le New Jersey et en Virginie. Comme toujours lorsque les républicains perdent une élection, c’est soudainement la fin du monde et l’Amérique est condamnée à sombrer dans le chaos… (voici un regard réactionnaire sur les dernières péripéties des mascarades électorales américaines. NDÉ).

Gardez à l’esprit que cette morosité se limite principalement aux réseaux sociaux et est exacerbée par quelques centaines d’influenceurs conservateurs. Comme d’habitude, ces personnes ne réalisent toujours pas que le monde des réseaux sociaux n’est pas le monde réel.

Si vous avez été choqué par la victoire de Zohran Mamdani à la mairie de New York, par exemple, c’est que vous n’avez pas prêté attention à ce qui se passe ces derniers temps dans les villes Démocrates. J’avais prédit en juillet que les libéraux se rendraient en masse aux urnes pour voter pour lui. Dans mon article « Batman contre le Joker : les Démocrates vont redoubler d’efforts pour semer le chaos afin de sauver leur parti », j’ai noté :

Les gauchistes américains (sic) vont se rallier autour de socialistes intransigeants comme Mamdani, car ils en ont assez de prétendre se soucier de la « démocratie », du libre marché, des droits de propriété, des codes moraux ou de la liberté en général. Ils ont besoin d’une vision globale, même si elle est monstrueuse et dystopique. Et ils veulent un leadership transparent et sans complexe dans ses intentions psychopathiques. Ils ne veulent plus jouer le rôle d’humanitaires – ils veulent ôter leur masque et goûter au sang et au pouvoir… (un bon résumé des programmes du Parti Républicain et du Parti Démocrate – gauche et droite. NDÉ)

C’est New York, mes amis. C’est l’un des plus grands repaires de crapules et de scélérats d’extrême gauche au monde (sic), et les conservateurs ne représentent que 26% de la population de la ville. C’est ÉVIDEMMENT Mamdani qui a gagné. Il représente tout ce que la gauche politique souhaite : un rejet radical de la culture occidentale et du libre marché. N’oublions pas que ce sont ces mêmes personnes qui ont célébré l’assassinat de Charlie Kirk (le héros des fasciste. NDÉ).

Il en va de même pour le New Jersey. En Virginie, le Parti républicain a décidé de présenter une femme (Winsome Earle-Sears) qui s’est positionnée comme une « anti-Trump » en 2022. Elle affirmait que Trump était un handicap pour le Parti républicain et qu’il devait se retirer. Elle a ensuite brusquement changé d’avis en 2024 après la nouvelle victoire de Trump. BIEN SÛR, elle a perdu les élections en Virginie. Les conservateurs ont des scrupules concernant leurs candidats. Ils ne vont pas se rendre aux urnes pour voter pour quelqu’un qui dénigre le chef de leur parti et qui se rallie à lui à la dernière minute.

Ce que je veux dire, c’est que l’hystérie qui règne sur les réseaux sociaux à propos de ces « défaites » se limite à une petite bulle de personnes qui ne cessent de se renvoyer leurs idées. Ces quelques élections ne sont en aucun cas un indicateur d’un glissement de l’Amérique vers l’extrême gauche. Elles rappellent cependant que notre pays est profondément divisé sur presque toutes les questions et toutes les politiques. Les conservateurs et les progressistes ne pourraient être plus opposés à tous égards… (ce qui est totalement faux… rouges bonnets ou bonnets rouges voilà la dichotomie capitaliste en Amérique. NDÉ)

Et, comme je ne cesse de le répéter, mais je ne suis pas sûr que les conservateurs l’entendent, cela nous rappelle que les gauchistes et les Démocrates mènent une GUERRE tandis que les conservateurs continuent à jouer à la politique. Les gauchistes se rallient autour de figures communistes et d’idées d’insurrection radicale (sic). Pendant ce temps, les membres du Parti républicain et les influenceurs s’affolent pour savoir «comment amener davantage de femmes blanches d’âge universitaire à New York» à voter pour eux. C’est de la pure stupidité.

Je voudrais utiliser le débat sur l’EBT/SNAP comme modèle pour illustrer cette division, car je pense qu’il est révélateur. Les subventions alimentaires sont l’incarnation même du socialisme (ce qui est vrai. NDÉ) et la dépendance croissante qu’elles créent vis-à-vis du gouvernement est indéniable. Plus de 42 millions d’Américains bénéficient aujourd’hui du programme SNAP, soit 12,5 % de la population. Lorsque le programme a été lancé à la fin des années 1960 (au niveau national), seuls 1,4 % de la population y avaient droit.

Lors de sa création, le programme SNAP était présenté comme une solution provisoire, un filet de sécurité temporaire pour les personnes sans emploi et à la recherche d’un travail. Les prestations sociales devaient principalement bénéficier aux personnes handicapées et aux personnes âgées, et non aux personnes valides en âge de travailler (qui représentent aujourd’hui 80% des bénéficiaires du programme SNAP). Ce programme, qui était au départ une aide, est devenu une béquille, voire un piège… (ou plutôt un gouffre qui suite au chômage qui accompagne la désindustrialisation, avale lumpen prolétariat, SDF, ouvriers d’usines désaffectées, travailleurs des services, et petite bourgeoisie – dite « classe moyenne » désoeuvrée. NDÉ).

À l’heure actuelle, la fermeture du gouvernement est dans les airs et les fonds d’urgence ne permettront pas de maintenir les subventions alimentaires. Le nœud du problème est le débat sur les prestations de santé (plus de socialisme) accordées aux immigrants illégaux (au moins 1,8 million d’immigrants illégaux ont bénéficié de l’ACA en 2024). Seuls 5 sénateurs Démocrates doivent voter en faveur d’un projet de loi de financement propre, mais ils ont refusé 14 fois.

Comme je le préviens depuis quelques mois, les Démocrates espèrent que des émeutes alimentaires éclateront, qu’ils pourront alors imputer à Trump et aux conservateurs. Dans quelques semaines, cela pourrait effectivement se produire dans certaines grandes villes où les Démocrates refusent d’appliquer les lois sur le vol de propriété. Le message des Démocrates est le suivant : « Nous utiliserons la violence collective et le chaos pour vous FORCER à nous donner ce que nous voulons. Même si vous remportez les élections, c’est nous qui contrôlons la situation… »

C’est du chantage politique. Donnez-leur ce qu’ils veulent et ils continueront à mobiliser des foules en colère encore et encore pour exercer une influence sur les décisions du gouvernement. (sic)

Mais quel en sera le résultat ? Les chaînes de magasins et les épiceries fermeront inévitablement leurs portes et ces villes deviendront des déserts alimentaires permanents (ce qui est exact et ce qui prouve bien qu’il n’y a pas de solution « charitable-social-démocrate » aux problèmes du capitalisme. NDÉ). Les gauchistes ne peuvent pas forcer les détaillants à rester ouverts, à approvisionner leurs rayons et à mettre leurs employés en danger. Les émeutes alimentaires n’auront pas l’effet escompté par les Démocrates. Les entreprises quitteront ces villes. Les personnes intelligentes quitteront ces villes. Et les politiciens Démocrates qui dirigent encore ces villes seront pris pour cible par les mêmes foules criminelles avec lesquelles ils se sont alliés.

Il y a certainement un certain nombre de personnes qui sont réellement dans le besoin. Je n’en voudrais jamais à quelqu’un qui se tournerait vers un programme gouvernemental pour obtenir de l’aide lorsque la vie ne va pas bien. S’ils essaient de se reconstruire et de trouver un emploi et qu’ils ont besoin d’un coup de pouce à court terme, c’est normal. Je préfère que la charité soit privée et personnelle plutôt qu’imposée par le gouvernement, mais j’ai grandi dans la pauvreté; je sais que les gens acceptent toute aide qu’ils peuvent obtenir et qu’ils se moquent généralement de savoir si elle vient du gouvernement.

Le problème survient lorsque l’aide sociale devient un pilier de la société ou une attente. Le niveau de droit entourant le SNAP est vraiment incroyable. Le nombre de personnes qui se tournent vers Internet pour appeler au sang parce que « Trump leur vole leur SNAP » est inquiétant. C’est toujours la même chose avec les projets socialistes : ils suscitent le soutien parce qu’ils commencent modestement et de manière anodine. Puis, ils se transforment en une monstruosité coûteuse qui épuise la société et dont la population devient dépendante… (un peu comme les projets milliardaires des industriels de l’armement et de la guerre. NDÉ)

Un certain nombre de commentateurs ont tiré la sonnette d’alarme au sujet d’éventuelles émeutes alimentaires, mais je voudrais souligner certains aspects positifs si les coupes dans le programme SNAP se poursuivent.

Premièrement, le programme n’était pas censé devenir aussi important et coûteux qu’il l’est aujourd’hui. Le réduire aux personnes qui en ont vraiment besoin (les personnes handicapées, les personnes âgées et les chômeurs de courte durée) contribuerait à réduire les dépenses publiques, ce qui aiderait à réduire la dette nationale et l’inflation… (ce qui est faux car le ministère de la guerre avalerait tous les excédents. NDÉ).

Deuxièmement, avec 42 millions de personnes bénéficiant d’aides alimentaires, les détaillants alimentaires collectent des milliards de dollars provenant des contribuables grâce à une demande artificiellement créée. Cette demande épuise l’offre et contribue à faire grimper les prix des denrées alimentaires. La réduction du programme SNAP entraînerait une diminution de la fréquentation des magasins d’alimentation et une baisse des prix pour tout le monde.

Troisièmement, si la pénurie de main-d’œuvre persiste comme le prétend le BLS, les personnes valides qui vivent du programme SNAP depuis des années seront désormais obligées de retourner au travail, ce qui permettra de combler le manque de main-d’œuvre et de résoudre le problème de pénurie. Toutes ces discussions sur les expulsions de migrants qui laissent les industries sans travailleurs ? Elles disparaîtront. (sic)

Les prestations gratuites ne sont pas vraiment gratuites. Il y a toujours un prix terrible à payer pour les aides sociales accordées par le gouvernement. Seuls deux types de personnes soutiennent l’aide sociale à long terme pour les personnes valides : les personnes qui se sentent en droit de recevoir ces aides, qui sont paresseuses et ne veulent pas travailler pour gagner leur vie, et les politiciens qui veulent que ces personnes votent pour eux.

Zohran Mamdani a remporté la victoire à New York en partie grâce à ses nombreuses promesses d’aides sociales, allant des épiceries gérées par le gouvernement proposant des produits alimentaires bon marché au gel des loyers, en passant par la gratuité des transports publics et les subventions pour les minorités et les résidents à faibles revenus. Mamdani est en train de constituer une «armée des avantages gratuits» et le seul moyen pour lui de financer ces programmes est de recourir à une taxation ouverte ; il l’a d’ailleurs admis.

Il affirme que les riches et les entreprises paieront la majeure partie de la facture, mais nous avons déjà vu des tentatives similaires dans des villes comme Seattle et San Francisco. Elles se terminent toutes de la même manière : les résidents fortunés quittent la ville par milliers et emmènent leurs entreprises avec eux. Les politiciens socialistes se retrouvent alors avec seulement les contribuables de la classe moyenne, qui doivent alors supporter le poids du financement de ces programmes… (ce qui est vrai, c’est pourquoi il faut détruire le mode de production capitaliste (MPC) dans l’Amérique toute entière… aucun secours à attendre des dieux de la peste. NDÉ)

L’objectif de l’extrême gauche est de rendre tout le monde égal : tout le monde devient également pauvre. Pendant ce temps, les riches ont la possibilité de simplement partir et de s’installer dans des économies où ils sont plus appréciés. Le socialisme et le communisme conduisent à un écart de richesse plus important, et non à un écart de richesse plus faible.

Mamdani tentera probablement d’instaurer une taxe sur la fuite des capitaux, qui ne fonctionnera pas. Les entreprises et l’argent quitteront New York comme le sang d’une blessure artérielle. Le gel des loyers poussera de nombreux propriétaires à cesser de louer ou à vendre, ce qui entraînera un rétrécissement du marché locatif pour les pauvres et la classe moyenne. D’ici deux à trois ans, la métropole sera un désert économique.

Le socialisme ne fonctionne que lorsque vous pouvez forcer tout le monde à participer à l’arnaque, et même dans ce cas, il aboutit à un niveau de vie bien inférieur pour la plupart des gens. Les seuls endroits où cela ne se produit pas sont les pays très homogènes, peu peuplés et dotés de vastes ressources naturelles. Dans tous les autres cas, les politiques économiques progressistes encouragent la dépendance et déclenchent ensuite une catastrophe.

Les États-Unis vont-ils connaître des émeutes alimentaires si le shutdown se poursuit? Probablement. Dans certaines régions du pays, certainement, mais surtout dans les endroits où les Démocrates ont déjà ruiné l’économie. En d’autres termes, ce sont les électeurs d’extrême gauche qui souffriront le plus. Les émeutes auront lieu dans leur propre cour.

Le radicalisme croissant de la gauche est-il le signe que les États-Unis vont sombrer dans un communisme total ? Mamdani n’est-il qu’un début ?

Non, cela n’arrivera pas. Même si les craintes du Parti républicain concernant les élections de mi-mandat s’avèrent fondées, les élections ne sont pas le seul facteur déterminant de l’orientation d’une nation. Des millions de conservateurs et de patriotes ne laisseront pas le (soi-disant) communisme/globalisme s’installer à grande échelle. Nous en avons déjà eu un avant-goût sous l’administration (du minable) Biden. Nous avons également vu de nombreux progressistes se vanter de la façon dont ils comptent se venger de nous (pour avoir gagné en 2024) une fois qu’ils seront de retour au pouvoir.

Les conservateurs doivent CESSER de s’inquiéter constamment des prochaines élections et commencer à réfléchir à ce qui doit être fait maintenant. Ils doivent cesser de jouer à la politique et commencer à se défendre contre l’insurrection qui les vise. Beaucoup d’entre nous sont prêts à mener une guerre interne avant de devenir le souffre-douleur de la gauche politique (il n’y aura plus jamais de confinement lié au Covid, par exemple). Et si une guerre éclate, la gauche perdra.

Espérons que la violence ne sera pas nécessaire. Espérons qu’une solution politique soit possible, mais préparons-nous quand même en conséquence. La seule façon d’éviter la guerre est que la (soi disant) gauche politique change ses méthodes et cesse de provoquer l’ours. (sic) Qui pense réellement qu’elle changera ?

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone