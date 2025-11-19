Offensive agricole : Comment le Burkina Faso avance vers l’autosuffisance alimentaire

La dépendance à l’aide étrangère, l’instabilité politique, la pauvreté chronique et les effets du changement climatique font partie des obstacles qui empêchent le Burkina Faso d’atteindre sa souveraineté alimentaire tant souhaitée.

Actuellement, environ 80 % de la population de ce pays sahélien est engagée dans une activité agricole, qui représente un tiers du PIB. Malgré cela, le pays importe encore plus de 200 000 tonnes de riz par an… Voir l’article : https://legrandsoir.info/la-revolution-d-ibrahim-traore-que-se-passe-t-il-au-burkina-faso.html

Face à ce défi, le gouvernement du président Ibrahim Traoré a lancé en 2023 ce qu’on a appelé l’«Offensive agricole», qui révolutionne le milieu rural et sert de modèle pour le continent. L’objectif central est de mettre fin à la dépendance aux importations de produits alimentaires largement consommés.

Selon Mark Gansonré, agriculteur et représentant des associations d’agriculteurs à l’Assemblée nationale de transition, dans la mise en œuvre du programme, le nouveau gouvernement a cherché à écouter les agriculteurs du pays. «Je crois qu’[il] Traoré a pris le temps de comprendre le cri du cœur des agriculteurs burkinabè.»

« Depuis 2002, nous avons entrepris une série d’actions, en commençant par la revendication de la reconnaissance de l’agriculture comme une profession à part entière et légitime. Nous avons obtenu une loi d’orientation agricole pour structurer cette reconnaissance. Nous avons également travaillé à faciliter l’accès au crédit pour les petits producteurs. Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un point de véritable gratitude. Dieu merci, l’année dernière, ce gouvernement a alloué 78 milliards de francs CFA pour l’achat de matériel agricole, le mettant à la disposition des agriculteurs », se réjouit Gansonré.

Les chiffres de l’Offensive agricole

L’offensive a déjà porté ses fruits en matière d’autosuffisance alimentaire. Les rendements à l’hectare dans le pays ont considérablement augmenté depuis le début de l’offensive, avec des améliorations d’environ 35% à 40%.

Fait le plus notable, le pays a atteint des excédents céréaliers pendant deux années consécutives, un contraste frappant avec la tendance historique des déficits avant l’administration actuelle. En 2024, six millions de tonnes de céréales ont été récoltées au Burkina Faso.

Cela s’est produit malgré la présence de groupes djihadistes fondamentalistes à travers le pays. D’ici la fin de cette année, le programme agricole vise à créer 100 000 emplois pour la population déplacée par le terrorisme. Environ 54% du budget est financé par le secteur privé et 46% par l’État.

«S’il y a plus d’un million de personnes déplacées, la majorité de cette population se trouve en zone rurale. Beaucoup de ces agriculteurs ont abandonné des terres qui ne pouvaient plus être cultivées. Mais cela ne nous empêche pas de produire aujourd’hui. Malgré l’abandon de plusieurs zones agricoles qui ne pouvaient être cultivées, il y a eu un soutien important pour que dans les régions où il existe encore une capacité productive, les agriculteurs puissent intensifier la production afin de nourrir le peuple burkinabè», souligne Gansonré.

Luc Damiba, conseiller spécial du Premier ministre du Burkina Faso, estime que même dans un contexte de faible pluviométrie, le pays dispose de bonnes terres et d’une eau abondante, ce qui, selon lui, permet de réorganiser la production pour approvisionner les citoyens. Il souligne que garantir une alimentation suffisante à la population est la base de tout projet national.

« Nous devons travailler avec les paysans, bien travailler avec eux. Si nous ne le faisons pas, ils seront occupés par les terroristes. C’est le premier gain. Le deuxième gain, c’est qu’ils produiront suffisamment pour atteindre l’autosuffisance alimentaire. Le troisième gain, c’est que nous aurons des acteurs politiques bien préparés et engagés à faire avancer la révolution », analyse-t-il.

«Si nous n’avons pas le monde paysan pour mener à bien la révolution, nous échouerons. Nous ne pouvons compter que sur le monde paysan pour la réaliser. Et Traoré a bien commencé en adoptant cette politique agricole offensive, capable de mobiliser ce groupe, qui est devenu un acteur politique fondamental», ajoute Damiba.

Lien avec Sankara (Voir notre article: De Thomas Sankara à Ibrahim Traoré – l’Afrique se révolte – les 7 du quebec)

La quête de souveraineté alimentaire dans la région a des racines historiques profondes, remontant à la révolution de Thomas Sankara dans les années 1980. La réforme agraire mise en œuvre par Sankara, outre la distribution des terres à ceux qui les produisaient réellement, visait à engager politiquement cette grande masse de petits agriculteurs. En 1987, après quatre ans au pouvoir au Burkina Faso, l’ONU a reconnu pour la première fois le pays comme autosuffisant sur le plan alimentaire.

Suite à l’assassinat de l’ancien président et leader de la révolution burkinabè historique, cependant, des décennies de politiques qui privilégiaient les cultures d’exportation au détriment de l’agriculture familiale ont conduit le pays sahélien à dépendre à nouveau des intrants extérieurs.

Le modèle colonial, dicté par les multinationales mondiales de l’agrobusiness, comme Monsanto, a gagné du terrain dans le pays pendant le régime de Blaise Compaoré, l’architecte du massacre de Sankara, qui a gouverné le pays de 1987 à 2014 (27 années) avec le soutien du gouvernement français.

Pour Mark Gansonré, la mise en œuvre de l’Offensive agricole est le symbole de l’alignement de Traoré avec les idées de Sankara.

« C’est comme si nous avions un Sankara. Sankara s’est réveillé. Il est vrai qu’à son époque, la majorité de la population ne comprenait pas tout à fait sa vision. C’était un mobilisateur… Mais aujourd’hui, après son départ, il y a eu un réveil, et ce gouvernement actuel a effectivement stimulé ce réveil », a-t-il déclaré.

Mécanisation

L’offensive du gouvernement actuel a été marquée par un soutien direct important aux producteurs ruraux et des investissements sans précédent dans la mécanisation. La stratégie se concentre sur l’augmentation substantielle de la production dans huit domaines prioritaires : le riz, le maïs, la pomme de terre, le blé, le poisson, l’élevage, la volaille et la mangue.

Le financement de l’achat de machines dans le pays, dont une grande partie provient de Chine, repose sur deux sources principales : la nationalisation de l’or et la création d’un fonds patriotique financé par la population elle-même.

Depuis que Traoré (le gouvernement Burkinabé) a pris le contrôle de deux mines qui appartenaient auparavant à une société cotée à Londres et a commencé la construction d’une raffinerie publique, le gouvernement a déjà alloué 179 millions de dollars américains pour l’achat de machines agricoles.

Sawadogo Pasmamde, alias Oceán, multi-artiste et membre du Centre Thomas Sankara pour la Liberté et l’Union Africaine, détaille la transformation.

« Pour la première fois, des tracteurs sont distribués dans tout le pays. Les intrants agricoles sont livrés aux agriculteurs, leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour produire. De plus, tous les ingénieurs agronomes qui travaillaient dans les villes ont été transférés dans les campagnes pour suivre et soutenir directement les agriculteurs. Et maintenant, nous voyons que les résultats commencent à apparaître comme une récompense de cet effort », se réjouit Oceán.

Les deux types d’agriculture

Selon l’annonce du gouvernement, la mécanisation différenciée comprend des animaux de trait pour les petits producteurs, et d’autre part, des motoculteurs et des tracteurs pour les grandes entreprises. Initialement, plus de 400 tracteurs ont été distribués, en plus des engrais subventionnés. Pour la campagne 2025-2026, le lot devrait inclure la livraison de 608 tracteurs et 1 102 motoculteurs.

Selon Marc Gansonré, il s’agit d’une demande de longue date des agriculteurs du pays qui n’a jamais été pleinement satisfaite. Il rappelle qu’une première tentative avait eu lieu pendant la révolution menée par Sankara, mais le processus a été interrompu après sa mort.

Pendant l’administration Compaoré, ajoute-t-il, un programme a même distribué des charrettes aux agriculteurs, mais sans les animaux de trait nécessaires à leur utilisation. L’initiative est restée en suspens pendant des années jusqu’à ce que, après des demandes des agriculteurs, des subventions aient été introduites pour les charrues et pour des animaux tels que les ânes et les bœufs.

Même ainsi, la portée des politiques est restée limitée. Selon le parlementaire, à l’époque, il y avait environ 1,4 million de familles d’agriculteurs dans le pays, mais moins de la moitié étaient servies par les programmes : « la couverture n’atteignait que 27%, puis 32% ».

« Et, Dieu merci, nous avons eu l’arrivée de ce président actuel, qui a compris dès le départ les signes de cette nécessité de soutenir la mécanisation », souligne-t-il.

Selon Marc, la mécanisation dans le pays se fait aujourd’hui de manière différenciée, en respectant les dimensions spatiales de chaque zone cultivable et les capacités financières des familles productrices.

Il explique qu’au Burkina Faso, il existe deux types d’agriculture : les exploitations familiales et les grandes entreprises agricoles qui nécessitent des équipements lourds.

« Donner un motoculteur ou un tracteur à quelqu’un qui n’a pas les moyens de bien entretenir cet équipement, c’est comme ne rien faire. C’est pourquoi nous travaillons pour que les petits producteurs continuent à être soutenus avec des charrues et des animaux de trait, tandis que ceux qui ont un peu plus progressé peuvent travailler avec des motoculteurs », explique Gansonré.

« Lorsque les précipitations ne dépassent pas 5 millimètres et que vous devez semer, il est nécessaire de cultiver autant de superficie que possible dans les 24 à 48 heures suivantes. Et faire cela manuellement est très difficile. C’est pourquoi des semoirs et des motoculteurs ont été introduits pour améliorer la préparation du sol », ajoute-t-il.

Création d’industries

Au-delà de la production, l’objectif du gouvernement burkinabè avec son Offensive agricole est l’industrialisation et l’ajout de valeur aux produits cultivés localement. Dans le pays, la création d’unités de transformation a généré des emplois et a même permis aux agriculteurs de devenir actionnaires de certaines des usines qui ont ouvert.

La première usine de transformation de tomates du pays, inaugurée en 2024 à Bobo-Dioulasso, compte 20% de participation de l’État et 80% de capital communautaire, organisé par l’APEC, l’Agence de Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire. L’organisation, fondée en 2022, est principalement soutenue par la petite et moyenne bourgeoisie nationale.

Souleymane Yougbare, directeur du Conseil National de l’Agriculture Biologique du Burkina Faso (CNABio), estime que l’initiative a réduit la dépendance aux importations et développé l’économie locale.

« Si nous avons, par exemple, de la purée de tomate 100% burkinabè, cela nous permet de protéger nos marchés, cela nous permet d’être autonomes par rapport à la consommation de purée de tomate et aussi d’éviter les cas d’empoisonnement. Nous ne savons pas comment est produit ce que nous importons », déclare Yougbare.

Il souligne également comment l’usine a ajouté de la valeur à la production des agriculteurs, qui perdaient auparavant une grande partie de leur récolte en raison d’un manque de circuits de distribution alternatifs.

« Avant, la production de tomates au Burkina Faso était très élevée, mais malheureusement, les producteurs en perdaient une bonne partie parce que les tomates pourrissaient dans les champs ou devaient être vendues à des prix très bas. C’est triste. Il y avait même des exportateurs, ou plutôt des importateurs et exportateurs, qui venaient acheter à des prix ridiculement bas et revendaient dans d’autres pays. Tout cela détruit notre économie », estime-t-il.

D’un autre côté, Yougbare soutient que l’avancée de l’industrialisation dans le pays doit s’accompagner d’une réflexion sur ses impacts. « Quand on pense industrialisation, et le nom le dit, il faut faire attention à ce qu’elle n’apporte pas d’autres problèmes, comme on le voit dans les pays développés : pollution de la couche d’ozone, impact sur le climat… Il faut donc que les solutions soient vraiment locales, adaptées à notre contexte et à nos besoins », explique-t-il.

Le député Marc Gansonré estime que le pays vit actuellement un changement de conscience, « un esprit de patriotisme » qui amène la population à dire : « Si nous voulons être autonomes, il est bon de recevoir de l’aide, mais il est préférable que nous travaillions nous-mêmes à trouver des solutions à nos problèmes internes. Et ce que nous ne pouvons pas faire, nous pouvons le chercher à l’extérieur. »

Il conclut : « Je reconnais que ce sont là des éléments vraiment nouveaux que nous observons aujourd’hui, grâce à la vision du Chef de l’État et de son gouvernement. Cela nous donne un grand espoir que, bientôt, l’Afrique de l’Ouest sera un exemple pour d’autres pays. »

Traduction Le Grand Soir