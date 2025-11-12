mercredi, novembre 12, 2025
De Thomas Sankara à Ibrahim Traoré – l’Afrique se révolte

Quelques vidéos présentant la position internationale d’Ibrahim Traoré
président du Burkina Faso et héros de l’Afrique en révolte.

