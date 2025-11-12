Changement de régime au Venezuela : pétrole et politique de gangsters (Jeffrey Sachs)
par Glenn Diesen
Le professeur Jeffrey Sachs aborde les conséquences destructrices de la longue histoire de la politique de changement de régime menée par l’Occident.
Le professeur Jeffrey Sachs a conseillé des gouvernements du monde entier et est un économiste de renommée mondiale, auteur à succès, éducateur novateur et leader mondial du développement durable.
source : Glenn Diesen
Une réflexion sur “Changement de régime au Venezuela : pétrole et politique de gangsters (Jeffrey Sachs)”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/11/mudanca-de-regime-na-venezuela-petroleo.html